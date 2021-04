Las y el integrante de la bancada parlamentaria del PC le dijeron a Piñera que ya “no le ponga más pelos a la sopa”, una vez aprobado el proyecto en el Parlamento, y le hicieron ver que ya está “acorralado por una mayoría ciudadana y parlamentaria”. Al mismo tiempo, se solicito la inhabilitación de la presidenta del Tribunal Constitucional por su cercanía personal y política con el mandatario.

Equipo “El Siglo”. Valparaíso. 23/04/2021. Ante el escenario actual de aprobación por parte del Parlamento del tercer retiro del 10% desde las AFP y a la espera del pronunciamiento de constitucionalidad o no que debe hacer el Tribunal Constitucional (TC) a requerimiento del gobierno de Sebastián Piñera, la diputada del Partido Comunista, Karol Cariola, llamó al mandatario a retirar el trámite que hizo ante el TC; la también legisladora comunista, Marcela Santibañez, indicó que si Piñera persiste en su posición, se agravará la crisis sanitaria y política que vive el país; y el parlamentario del PC, Rubén Moraga, respaldó la inhabilitación de la presidenta del TC por su vínculo personal y política con el Presidente de la República.

Como se esperaba, en la Cámara de Diputadas y Diputados se aprobó este viernes el proyecto del tercer retiro, con 119 votos a favor, 17 en contra y 3 abstenciones, incluyendo modificaciones hechas por el Senado (donde este jueves se aprobó la iniciativa). Hubo 42 diputados de la derecha que votaron a favor, pese al llamado del gobierno a no respaldar la reforma de la oposición. De esta manera terminó el trámite en el Congreso Nacional, pero hay que esperar lo que decida el TC en cuanto a declarar o no inconstitucional la iniciativa.

La tarde de este día se abrió la posibilidad de un escenario distinto, en tanto el gobierno mostró cierta disposición a discutir y acordar medidas en materia tributaria y analizar cambios y avances en la reforma previsional, lo que provocó negociaciones con parlamentarios, sobre todo a nivel del Senado.

En ámbitos de La Moneda y el Congreso se dijo en estas horas que podría encaminarse una negociación con la oposición, sobre todo a nivel senatorial, pero al mismo tiempo se veía muy complicado revertir lo aprobado en cuanto al tercer retiro del 10%.

Karol Cariola a Piñera: “No le ponga más pelos a la sopa”

La diputada Karol Cariola manifestó a la prensa que “resulta evidente que el Congreso Nacional ha tenido toda la voluntad de poder llevar adelante la política del tercer retiro del 10% de las AFP para ayudar a las familias que hoy están pasando problemas económicos importantes a raíz de la pandemia”.

A pesar de eso, la legisladora manifestó que “nos hemos encontrado con la misma piedra en el camino siempre, se llama Sebastián Piñera, y yo le hago un llamado a sacar el requerimiento del Tribunal Constitucional de una vez por todas”. Le reprochó: “Si no quiere hacer, deje hacer; que no le ponga más pelos a la sopa”.

La diputada Cariola emplazó, “Presidente, usted tiene una responsabilidad y es la responsabilidad que le entregó el pueblo de Chile de gobernar, hágalo bien, pero no se interponga cuando existen políticas que lo que buscan es ayudar al pueblo de Chile”.

Sobre el requerimiento ante el TC, la diputada expresó que “espero que el Tribunal Constitucional, si llega a pronunciarse, lo haga rápido, y si lo hace, que lo haga a favor de una reforma constitucional que no puede ser objetada cuando más encima se cuenta con más de los 2/3 para poder aprobar una medida como esta”.

Marisela Santibáñez: “Tenemos un presidente que está acorralado por una mayoría ciudadana y parlamentaria”

La legisladora comunista, Marisela Santibáñez, expuso, ante la insistencia del Presidente Piñera de declarar inconstitucional el tercer retiro, que beneficiaría a cientos de miles de personas, que “llevamos varios días de protestas en el país y se ha expresado una mayoría parlamentaria a favor del tercer retiro, incluyendo a varios diputados y senadores del mismo oficialismo. Entonces tenemos un presidente que ya está acorralado por una mayoría ciudadana y parlamentaria que exige aprobar este nuevo retiro de fondos previsionales”.

La diputada agregó que “si Piñera decide no ir al Tribunal Constitucional, desde hoy el tercer retiro puede ser ley. Así las personas que necesiten recurrir a sus propios fondos previsionales en 10 días más podrán contar con estos dineros para paliar la crisis y no tener que esperar el pronunciamiento del tribunal constitucional”.

Santibáñez señaló que “el presidente tiene hasta el martes para retirar el requerimiento de constitucionalidad del tercer retiro. Y si Piñera decide perseverar en el Tribunal Constitucional, solo profundizará la crisis sanitaria, económica, política que estamos viviendo y no me cabe duda que el ruido de las cacerolas se sentirá con mucha más fuerza no solo en la región metropolitana, sino que en Chile entero”.

Rubén Moraga: Exigencia de inhabilitar a presidenta del TC

Durante la jornada del viernes 23 de abril, fue presentado por un grupo de parlamentarios, un requerimiento de implicancia contra la presidenta del Tribunal Constitucional, María Luisa Brahm Barril, con lo que se busca inhabilitarla ante el recurso constitucional presentado por el presidente Sebastián Piñera.

La acción, según explicó el diputado por el Distrito 2 de la Región de Tarapacá, Rubén Moraga Mamani, uno de los legisladores que respaldaron la acción que fue impulsada por el diputado Karim Bianchi Retamales, se fundamenta en el vínculo de la ministra con el mandatario, tras haberse desempeñado durante los años 2010 y 2013 como su jefa de asesores, cargo de exclusiva y directa confianza del Presidente, y que por su naturaleza, implica una alta cercanía con el primer mandatario.

Moraga dijo que “Yo fui uno de esos diputados que apoyó la acción del diputado Bianchi para impugnar a la presidenta del TC, para que quedara al margen por tener conflicto de intereses, pero al final del día esperamos que las estrella iluminen a los integrantes del tribunal y voten a favor de las mayorías que están esperanzados en este tercer retiro, para sortear esta crisis económica agravada por la pésima gestión de este desgobierno que no tiene humanidad”.

“Parece que en el gobierno no entienden las demandas y urgencia de todos los ciudadanos y ciudadanas que están pasando hambre y bastante complicados con la crisis”, indicó el parlamentario.

Y añadió: “Los bonos, la gran mayoría se ha dado cuenta del portazo que significó porque no califican, lo dijimos, son bonos con letra chica mayúscula”. Dijo que “ahora, es otro portazo en nuestras narices al llevar esta propuesta al Tribunal Constitucional, es una indolencia, es una falta de humanidad de este gobierno”.