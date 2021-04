Guillermo Teillier, presidente de la colectividad, dijo que se discuten materias como la crisis del gobierno y la derecha, la crisis sanitaria, económica y social, y las crecientes protestas. “También se discute el carácter de nuestra candidatura presidencial, la pertinencia de su formalización hoy y todo lo que tiene que ver con su desarrollo”, indicó.

Equipo “El Siglo”. Santiago. 24/04/2021. Guillermo Teillier, presidente del Partido Comunista, hizo un alto en medio del desarrollo del Pleno del Comité Central de su partido, para contestar algunas preguntas en relación a la contingencia que se vive y la posibilidad de proclamación de la candidatura presidencial de Daniel Jadue.

Se está realizando un Pleno del Comité Central del Partido Comunista. ¿En qué está centrada la discusión?

Sí, ya comenzó con la lectura del Informe Central. Y se están dando las primeras intervenciones, en un marco político y social caracterizado por la crisis del gobierno y la derecha, por su ineficacia para atender la crisis sanitaria, económica y social, en medio de un proceso constituyente y el descontento mayoritario y las crecientes manifestaciones de protesta. También se discute el carácter de nuestra candidatura presidencial, la pertinencia de su formalización hoy y todo lo que tiene que ver con su desarrollo. La de Daniel Jadue es una candidatura surgida de la voluntad popular y, por lo tanto, el Partido Comunista se pone al servicio de esa voluntad popular. Se ha establecido una candidatura muy transversal de amplitud política y social. Siendo importante la formalizacion de la candidatura, es más importante que es una candidatura instalada por el pueblo. El Pleno va actuar en consecuencia con eso.

¿Saldrá humo blanco hoy?

Me parece que el humo blanco saldrá mañana en la mañana.

En estas horas, a raíz del tercer retiro del 10% desde las AFP, y temas tributarios, se habla de que la oposición hará un acuerdo con el gobierno.

No vamos a participar en nada que signifique dejar de lado el tercer retiro del 10%, el impuesto a los súper ricos, y el royalty al cobre y al litio.

A esta altura, ¿se perfila una primaria presidencial del conjunto de la oposición?

Eso estamos discutiendo. Analizando las condiciones. Nuestra voluntad está, pero a veces no se dan las condiciones. En todo caso avanzaremos con Chile Digno y los que tengan la voluntad de hacerlo, la invitación está abierta.

¿Considera que la crisis del gobierno abre más posibilidades a la oposición y al Partido Comunista en particular?

Tendría el cuidado de no sacar cuentas alegres. Veo que la derecha le da la espalda y se aleja de (Sebastián) Piñera. Parece un chivo expiatorio para los que lo ungieron como Presidente, se están blanqueando, y con todos los millones de dólares invertidos por los súper ricos en las candidaturas de derecha y su dominio de los medios de comunicación, hace necesario hacer conciencia que el fracaso de Piñera es el fracaso de la derecha.

¿Es inquietante y atemorizante lo que se ha denunciado como deliberación de las Fuerzas Armadas, cuando salen a cuestionar el contenido de un programa televisivo?

Creo el pueblo de Chile ha perdido ese temor y me parece que las Fuerzas Armadas deben supeditarse al poder civil, transgredir eso es grave, lo que no significa que no tengan voz. Pero la experiencia de las violaciones a los derechos humanos debe llevarlas a una reflexión profunda. Espero en el proceso constituyente sea un tema en el que algunas fuerzas políticas desistan de instrumentalizarlas y que se encuentre un mejor camino de entendimiento.

¿Cómo ve la convocatoria a una huelga general convocada la CUT y a la que adhieren otras organizaciones?

Nos parece legítimo, los trabajadores y trabajadoras han sido los más perjudicados por la pandemia y las deficientes políticas del gobierno. Millones están sin trabajo o han visto rebajados sus ingresos, mientras los ricos son cada día más ricos en medio de la pandemia. La fuerza de las demandas ha obligado al gobierno a ceder en su férrea defensa de los privilegiados. Adherimos y seremos contribuyentes a las demandas populares y que no se diga que estamos llamando a la violencia, que es el argumento del gobierno para la represión y violación de los derechos humanos.