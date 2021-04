Las sospechas de salidas de miembros del Comité Político y su error no forzado de publicar una carta que enrareció más las cosas en torno de La Moneda. Una cita de SP con cúpulas de la derecha que, al menos públicamente, no significó nada. Aprobación en el Parlamento del tercer retiro desde las AFP provocaron otro golpe a la administración piñerista que nada contra la corriente. En tanto, las FFAA le abrió otro flanco de conflicto al gobierno. Episodios que vuelven a mostrar que Piñera no tiene firme el timón del barco.