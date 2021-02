Afirmación del secretario general del PC ecuatoriano, Winston Alarcón, frente a intentos de no llegar a la segunda vuelta con el previsible triunfo del candidato de la izquierda Andrés Arauz. Hay maniobras de las otras candidaturas, del Consejo Nacional Electoral, prensa conservadora y de la embajada de Estados Unidos, apuntando a que no estarían claros los resultados, pese a la ventaja del postulante ligado al ex presidente Rafael Correa. Viene una semana decisiva.