Más de 150 organizaciones condenaron la militarización en la frontera del norte de Chile, la expulsión colectiva de personas migrantes desde Iquique y la resolución del Ministerio de Salud que excluye a las personas migrantes sin regularización del proceso de vacunación por Covid-19.

Santiago. 15/02/2021. Bajo el lema Humanidad y no criminalidad las organizaciones Coordinadora Nacional de Inmigrantes en Chile, Colectivo Sin Fronteras, Agrupación de Venezolanos/as Miranda Intercultural, Coordinadora Feminista 8M, Observadores de Derechos Humanos Casa Memoria José Domingo Cañas y Cabildo de Chilenes en Buenos Aires, participaron en la presentación pública de declaración respaldada por más de 150 organizaciones de Chile y del mundo, en la que se condenan las medidas del gobierno en su gestión migratoria.

La declaración firmada por más de 150 organizaciones de derechos humanos, de migrantes, feministas, de chilenos/as migrantes, además de más de 50 académicos/as y profesionales varios, se afirma que las medidas que el gobierno chileno está tomando en torno a la crisis humanitaria en frontera y el proceso de vacunación por Covid-19, vulneran los derechos humanos y el principio de No Discriminación, especialmente en la militarización de las fronteras, expulsiones colectivas y exclusión de personas en situación migratoria irregular de plan de vacunación, denegando el derecho universal de acceso a la salud y a la vida.

Señalan que ante la crisis humanitaria regional, la respuesta del gobierno ha sido militarizar la frontera, exponiendo a mayores riesgos y abusos a las personas migrantes, principalmente de redes de tráfico y trata, instalando la violencia de estas dinámicas de delito, como prácticas regulares en frontera.

Respecto a la reciente expulsión colectiva en Iquique, denuncian que se gestó bajo procedimientos sumarios que no sólo no garantizaron el derecho a debido proceso, o el derecho a solicitar refugio, sino que además, usaron las residencias sanitarias como centros de retención.

Las organizaciones condenan la grave vulneración de los derechos humanos en contexto de pandemia, ya que la Resolución Exenta 136 del Ministerio de Salud excluye a las personas en situación migratoria irregular del proceso de vacunación por Covid-19, exponiendo a personas con mayor vulnerabilidad y poniendo en riesgo la inmunidad colectiva que busca todo plan de vacunación.

En la declaración, las organizaciones demandan: frenar las expulsiones colectivas, la militarización de las fronteras y la violencia policial contra las personas migrantes; implementar un plan humanitario internacional para dar respuestas integrales y apegadas a los derechos humanos frente a la crisis humanitaria que se vive en la región; resguardar que las medidas de control de fronteras se apliquen conforme a los derechos humanos, la no discriminación y la asistencia y protección contra cualquier daño; desarrollar procesos de regularización migratoria para todas las personas migrantes; y eliminar la exclusión de las personas en situación migratoria irregular de los programas de vacunación Covid-19. Así mismo piden replicar la regularización migratoria anunciada en Colombia, que es una respuesta que los países de la región deben implementar concertadamente.

Finalmente, llaman a tener respuestas humanitarias y no de criminalización frente a la actual crisis humanitaria y resguardar efectivamente los derechos humanos de las personas más afectadas por esta crisis.

Declaración:

Las instituciones, organizaciones y personas que respaldamos esta declaración manifestamos nuestro rechazo a las medidas que el gobierno chileno está tomando en torno a la crisis humanitaria en frontera y el proceso de vacunación por Covid-19, vulnerando el principio de priorización de los Derechos Humanos y No Discriminación especialmente en la militarización de la fronteras, expulsiones colectivas y exclusión de personas migrantes en situación migratoria irregular de plan de vacunación denegando el derecho universal de acceso a la salud y a la vida.

Lamentamos que ante esta crisis, la respuesta del gobierno sea militarizar la frontera. Las fuerzas militares no tienen formación en temas de Derechos de las personas migrantes ni en directrices de Derechos Humanos en el control fronterizo. Esta medida expondrá a mayores riesgos y abusos a las personas migrantes ya que se encuentran más expuestos/as a las redes de tráfico y trata, instalando la violencia de estas dinámicas de delito, como prácticas regulares en frontera.

Rechazamos que la respuesta frente a una crisis humanitaria regional sea la expulsión colectiva de personas que requieren de la protección de los Estados; especialmente cruel e inhumana ha sido la expulsión desarrollada este 10 de febrero, la que se gestó bajo procedimientos sumarios que no sólo no garantizaron el derecho a debido proceso, o el derecho a solicitar refugio, sino que además, usaron las residencias sanitarias como centros de retención, rodeando a estas de funcionarios de policía de investigaciones, impidiendo a las personas que tenían altas médicas se retiraran de estos espacios y reteniendo sus documentos de identidad.

Esta vulneración grave de los derechos humanos se ha extendido a la gestión de la pandemia, estableciéndose en Resolución Exenta 136 del Ministerio de Salud, la exclusión de las personas migrantes en situación migratoria irregular del proceso de vacunación por covid-19. Con ello el gobierno expone a más riesgo a personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad y además, pone en riesgo la inmunidad colectiva que busca todo plan de vacunación.

Con las recientes medidas, sumadas a medidas anteriores que este gobierno ha tomado en materia migratoria, se suman más violencias de Estado a sectores más vulnerables y se hereda para la historia de Chile uno de sus períodos más lamentables de violaciones a los derechos humanos.

Contrario a la política del gobierno chileno, destacamos el anuncio de regularización migratoria anunciado en Colombia y consideramos que esta medida debe ser parte de una respuesta integral que los países de la región deben implementar concertadamente.

En consideración a este contexto, llamamos a las organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales a demandar:

Se frenen las expulsiones colectivas, la militarización de las fronteras y la violencia policial contra las personas migrantes.

Se implemente un plan humanitario internacional, que aúne esfuerzos de los Estados, la comunidad y organismos internacionales y la sociedad civil para dar respuestas integrales y apegadas a los derechos humanos frente a la crisis humanitaria que se vive en la región.

Resguardar que las medidas de control de fronteras se apliquen conforme a los principios y recomendaciones planteadas por las Naciones Unidas para ello, considerando los derechos humanos como núcleo de todas las medidas de gobernanza de fronteras, la no discriminación y la asistencia y protección contra cualquier daño.

Desarrollar procesos de regularización migratoria para todas las personas que se encuentran fuera de sus países de origen, como una medida básica para la protección de derechos de las personas migrantes.

Se elimine la exclusión de las personas migrantes en situación migratoria irregular de los programas de vacunación Covid-19.

Porque una crisis humanitaria debe tener respuestas humanitarias, es necesario resguardar efectivamente los derechos humanos de las personas más afectadas por esta crisis.

¡MIGRAR ES UN DERECHO HUMANO!

FIRMAN:

Coordinadora Nacional de Inmigrantes en Chile

Corporación Colectivo Sin Fronteras

Comité Migrantes CF8M

Coordinadora Feminista 8 de Marzo, CF8M

Secretaría de Mujeres Migrantes

Revista Sur.

Carrera de Terapia Ocupacional, USACH

Cabildo de Chilenes en Buenos Aires

Comité de DD.HH. de la Red Chile Despertó Internacional

Chilenos en Baja Sajonia-ChiBaSa (Alemania)

Asamblea de chilenxs movilizadxs en Ciudad de México

Asamblea Chile Despertó Barcelona

CINTRAS, Centro de Salud Mental y Derechos Humanos

Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

Chile migrante

Observadores Derechos Humanos Casa Memoria José Domingo Cañas

Asociación Intercultural Miranda

Colectiva Migrante Casablanca/ COMICA

Confederacion Nacional de Trabajadores #CntChile

Red Chile-Migra

Corporación CETRAM

Fundación 1367 Casa Memoria José Domingo Cañas

La Caravane Sans Frontieres

Cicletada de las niñas

Corporacion Memorial Economia. U. Chile.

AMUMEA – Asociacion Civil de Derechos Humanos Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas en Argentina

Asamblea Chilena en Londres

Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres

Fundación Audiovisual Voz Migrante

Fundación Urgencia País

Fundación Feminas Latinas

Stark mot rasism

Red de Periodistas Migrantes

Asamblea de Colombianxs en Buenos Aires

Fundación Educación Popular en Salud – EPES

Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción

Núcleo Diversidad y Género. Abordajes feministas interseccionales

Agrupación de mujeres democráticas históricas

Colectivo 2020 Valparaíso

Red feminista chilenxs migrantes

Chile Despertó Melbourne

MIREDES Internacional

Hellen keller

Movimiento Pedagógico Sexta

Colectiva contra la violencia ginecológica y obstétrica

Comunidad Ecuménica Martin Luther King

OCORCH. Organización de Colombianos Refugiados en Chile.

Comité socioambiental feminista CF8M

Colectivo comunicación al Gaceta ambiental

Asociación OTD Chile

Corporación 4 de Agosto

Agrupación Nacional de Ex Presos Políticos de Chile

Foro Académico Migratorio

Comité de servicio chileno, COSECH

Socia Agrupación de Mujeres Democráticas

HUELLAS MIGRATORIAS ZONA LACUSTRE

Mujeres autoconvocadas

Consejo desarrollo Local Concepción

Consejo Ecológico de Macul

Territorio Constituyente

Centro de Acompañamiento, Apoyo y Orientación Sexual (CAAOS)

Movimiento por la Unidad Docente

Coordinadora Quilicura a Color

Observatorio Ciudadano

Colectivo Resurgentes

Movimiento por el Agua y los Territorios-MAT

Somos Cerro Blanco

Fundación Gente de la Calle

Colectivo de mueres Habla mujer

Minka

Biodanza Valdivia

La Compañía Imaginaria Teatro

Colectivo Amauta

Universidad nacional de San Juan

Colectiva Feminista Resueltas del Valle – Provincial del Huasco, Región de Atacama

Foro de Salud Mental y DDHH de San Juan

Comité de Derechos Humanos Catrillanca

Fundación Latinoamericana Dr Salvador Allende.

Defendamos La Paz Internacional capítulo Chile

Organización de Colombianos Refugiados en Chile-OCORCH

Red solidaria de Migrantes

Casa Bolívar (centro cultural y político)

Cabildo Abierto De Bremen (Alemania)

Rizoma Intercultural

Mesa por una educación intercultural, MEI

Comité de Refugiados Peruanos en Chile

Asociación Fuerza Inmigrante

Cecosf Batuco

Corporación Miles

ODRI – Oficina de Defensa de Derechos e Interseccionalidad

Comité de Vivienda Por un Santiago Multicolor

Colombia Humana Chile

Ninguna

Laboratorio de Cambio Social

Junta de Vecinas y Vecinos El Progreso Santiago Centro

S. O. S AYISYEN CHILI

Sindicato de trabajadores papá Johns

Corporación Colectivo Sin Fronteras

Asamblea Chile Despertó Gipuzkoa (País Vasco).

Corporación Humanas

Lorena Calderón

Migración Diversa

Sindicato nacional unitario Inter empresa de trabajadoras y trabajadores de casa particular actividades afines o conexas:Sinducap

Comisión Derechos Humanos Que Chile Decida Extranjero

Observatorio de Violencia Institucional en Chile-OVIC

Chile Despertó Italia

Acceso a la Justicia Venezuela

Fundación Chile Literal

Escuela de Español para haitianos La Legua

Antropólog@s del sur

Uchile

Intercosejo de usuarios de salud Pública San Joaquin

Corporacion La Morada

Red de Acción por los Derechos Ambientales RADA

Trawün chilenos y chilenas en Suiza

Curacautín en tus Manos

familias sin fronteras.

Red de Migrantes y Refugiadxs Argentina

Grupo Matamba-lbtiq+

Colectiva de Artes Ajo Confitao

Colectivo Artístico 18/10 NYC

Asamblea Popular de Chile en NY

Chile Solidarity Network

Colectiva Las Perras Violetas

Movimiento Nuevo Perú, Argentina.

Brigada Migrante Feminista

Hugo Ocampo- abogado DDHH

Ex abogado Jefe Ministerio del Interior (2014-2018)

Corporación 4 de Agosto

Terapias Vórtice

Alianzamujeres

Cabildo Stuttgart

Fundación Demóstenes Mamani

La Borrajita Iquique

Colectiva Inkieta Rancagua

Coordinadora Autónoma contra la Violencia machista

FEC Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción

Fundación Chile Literal

Transdisidencias

Catalina Bosch, Candidata Convención Constitucional por la Coordinadora nacional

de inmigrantes.

Roxana Pey, Cátedra Amanda Labarca

Carolina Pinto Baleisan

Sergio Bravo Pemjean

David Woluwoouliyúu

Fernanda Stang, investigadora UCSH

Paulina Acevedo Menanteau, periodista y defensora de DDHH

Jeanny Gallardo Directora Colegio Latinoamericano de Integración

Felipe Gutierrez Rojas