A través de la declaración «Cuidar la democracia es demandar justicia y respeto a los DDHH», representantes como Elikura Chihuailaf, Premio Nacional de Literatura, Gustavo Meza, Premio Nacional de Artes de la Representación, Isabel Parra, compositora y cantante, José Pérez, presidente ANEF, Carmen Hertz, diputada, entre otros, mostraron su preocupación por las vulneraciones que arrojó el documento respecto al estallido del 18 de octubre.

Santiago. 15/02/2021. Cuidar la democracia es demandar justicia y respeto a los DDHH

Manifestamos nuestra más alta preocupación ante los resultados del primer «Informe de Seguimiento a las Recomendaciones» que presentó esta semana el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), a 15 meses del estallido social en Chile. El documento muestra un balance que su director Sergio Micco, sintetizó diciendo que «si hoy tuviésemos que emitir un juicio definitivo, estaríamos más cerca de la impunidad que de la verdad y la justicia, y eso es gravísimo para el estado democrático chileno».

Demandamos poner fin a las graves violaciones a los Derechos Humanos que se siguen cometiendo cotidianamente, especialmente por la acción de Carabineros, y que son motivo de constante escándalo y dolor para la ciudadanía. Se deben garantizar mecanismos que aseguren una justicia efectiva, que impida la impunidad de los agentes del Estado involucrados en estos crímenes alevosos; y medidas concretas de reparación en favor de las personas cuyos derechos han sido vulnerados, y garantía de no repetición.

La indignación ciudadana, expresada en las manifestaciones de rechazo al actuar policial y al abierto amparo que muestra el Gobierno ante estos hechos, son el efecto de la desprotección y de la falta de garantías a la que está sometida la población. La exacerbación de este clima de violencia represiva -especialmente dura contra mujeres, jóvenes de sectores populares y pueblos originarios- es la que incuba y engendra la violencia social; y sin una respuesta integral, eficaz y oportuna de las instituciones del Estado será insostenible cualquier llamado a confiar pasivamente en la acción de la justicia.

La ciudadanía tiene el derecho a manifestar su indignación ante las arbitrariedades represivas que se siguen cometiendo con el aval del gobierno, especialmente ante el riesgo de que queden en la impunidad. La coacción violenta de esta facultad es la principal causa del ambiente de enfrentamiento que se vive en las calles de nuestro país.

Es imperioso realizar una profunda e integral reforma a Carabineros de Chile, que restablezca su plena subordinación al poder civil y que brinde garantías de no repetición de los crímenes y abusos cometidos. Sin esta medida será imposible recuperar la confianza en la policía, porque la ciudadanía ya no acepta más violencia y vulneración de sus derechos fundamentales. Es irresponsable demandar el fin de las movilizaciones sociales sin que estas condiciones fundamentales de cambio y enmienda institucional se puedan ver garantizadas en un plazo concreto y verificable.

Tenemos la esperanza de que en Chile prevalecerá el camino hacia una justicia eficaz y oportuna, que permita que nuestra democracia se fortalezca a partir del pleno respeto a los Derechos Humanos-.

Bosco Parra, cientista político

Elikura Chihuailaf, Premio Nacional de Literatura

Gustavo Meza, Premio Nacional de Artes de la Representación

Isabel Parra, compositora y cantante

Elsa Poblete, actriz y directora de teatro

José Pérez, presidente ANEF

Cecilia Valdés, vicepresidenta DC

Juan Ignacio Latorre, senador

Maya Fernández, diputada

Carmen Hertz, diputada

Sergio Aguiló Melo, ex diputado

Álvaro Ramis, rector Universidad Academia de Humanismo Cristiano

Jorge Baradit, escritor

Jorge Coulón, músico

Clarisa Hardy, presidenta Instituto Igualdad

Matías Vallejos, Fundación Los Ojos de Chile

Manuel Monsalve, diputado

Karol Cariola, diputada

Leonardo Soto, diputado

Giorgio Jackson, diputado

Alexis Sepúlveda, diputado

Juan Santana, diputado

Marcela Serrano, escritora

Alfredo Castro, actor y director de teatro

Pedro Cayuqueo, periodista y escritor

Alejandro Goic, actor y director de teatro

Jorge Montealegre, escritor

Cristián Galaz, cineasta

Luz Croxato, actriz y guionista

Esperanza Silva, actriz

Javiera Contador, actriz

Néstor Cantillana, actor

Francisco Reyes, actor

Luis Alarcón, actor

Camilo Yáñez, artista visual

Carolina Garrido, cientista política

Marcia Scantlebury, periodista

Ana Lya Uriarte, abogada

Mario Bugueño, presidente Defensoría DDHH

Jeannette Jara, ex subsecretaria de Previsión Social, docente UAHC

Miriam Verdugo, ex vicepresidenta DC

Víctor Barrueto, ex diputado

Fanny Pollarolo, ex diputada

Michelle Bourvignac, ex director Cetra

Lorena Fríes, abogada

Sergio Monsalve, abogado

María Ester Férez, abogada, ex directora del Trabajo

Hugo Gutiérrez, ex diputado

Antonio Elizalde, sociólogo

Cristián Suárez, abogado

Bernarda Pérez, psicóloga, ex subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género

Juan Claudio Reyes, sociólogo

Ariel Ulloa, ex alcalde de Concepción

Ernesto Águila, académico U. de Chile

Osvaldo Aguiló, artista diseño

Julio Ruíz, sociólogo

Carlos Soto, ex SEREMI de Bienes Nacionales

Alex Barril, agrónomo

David Rojas Lizama, profesor

Marion Carrillo

Enrique Villanueva

Arnaldo Chibbaro

Willy Kracht, académico U. de Chile

Cristina Parra Jerez, psicóloga

Fernando Díaz Herrera, dramaturgo

José Luis Martínez , historiador

María Eugenia Cámus, periodista

Nívia Palma Manríquez, ex ministra de Bienes Nacionales

Andrés Palma, ex diputado

Roberto Ávila, abogado

Violeta Montt, dirigenta social Concón

María José Becerra, economista

Luis Henríquez, artista gráfico

Pedro Pablo Achondo, teólogo

Martín Pascual, cientista político

Silva Fernández Venegas

Yasna Sáez, contadora

Jaime Retamal, académico USACH

Marisa Matamala, médica

Gladys Díaz, periodista

Clara Tambay

Dino Pancani, periodista