Agrupaciones feministas, sindicales y sociales, llamaron a una movilización efectiva productiva y reproductiva el próximo 8 de marzo.

Santiago. 15/02/2021. En el marco del conocido como el Día de las y los Enamorados, este 14 de febrero organizaciones feministas, sindicales y sociales se congregaron en el «Monumento Mujeres en la memoria » en la Plaza Los Héroes de Santiago, para realizar una acción por el amor que no humilla ni maltrata y convocar a la huelga feminista del 8 de marzo.

En la actividad, las dirigentas feministas, sindicales y sociales realizaron además el llamado público a la organización de la Huelga Feminista para el próximo 8 de marzo, convocatoria que surge del III Encuentro Plurinacional de las y les que Luchan, realizado el fin de semana del 5 de febrero, y donde participaron más de 2 mil delegadas de todos los territorios.

La Coordinadora Feminista 8 de Marzo, Coordinadora 19 de diciembre, Red feministas territoriales, Red de Mujeres Mapuche, Secretaría Mujeres Migrantes, Red de Periodistas Feministas, Confedeprus, ANEF, UNTTHE, CUT, Colegio de Profesores y Profesoras, Comunal Recoleta, ANFUMMEG, Negrocentrixs y Colectivo Sin fronteras, son algunas de las organizaciones convocantes.

En el lugar, Nuriluz Hermosilla, vocera de la Coordinadora Feminista 8 de Marzo (CF8M) afirmó que “estamos llamando a la huelga general feminista para el 8 de marzo, nos hemos reunido para llamar a esta movilización que es contra la violencia patriarcal del Estado, extractivista, capitalista, violenta, hasta el punto de abusarnos y matarnos”

“Este día del amor lo tomamos como el amor entre nosotras, entre las compañeras que nos cuidamos y sacamos adelante la vida, frente a la vulneración que significa todos los días la violencia policial, la represión a las y los migrantes, la represión sindical a todas las personas que trabajan y a nosotras ganando sueldos menores” detalló Nuriluz.

Convocó la vocera de la CF8m, “nosotras saldremos a la huelga, si no podemos estar en las calles, estaremos en todos los caminos de lucha por la vida. Tenemos más de 100 formas de hacer la huelga feminista y suspender nuestros trabajos que son los que sostienen la vida”.

En tanto, Janela García de la Red de Mujeres Mapuche, hizo un “llamado a todo Chile, a todos los y las indigenas a que nos acompañen en esta huelga, pues no queremos seguir bajo este Estado que nos oprime. Pedimos la liberación de todos los hermanos mapuche presos políticos y de todos los y las presos de la revuelta que están presos por luchar”

Asimismo, Vesna Madariaga, Presidenta de la Asociación de Funcionarias y Funcionarios del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género (ANFUMMEG) agregó que “estamos convocadas a una gran huelga general feminista, hemos salido desde el día 1 a denunciar el negacionismo de este gobierno de la violencia, a denunciar las políticas de este Gobierno para precarizar nuestras condiciones laborales y la autonomía de las mujeres”

“En este llamado a la huelga feminista nos estamos constituyendo en el Comité de Trabajadoras y Sindicalistas para realizar la huelga general, que es una huelga de paro efectivo y quienes se sumen a organizar la huelga debe ser en esa condición” explicó la Presidenta de Anfummeg y agregó: “en esta huelga nos llamamos a convocar a organizarnos como trabajadoras, para decir basta de modelo capitalista, neoliberal, extractivista que precariza nuestras vidas”

En el lugar, Cecilia Montes, presidenta de UNTTHE, destacó que “desde el mundo del trabajo precarizado del Estado las boleterías exigimos fin del trabajo precario, reconocimiento de las labores de cuidados, las boletarías paramos el 8”

Daniela Muñoz de la Confedepruss, recordó que “este año hemos visto cómo se visibiliza de mayor forma lo complejo que es vivir en este país, el pésimo manejo que se tiene de la pandemia, cómo las condiciones de vida en nuestro país son malas, por ello desde el mundo del trabajo de salud estamos presentes, llamando a la huelga efectiva, estaremos apoyando la huelga desde los hospitales para lograr este cambie donde el amor entre todos vuelva a ser lo que mueva el país” y realizó una convocatoria a los trabajadores de la salud, afirmando “llamamos con fuerza a los compañero varones a apoyar la huelga efectiva, es muy necesario que sea un compromiso conjunto”

En tanto, Patricia Loredo, del Colectivo Sin Fronteras, agregó que “reiteramos nuestro repudio a todas las políticas del Gobierno de Piñera frente al tema migratorio, hemos observado la crueldad de este gobierno los últimos años y que ha ido creciendo, mostrada los últimos días en la expulsión colectiva de seres humanos que han venido en búsqueda de mejor vida y a los que se les ofreció una mejor vida por parte de este mismo Gobierno” y expresó: “llamamos a las organizaciones de migrantes y refugiadas a sumarnos a las distintas formas de lucha que convoca esta huelga del 8 de marzo, a frenar la vida cotidiana de las mujeres ese día”

Por su parte, Claudia Hasbun, Dirigenta Nacional de la ANEF, se sumó al “llamado a efectuar la huelga efectiva el día 8 de marzo, a protestar en contra de este Gobierno. Las trabajadoras del sector público en tiempos de pandemia nos vimos enfrentadas al trabajo remoto desde nuestros hogares, asumiendo la triple jornada con mucha vocación de servicio público, sin embargo, vimos como la triple jornada nos afectó a nosotras. Hoy nos vemos enfrentadas a una reforma que pretende hacer este Gobierno para precarizar el empleo público y las más afectadas seremos las mujeres” y agregó: “si queremos construir un país garante de derechos tenemos que salir las mujeres a hacer una huelga efectiva, productiva y reproductiva”

Asimismo, Sandra Luego, del Colegio de Profesores Comunal Recoleta, expresó que “cuando un gobierno no respeta a su pueblo en su dignidad, con qué cara nos piden que enseñemos respeto a los estudiantes. Nos sumamos al llamado a huelga productiva y reproductiva este 8 de marzo, pues los pueblos no tienen otra forma de luchar y eso está demostrado, por el derecho a la rebelión, libertad a todos los presos de la revuelta y seguir luchando donde siempre lo hemos hecho”

En tanto, Barbara Figueroa, presidenta de la CUT, hizo un “llamado a todas nuestras bases sindicales públicas y privadas, del campo y la ciudad, formales e informales a hacerse parte activa de la huelga general efectiva, productiva y reproductiva, que no sea la voz solo de las mujeres, sino de todos los oprimidos. Este año en particular es realmente y mucho más relevante que nunca la movilización, porque si queremos igualdad y justicia social, sin las mujeres, sin el reconocimiento de nuestro trabajo reproductivo y productivo, no lograremos eso. Reitero el llamado a nuestra federación, confederaciones, sindicatos nacionales, a sumarse a una gran huelga nacional feminista este 8 de marzo y con todas las voces decir basta ya de abusos, es tiempo no solo de recuperar lo perdido con todas, todos y todes”

Finalmente, Claudia Neira, de la Coordinadora 19 de diciembre, manifestó que “nos sumamos al llamado históricamente han realizado las organizaciones feministas, demandamos nuestro derecho a la vida y la salud, a vivir libres de apremios sicológicos y físicos, nuestro derecho a la libertad, todos ellos derechos violentados por la violencia machista y del Estado”