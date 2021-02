Trump enfrenta un juicio político de la Cámara que lo acusa de incitar a la insurrección con sus repetidas afirmaciones sin prueba alguna de que hubo un fraude electoral generalizado en las presidenciales de 2020.

Prensa Latina. 13/02/2021. La junta editorial del diario The New York Times pidió hoy a los senadores estadounidenses que condenen al expresidente Donald Trump en el juicio político, por incitar el ataque del 6 de enero contra el Capitolio.

El rotativo reiteró los argumentos presentados esta semana por los gerentes del procedimiento acusatorio de que un evento similar «puede volver a ocurrir» a menos que el político republicano reciba la condena que le corresponde.

En un artículo publicado este sábado, la junta del Times afirmó que al votar para condenar a Trump, los senadores no deberían limitar sus preocupaciones únicamente a los eventos del 6 de enero, cuando una turba de partidarios de Trump saqueó la sede del Congreso de Estados Unidos, «sino también actuar con ojos alertas para salvaguardar el futuro de la nación».

El influyente rotativo neoyorquino argumentó que los gerentes de la Cámara de Representantes esta semana «presentaron un caso devastador de condena» al detallar el esfuerzo del expresidente para socavar y anular una elección libre y justa.

Mientras tanto, según el periódico, el equipo legal de Trump no realizó una defensa coherente, al afirmar que las declaraciones de este previas al ataque de las turbas estaban protegidas por la Primera Enmienda.

Excusar el asalto del exjefe de la Casa Blanca a la democracia estadounidense invitaría a más intentos de este tipo, por parte de él y de otros aspirantes a autócratas y los riesgos no podrían ser mayores y por eso votar por la impunidad es un acto de complicidad, añade el texto.

Trump enfrenta un juicio político de la Cámara que lo acusa de incitar a la insurrección con sus repetidas afirmaciones sin prueba alguna de que hubo un fraude electoral generalizado en las presidenciales de 2020.

Tras los argumentos de los gerentes demócratas que actúan como fiscales esta semana y del equipo de defensa de Trump, el proceso terminaría este sábado o mañana domingo, pero según expertos citados por medios de prensa estadounidenses, si bien alrededor de seis senadores republicanos pudieran condenarlo, es casi imposible que 17 de ellos lo hagan.

Si los legisladores no lo condenan se trataría de una desgarradora abdicación del deber para la nación, porque el exmandatario inspiró un ataque contra otra rama similar del mismo gobierno; su comportamiento no debe ser excusado porque ya no es el presidente, al menos, si el Partido Republicano espera servir como algo más que un vehículo para un culto tóxico a la personalidad, concluye el texto.