Providencia. 11/02/2021. Hace 6 años que un grupo de vecinas y vecinos sustenta este huerto, que fue promovido y financiado por la administración anterior de la Municipalidad de Providencia. Este es el último de los más de 15 que surgieron en el 2015 y cuya comunidad lleva un año y medio manteniéndolo con vida bajo constantes hostigamientos por parte de la actual administración municipal. Las razones que arguye la administración de Matthei tienen relación con la construcción de una plaza dura y un nuevo CESFAM en el terreno, que reemplazará al actual huerto, dejando a los vecinos y vecinas participantes sin ninguna solución concreta.

Se presentó un proyecto el 17 de diciembre del 2019 en Audiencia Pública, donde el huerto y el CESFAM podrían aportarse mutuamente dentro del espacio.

Esta audiencia fue solicitada por los miembros del huerto y autorizada mediante el oficio N 9.197 siendo la segunda Audiencia Pública aceptada en el año por Matthei, quien mantiene la mayoría de concejales dentro del Concejo Municipal. Gracias al apoyo unánime del concejo, se logra un acuerdo para priorizar la protección de la comunidad del huerto y sus actividades, ya sea integrándose a la plaza nueva del CESFAM o gestionando otros posibles espacios municipales. Sin embargo, el municipio no cumplió con dicha promesa, proponiendo terrenos que no cumplen con lo requerido para la implementación de un huerto, por lo que este compromiso queda sin efecto.

Entonces el espacio en Infante #1415 sigue siendo el lugar material del huerto, hasta que Pablo Pérez, funcionario de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Providencia, comunica a los dirigentes del huerto que este debe ser trasladado el 1 de febrero del presente año, debido al inicio de obras del CESFAM Alessandri. Proponiendo como solución la posibilidad de traslado a un sitio privado y desligándose de toda responsabilidad. Además, según dirigentes del huerto, tienen la certeza de que no existe la aprobación para el inicio del obras en el lugar, ya que pese a contar con el permiso otorgado por la Municipalidad, aún no cuenta con recursos asignados por el MINSAL, es decir no existe un fundamento para eliminar el huerto.

Al parecer el propósito de la Municipalidad de Providencia encabezada por Evelyn Matthei es eliminar el último huerto comunitario de los más de 15 que nacieron en paralelo el año 2015. En esto se evidencia que los intereses y prioridades de la administración municipal son sus propios créditos políticos y las empresas, pero no las personas.