Se lanza en Valparaíso “Voto Disidente”, plataforma de articulación político-electoral de disidencias sexuales. Candidaturas por una “Alcaldía Constituyente” firman compromiso para un Santiago “democrático, feminista y antineoliberal”. En Paillaco José Aravena quiere al municipio más presente en poblaciones y sectores rurales.

Santiago. Valparaíso. Paillaco. 11/02/2021. El martes se lanzó en Valparaíso “Voto Disidente”, plataforma de articulación político-electoral que busca agrupar a las candidaturas LGBTIA+ del Pacto “Apruebo Dignidad” entorno a definiciones programáticas que busquen la interpelación y superación la cultura patriarcal y el neoliberalismo.

Entre los objetivos que se establecen en el documento emanado de los integrantes de la plataforma se destaca generar una “red de articulación, apoyo, contactos e información entre candidaturas y sus equipos, para facilitar la disputa electoral en todo el país”, junto con “posicionar públicamente la disputa política disidente desde un espectro de unidad y confluencia de transformaciones interseccionales” además de “construir líneas programáticas comunes con un horizonte transformador y en sintonía con lo que se ha colectivizado desde los movimientos sociales disidentes.”

Uno de los presentes en la reunión fue Pablo Hernández (CS), candidato a concejal por Villa Alemana quién aclaró que la iniciativa responde a la “visibilización” de las diferentes candidaturas, tanto locales como a constituyentes, que estarían “respaldadas por la comunidad y organizaciones LGBTIA+” y que en el caso concreto de su comuna, caracterizada por la presencia de diversos grupos de ultraderecha, el objetivo sería disputar los “espacios institucionales con el fin de que no se vuelvan a repetir hechos de violencia y discriminación.”

Por su parte, el candidato a concejal por Viña del Mar Pablo González (PC) declaró que “desde lo local el desafío es generar nuevas relaciones de género transformadoras que permitan un marco de derechos en búsqueda de la igualdad”, junto a un “reconocimiento de la diversidad desde la institucionalidad municipal”. Sobre el caso determinado de la ciudad jardín González plantea: “en lo que compete específicamente a Viña la municipalidad ha negado sistemáticamente el derecho a las disidencias debido a su negativa a la creación de una oficina de diversidad sexual y negando contenidos en estas materias en el ámbito educacional”.

Otro candidato asistente a la instancia fue Nicolás Varela (Indp. JJCC) postulante al cargo de concejal por La Calera quién explicó que, en relación a la situación determinada de su comuna, “las autoridades locales no han tendido a mirar la realidad de las personas no heterosexuales” y que no habrían intentado “frenar los ataques de odio que han existido en la ciudad.” “En ese sentido creemos que la creación de una Oficina de la diversidad y disidencia en La Calera es tremendamente necesaria porque es desde esa oficina donde se pueden crear políticas para prevenir los ataques de odio, la discriminación que sufrimos todos, todas y todes que no somos heterosexuales ni cisgénero”, agregó.

En el caso de Catalina Salazar (PC), candidata a concejala por Quintero, consultada por la realidad de su comuna en este tema declara que allí “no se elabora política pensando en la disidencia sexual” a lo que suma el hecho de que en la ciudad costera existiría un fenómeno de doble violencia: “la del capitalismo extractivista al ser zona de sacrificio” y la de ser parte de “sistema patriarcal heteronormado.” Junto a esto la candidata muestra su preocupación por la realidad laboral de las personas disidentes sexuales: “en un estudio realizado el 2019 sobre el crecimiento de la violencia sobre la comunidad LGBTIA+ esta se habría incrementado en un 58% y gran parte de esta se da en el ámbito laboral y para solucionar esto la idea sería abrir espacios a la comunidad de diversidad sexual para que ellos, ellas y elles puedan aportar a la construcción de las propuestas de solución.”

Por último, también presente en la actividad, el abogado Luis Cuello (PC), candidato a constituyente por el distrito 7, dejando claro que su asistencia se produjo para “acompañar y apoyar la iniciativa de voto disidente”, apuntó que es importante tomar en cuenta la Declaración Universal de Derechos Humanos que “plantea y establece la dignidad de todas las personas” y que en base a esto “hay que pensar en una nueva Constitución que asegure y garantice condiciones de igualdad para todas las personas y que provea herramientas para evitar la discriminación en todos los sentidos” además de “ayudar en la superación de una sociedad profundamente patriarcal.”

Candidaturas por una “Alcaldía Constituyente” firman compromiso para un Santiago “democrático, feminista y antineoliberal”

El miércoles 10 de febrero, día en que se inicia el período oficial de campaña, las y los candidatos a concejales de la plataforma Alcaldía Constituyente para Santiago, acompañados de su candidata a alcaldesa Irací Hassler (PC) firmaron un compromiso programático para avanzar en la construcción de una comuna “democrática, feminista y antineoliberal”.

“Hoy estamos reunidos especialmente con los candidatos y candidatas a concejales de este proyecto, quienes han firmado un compromiso para hacer avanzar el programa común que hemos construido con nuestros vecinos y vecinas”, sostuvo la candidata a alcaldesa.

En palabras de Irací Hassler, “esta ha sido una construcción colectiva de más de un año de trabajo, con diálogos, encuentros y cabildos en los barrios, en los que hemos levantado un proyecto común, antineoliberal, que busca conquistar una vida digna: un proyecto que respete irrestrictamente los derechos humanos, que plantea un nuevo trato con las comunidades educativas, un proyecto feminista para que las mujeres y las disidencias podamos caminar tranquilamente por las calles”.

“Es un proyecto que busca recoger este sentir de cambios y este momento constituyente para transformar nuestra propia comuna, organizándonos para aquello”, expresó la candidata que en diciembre ganó en inéditas primarias ciudadanas en Santiago.

La plataforma Alcaldía Constituyente para Santiago está integrada por más de 50 organizaciones comunitarias y partidos políticos de la oposición, incluyendo a Revolución Democrática, el PRO, el Partido Liberal, Partido Igualdad, Partido Comunes y el Partido Comunista, entre otros, además de colectivos de defensa patrimonial, de la diversidad sexual, feministas, padres y apoderados, y más.

Las y los concejales que suscribieron el compromiso fueron, por parte del Partido Comunista; Dafne Concha, Camila Davagnino, Nicolás Becerra, Juan Carlos Arancibia, Virginia Palma, Tatiana Rojas y Víctor Castillo. Por parte del Frente Amplio; Daniela Barrionuevo, Nicolás Valenzuela, Ana María Yáñez y Yasna Tapia. Mientras, por la lista de Igualdad e independientes; Rosario Carvajal, Juan Pablo Escobar, Luis Mico Henríquez, Melanie Bustos y Manuel Dabanch.

En Paillaco «Ahora Le Toca Al Pueblo», dijo José Aravena, quien quiere al municipio más presente en poblaciones y sectores rurales.

En la comuna de Paillaco, en el centro de la Región de Los Ríos, ya conocen la gestión de José Aravena y los frutos de su empeño como dirigente, ya que desde que lo eligieron concejal ha participado y contribuido en diversas causas sociales. En un territorio en que más del 40% de población habita en sectores rurales, la gestión local participativa e innovadora es el camino que propone para mejorar la vida en Paillaco.

Iniciando el periodo de campaña, en una presentación de su candidatura para El Siglo, José Aravena, candidato del pacto Chile Digno Verde y Social, manifestó que su prioridad en el cargo de alcalde será “buscar la unidad más absoluta respecto al municipio y de cada funcionario y funcionaria, para conformar una gran familia a disposición de las necesidades de las personas”.

“Es lo que nos diferencia, cuando tomamos un caso, un problema o una inquietud de las personas, peleamos hasta la última instancia, hasta que ya no dependa de la lucha, de la fuerza o dedicación que le podamos poner nosotros, siempre agotamos todas nuestras posibilidades ante una necesidad”, señaló José.

En la lista a concejales lo acompañan Ignacio Aguilera, dirigente juvenil, Fabiola Soto, profesora y escritora, y Víctor Handschuh, también profesor.

“José es distinto, porque como concejal siempre está presente y creemos que también será un alcalde presente, de gestiones reales y concretas, porque es el único involucrado en proyectos del pueblo, de las poblaciones, por el agua, por la luz, con la gente”, dice Fabiola, una de las aspirantes a integrar el concejo.

Como candidato, Aravena recibe a diario el apoyo y también las principales necesidades de sus vecinas y vecinos, ya sea a través de las redes sociales o en su local de campaña ubicado a metros de la Plaza de Paillaco, bautizado como “La Casa del Pueblo”.

“Junto a diversas organizaciones que he estado respaldando y algunas que incluso han nacido durante mi trabajo como concejal, como por ejemplo gremios, sindicatos, comités de vivienda y comités de agua, queremos proponer que ahora en Paillaco le toca al pueblo”, declaró.