El acercamiento a lo vivido en Rusia en torno del producto para combatir el Covid-19, en un reportaje de Joshua Yaffa, corresponsal del medio estadounidense en Moscú.

Joshua Yaffa. Periodista. “The New Yorker”. 02/2021. Una mañana de agosto pasado, Vladimir Putin , aislado en su residencia presidencial en el bosque a las afueras de Moscú, mantuvo una videoconferencia con su gabinete. Los rostros de los ministros, severos pero deferentes, ocuparon una gran pantalla frente al escritorio de Putin, la versión del Kremlin de una llamada Pandemia de Zoom. Los procedimientos fueron transmitidos por la televisión estatal y tenían la calidad de madera de los reality shows. La agenda aparente de la reunión eran los preparativos del gobierno para el próximo año escolar, pero la verdadera noticia llegó en los comentarios de apertura de Putin, cuando reveló que Rusia había otorgado la aprobación al Sputnik V, la primera vacuna del país contra el Covid-19 . La vacuna, señaló Putin, es “bastante eficaz, ayuda a desarrollar la inmunidad y ha pasado por todas las pruebas necesarias”.

De hecho, los científicos rusos no habían publicado ningún dato de sus ensayos de fase I y fase II, que prueban la seguridad y el potencial de eficacia de una vacuna entre un número limitado de voluntarios, y ni siquiera habían comenzado la Fase III, que prueba la vacuna en un grupo mucho más grande de voluntarios, usando un placebo como control. Aún así, el Sputnik V ya había comenzado a abrirse camino en la sociedad rusa. En la reunión de gabinete, Putin mencionó que una de sus hijas había sido vacunada. Ella había tenido una leve fiebre después, informó, pero había pasado en uno o dos días. “Ella se siente bien”, dijo. Una figura cultural influyente que recibió la vacuna en agosto me dijo que había “oído hablar de gente que presta atención y es cuidadosa”. Continuó: “Se sintió un poco aventurero, pero, por la forma en que avanzaba la pandemia, pensé en intentarlo”.

El nombre de la vacuna fue una creación de Kirill Dmitriev, director del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), el fondo soberano que es el principal cabildero y patrocinador financiero de la vacuna. Al hablar del Sputnik V, Dmitriev no rehuyó la historia de rivalidad entre superpotencias que evocaba el nombre. (La “V” significa “vacuna”). Como le dijo a CNN a fines de julio, refiriéndose al primer satélite del mundo, lanzado por la URSS en 1957, “los estadounidenses se sorprendieron cuando escucharon el pitido del Sputnik. Lo mismo ocurre con esta vacuna. Rusia habrá llegado primero”. Los funcionarios rusos, incluido Mikhail Murashko, el ministro de salud del país, llamaron al Sputnik V “la primera vacuna contra la nueva infección por coronavirus”. Un presentador de noticias de Rossiya-1 proclamó: “Al igual que hace más de sesenta años, los titulares de todo el mundo vuelven a incluir la palabra rusa ‘Sputnik’”. La vacuna rusa representó, dijo el presentador, un “punto de inflexión en la lucha contra la pandemia”. Putin elogió a los científicos responsables: “Debemos nuestro agradecimiento a quienes han dado este primer paso muy importante para Rusia y el mundo entero”.

Sputnik V fue desarrollado en el Instituto Gamaleya, en Moscú. Antes de la pandemia, el instituto no tenía un perfil particularmente alto. Los científicos de Gamaleya habían producido vacunas para el ébola y el MERS (la enfermedad respiratoria, similar a Covid-19, que surgió en Arabia Saudita en 2012), pero ninguna había sido ampliamente empleada ni autorizada para su uso fuera de Rusia. Con pocos datos públicos sobre el Sputnik V, surgió la pregunta: ¿fue un avance científico o el dudoso resultado de un proceso apresurado?

En el pasado, hacían falta años, incluso décadas, para llevar nuevas vacunas al mercado. Las vacunas atenuadas, como las contra el sarampión, las paperas y la rubéola, implican el debilitamiento de un virus a una potencia no peligrosa; las vacunas inactivadas, como en la mayoría de las vacunas contra la gripe, la vuelven inerte. El desarrollo de estas vacunas es un complicado proceso de prueba y error. Investigación sobre vacunas de ARNm-Que, a diferencia de las vacunas tradicionales, son sintéticas y portan una parte del código genético de un virus- se inició en la década de los noventa. Aunque la tecnología del ARNm no fue probada hasta el año pasado, también era tentadoramente simple, similar a programar un script de software de computadora. Moderna, una empresa farmacéutica fundada en 2010 con un enfoque en el ARNm, creó su prototipo de vacuna durante un fin de semana de enero de 2020. A mediados de marzo, el gigante farmacéutico Pfizer, en colaboración con la empresa alemana BioNTech, presentó veinte candidatos para una vacuna; a principios de abril, se habían reducido a cuatro.

Sputnik V, como varios otros Covid-19 vacunas, desarrolladas por la Universidad de Oxford y AstraZeneca, en el Reino Unido; CanSino Biologics, en China; y Johnson&Johnson, en los Estados Unidos, es lo que se conoce como vacuna vectorial. Este tipo de vacuna es mucho más nuevo que el tipo atenuado o inactivado, pero tiene un historial más largo que la variedad de ARNm. En los noventa, los científicos comenzaron a explorar el uso de virus discapacitados como “vectores” o portadores para implantar material genético en células humanas. Los primeros experimentos se centraron en terapias para la hemofilia y la fibrosis quística, entre otras enfermedades genéticas. Pronto, las compañías farmacéuticas y los centros científicos de todo el mundo comenzaron a investigar la posible aplicación de la tecnología para las vacunas. Como Konstantin Chumakov,Un virólogo ruso-estadounidense que es asesor de la Organización Mundial de la Salud y miembro de Global Virus Network, una coalición internacional que rastrea patógenos virales, explicó, el vector es “un caballo de Troya para entrar y entregar lo que quieras”.

En el momento de la aprobación del Sputnik V, Moderna y Pfizer estaban a meses de anunciar los resultados de sus ensayos de Fase III o solicitar la autorización de la FDA para comenzar programas de vacunación a gran escala. Los expertos científicos expresaron su preocupación por la rapidez con que se había registrado la vacuna rusa para uso público. Anthony Fauci , director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, dijo a un corresponsal de ABC News: “Espero que los rusos hayan probado definitivamente que la vacuna es segura y eficaz. Dudo seriamente que hayan hecho eso”.

Los científicos de todo el mundo hablaban de un espíritu de colaboración sin precedentes, pero era difícil ignorar el trasfondo de la competencia internacional. Mientras Putin se jactaba del Sputnik V, el presidente Trump prometió una vacuna estadounidense ya en otoño. La posición de China como potencia mundial creíble parecía depender de su papel para ayudar al mundo a salir de una pandemia que comenzó dentro de sus fronteras. Mientras tanto, el Reino Unido y la Unión Europea, a la espera de un acuerdo final Brexit, siguieron estrategias de vacunación divergentes. “Lamentablemente, el desarrollo de vacunas se politizó en todas partes, no solo en Rusia”, me dijo Chumakov. “Todos quieren ser los primeros”.

El Instituto de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya comenzó como una instalación privada, en el siglo XIX, y, después de la Revolución Bolchevique, fue asumido por el estado. Lleva el nombre de Nikolay Gamaleya, un médico que fue aprendiz de Louis Pasteur y dirigió la campaña del recién formado gobierno soviético para vacunar a los ciudadanos contra la viruela. Desde la calle, el instituto se parece a cualquier otra instalación administrativa en Moscú, con una pared de ladrillos que rodea el perímetro y una puerta de acero sin marcas, más allá de la cual se encuentran varios edificios sin pretensiones de dos y tres pisos. Una fila de placas conmemorativas de científicos rusos de renombre en la fachada del edificio principal ofrece la única pista de lo que sucede en el interior.

Cuando lo visité una tarde de diciembre, encontré un mundo que casi había dejado de poder imaginar. La gente paseaba de una oficina a otra, deteniéndose para charlar; casi nadie usaba máscara. En la primavera, justo cuando la pandemia tocaba tierra en Rusia, los investigadores habían creado su prototipo de vacuna y comenzaron a administrársela a sí mismos; para cuando llegué al instituto, la mayoría de sus mil doscientos empleados habían sido vacunados.

El jefe del equipo que desarrolló el Sputnik V es Denis Logunov, un microbiólogo de cuarenta y dos años con una barba peluda, los hombros de un liniero defensivo y la conducta de un investigador que preferiría ocuparse de experimentos en lugar de para presumir de los resultados. Él y yo caminamos por el campus del instituto moteado de nieve hasta su laboratorio, donde había supervisado el desarrollo de las vacunas contra el ébola y el MERS, además del Sputnik V. Allí, nos pusimos batas de laboratorio y fundas de plástico desechables para nuestras Zapatos. Un cartel en la puerta decía “¡Precaución! ¡Riesgo biológico!”.

En 2014, después del brote de ébola en África Occidental, Logunov y otros científicos de Gamaleya se propusieron crear una vacuna de vector utilizando una forma modificada del adenovirus humano, que causa el resfriado común. Ese año, Chumakov, el virólogo de la Red Global de Virus, visitó a Logunov y su equipo y quedó impresionado. “No tengo dudas sobre sus cualidades y habilidades profesionales”, me dijo. “Ciertamente no son peores que cualquiera de las muchas otras personas involucradas en el desarrollo de vacunas”. En el verano de 2017, los científicos de Gamaleya enviaron dos mil dosis de la vacuna a Guinea para un ensayo de fase III. Para entonces, la epidemia del país se había extinguido en gran medida, por lo que no fue posible medir su eficacia en un entorno clínico como estaba planeado. Todos iguales,Putin afirmó que la vacuna Gamaleya había “demostrado ser la más eficaz del mundo”. (Fue aprobada en Rusia, pero aún no ha sido autorizada por un organismo regulador internacional. Una vacuna contra el ébola desarrollada por Merck fue aprobada por la OMS en 2019, y una de Johnson & Johnson ganó la autorización de comercialización de la Comisión Europea en julio pasado). En 2018, Gamaleya desarrolló una vacuna paraMERS , pero ese brote también disminuyó y el prototipo de la vacuna no llegó a un ensayo de fase III ni apareció en revistas científicas en el extranjero. Como dijo Ilya Yasny, jefe de investigación científica de Inbio Ventures, un fondo de inversión en Moscú, al describir los dos posibles éxitos anteriores de los científicos del instituto: “Tenemos que tomarles la palabra”.

Hablé con Alexander Gintsburg, quien ha sido el director del Instituto Gamaleya desde 1997, en su oficina con paneles de madera en el campus, y él también mencionó el éxito de las vacunas contra el ébola y el MERS. Gintsburg tiene sesenta y nueve años, gafas de montura metálica y una sonrisa casi de querubín, y exuda un orgullo de abuelo por el trabajo realizado en el instituto. La vacuna contra el ébola, dijo, había tenido una eficacia superior al noventa por ciento. Cuando le pregunté cómo podía estar seguro, respondió que la eficacia de cualquier vacuna podría evaluarse no solo recopilando datos epidemiológicos sino también buscando anticuerpos. Este no es siempre el caso: varios prototipos de vacunas, incluida una para el VIH, han producido anticuerpos sin proteger contra la infección.

Logunov recordó haber leído sobre el nuevo virus en China a fines de 2019, pero no fue hasta mediados de febrero de 2020, cuando participó en un foro de la OMS de dos días en Ginebra sobre el Covid-19, que entendió la escala de la crisis. “Fue entonces cuando supe que el mundo no iba a hacer frente”, dijo. La familiaridad de los científicos de Gamaleya con los vectores de adenovirus les permitió moverse rápidamente. Logunov, quien trabajó con unos sesenta investigadores en Gamaleya en el COVID-19, me dijo: “No nos enfrentamos a la cuestión de qué enfoque usar”. Al comentar las fortalezas de la plataforma de adenovirus, dijo: “Yo la compararía con un cohete. Este vehículo de lanzamiento puede entregar satélites, equipos, personas, transporta cualquier carga que le des”. Logunov rechazó la sugerencia de que el método basado en vectores de su equipo fuera particularmente pionero, posicionando su propio laboratorio y Sputnik V como parte de la corriente científica global. “Esta no es la historia de un gran avance, sino más bien de buscar una solución rápida mientras se desarrolla una pandemia”, dijo.

En Gamaleya, también visité el laboratorio de Vladimir Gushchin, quien supervisó la secuenciación del código genético del virus. Los científicos chinos habían publicado la secuencia del genoma del SARS -CoV-2 en enero pasado, pero los investigadores de Gamaleya necesitaban su propia cepa viral viva para crear un modelo infeccioso del patógeno para sus experimentos. Gushchin describió cómo, durante varios días en marzo, él y otros miembros de su laboratorio habían buscado una muestra utilizable del virus, yendo y viniendo entre Gamaleya y un hospital en Kommunarka, en las afueras de Moscú, que había sido designado desde el principio. para tratar Covid-19 pacientes, en su mayoría viajeros que habían contraído el virus en Europa. La cepa que finalmente usaron para probar el Sputnik V provino de un ciudadano ruso que se sabía que estuvo en Roma el 15 de marzo. Ya estaba enfermo cuando aterrizó en el aeropuerto Sheremetyevo de Moscú y lo llevaron rápidamente a Kommunarka para recibir tratamiento. Gushchin y su equipo recogieron el hisopo del paciente el 17 de marzo.

Cuando caminé por el laboratorio de Gushchin, me mostró el secuenciador genético que se había utilizado para mapear la muestra original, una caja de plástico no mucho más grande que una impresora láser. “Entendimos que se trataba de un material muy valioso”, me dijo Gushchin, “pero también que había tanto que no sabíamos: cómo cultivar el virus, cuál podría ser su vida útil, qué probabilidades hay de que te infectes mientras estás trabajando con él”.

La principal complicación del uso de un vector de adenovirus es la posibilidad de que el paciente ya tenga, o pueda desarrollar, después de la primera de dos inoculaciones consecutivas, inmunidad al vector. Si el cuerpo de una persona reconoce el vector como un objeto extraño que necesita ser destruido, también rechazará la carga genética, lo que hará que la vacuna sea menos efectiva. Los fabricantes han encontrado formas de solucionar estos problemas en sus vacunas Covid-19. Johnson&Johnson usa adenovirus-26, una variante poco común del virus del resfriado al que es poco probable que la mayoría de los receptores desarrollen una sólida respuesta inmunitaria. La vacuna Oxford-AstraZeneca utiliza una cepa de adenovirus que infecta a los chimpancés y a la que presumiblemente los humanos no tienen inmunidad preexistente.

Los investigadores de Gamaleya decidieron utilizar dos vectores separados, como habían hecho con sus vacunas contra el ébola y el MERS. En la primera dosis, el vector sería adenovirus-26; para la segunda inyección, que está destinada a ayudar a inducir una inmunidad duradera mediante la activación de las células T, eligieron el adenovirus-5, una cepa más común. Jerome Kim, director del Instituto Internacional de Vacunas, me dijo que el enfoque de dos vectores, conocido por los científicos como “refuerzo primario heterólogo”, se basa en una teoría sólida. “Es una forma de confundir al sistema inmunológico para que se concentre en el COVID-19 proteínas”, dijo. Pero, agregó, “necesitamos ver los datos antes de poder decir si esta vacuna en particular está lista para el horario de máxima audiencia”. Chumakov expresó reservas similares, diciendo que, hasta que se haya demostrado la eficacia a largo plazo de los diversos vectores, los argumentos a favor y en contra de cada enfoque siguen siendo “completamente teóricos y, por lo tanto, igualmente válidos o falsos”.

Al ensamblar la vacuna, los científicos de Gamaleya utilizaron una enzima para unir el ADN de los vectores y el gen que codifica la proteína de pico del SARS -CoV-2. En menos de dos semanas, e incluso antes de que Moscú se cerrara, un prototipo de vacuna estaba listo. Logunov me mostró el vivero de su laboratorio, una pequeña habitación con docenas de jaulas de plástico de ratones vivos apiladas casi hasta el techo. En marzo, los investigadores vacunaron a los ratones y analizaron su sangre en busca de una respuesta inmunitaria. Luego vinieron los hámsteres y los conejillos de indias, seguidos de los macacos y los titíes. Todos produjeron altos niveles de anticuerpos y los animales vacunados no enfermaron.

En abril, Logunov y varios de sus colegas del laboratorio se administraron la vacuna a sí mismos. “Cuando eres un investigador, efectivamente estás entrando en la zona roja”, dijo. “Simplemente necesitas protegerte”. Continuó: “También fue emocionante tener la oportunidad de probar su tecnología, para ver cómo funciona en la batalla”. Cuando hablé con Gintsburg, me dijo que se había puesto la vacuna no solo a sí mismo ya muchos de sus empleados, sino también a su esposa, su hija y su nieta. Le pregunté si sentía que se estaba arriesgando. “Sin emoción, es imposible trabajar, crear”, dijo. “Como científico, siempre debes tener el deseo de aprender, de descubrir cosas”.

El 20 de abril, en una videoconferencia, Putin le dijo a su gabinete que le “gustaría escuchar sobre el progreso de una vacuna contra el virus”, teniendo cuidado de señalar “la colosal responsabilidad por el resultado que sus desarrolladores deben asumir”. Gintsburg estaba entre los científicos de la llamada e informó a Putin de la vacuna creada en Gamaleya, que se había sometido a la primera ronda de pruebas con animales, produciendo los anticuerpos necesarios para «defenderse contra dosis bastante altas de Covid-19”. Putin quedó impresionado. “Lo que me ha dicho es muy importante y muy interesante”, dijo.

Dmitriev, el director del RDIF, el fondo soberano que respalda al Sputnik V, me dijo que él y sus colegas habían estudiado hasta veinte posibles vacunas de varias organizaciones de investigación rusas, incluidos varios laboratorios estatales de alto perfil. “¿Por qué elegimos la vacuna del Instituto Gamaleya?” preguntó. “La vacuna más segura, y una que se ha investigado durante décadas, es la vacuna contra el adenovirus humano”. De hecho, aunque los vectores virales han sido objeto de innumerables estudios y artículos científicos, solo una vacuna basada en adenovirus, la primera inyección del régimen contra el ébola de Johnson&Johnson, había tenido un amplio uso público antes de que Rusia aprobara el Sputnik V.

El otoño pasado, la vacuna Oxford-AstraZeneca tropezó con una serie de dificultades en su prueba y despliegue. Los investigadores suspendieron los ensayos de fase III después de que un participante del Reino Unido se enfermara, pero no notificaron adecuadamente a la FDA; como resultado, el juicio estadounidense se pospuso durante seis semanas y media. En octubre, el Times de Londres publicó un informe que describe una campaña rusa de desinformación que fue “diseñada para socavar y difundir el miedo sobre la vacuna contra el coronavirus de la Universidad de Oxford”. El informe vinculó los comentarios hechos por Dmitriev, en los que se refirió a ella como una “vacuna de mono”, a un segmento de la televisión rusa que sugería que la vacuna podría convertir a los humanos en simios. El secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Dominic Raab, se quejó públicamente de la elección del idioma de Dmitriev; Desde entonces, Dmitriev ha evitado usar la frase. Cuando hablé con él en diciembre, descartó la idea de que lo había motivado la competencia geopolítica. “No aspiramos a ser la vacuna principal en el mundo, sino más bien, parte de una cartera de vacunas”, dijo. Aún así, no pudo resistirse a atacar a sus competidores. “Generalmente no hay estudios a largo plazo de vacunas de ARNm o de chimpancés”, dijo.

Dmitriev es un banquero bien conectado. En los noventa, estudió en Stanford y Harvard, y trabajó en McKinsey y Goldman Sachs antes de construir una carrera como financiero en Rusia. Su esposa, Natalia Popova, es subdirectora de Innopraktika, el instituto científico vinculado a un proyecto de 1.500 millones de dólares para construir un centro tecnológico en la Universidad Estatal de Moscú. El instituto está dirigido por Katerina Tikhonova, de quien se dice que es la hija de Putin; a principios de los dos mil, Popova y Tikhonova asistieron juntos a la universidad. (La mayoría de los observadores asumieron que, cuando Putin se refería a la hija que fue vacunada, se refería a Tikhonova). En un segmento que se transmitió en un canal de televisión estatal en agosto, Popova recorre el laboratorio de Logunov en el Instituto Gamaleya; también entrevista a Dmitriev a través de un video chat, sin señalar que están casados. “Aún no está claro de dónde vino el coronavirus, pero Rusia puede ser el lugar donde sea derrotado”, declara.

Hablando de su elección del nombre para la vacuna, Dmitriev dijo: “Simplemente tuvimos la idea de elegir una palabra rusa que el resto del mundo ya conoce”. Gintsburg reconoció que el nombre fue elegido “teniendo en cuenta la competencia en el ámbito internacional”. Pero, agregó, “incluso si, para la población en general, esto tiene algún significado, no importa en absoluto para los propósitos de la ciencia”.

Logunov insistió en que no era la política, sino las circunstancias extraordinarias de una pandemia mundial lo que exigía un abandono de los procedimientos tradicionales. “Si tenemos algo que se ha demostrado que es seguro y que tiene la oportunidad de salvar a una persona, no es ético no intentarlo”, dijo. Otros estaban menos seguros. Svetlana Zavidova, directora de un grupo comercial que representa a las compañías farmacéuticas multinacionales que trabajan en Rusia, me dijo: “Como en una carrera de slalom, tienes que atravesar ciertas puertas en el camino. Decidimos hacer zoom en línea recta cuesta abajo para ahorrar tiempo. Pasamos de largo y luego dijimos: ‘Ahora danos una medalla’”. Yasny, el científico de Inbio Ventures, dijo: “No tengo quejas dirigidas a los empleados del Instituto Gamaleya, sino a políticos, burócratas y prensa.Todo podría haber estado bien si no hubiera habido tanta exageración y falta de transparencia”.

Judy Twigg, experta en salud pública global de la Virginia Commonwealth University, estuvo de acuerdo. “Rusia no se hizo ningún favor al registrar el Sputnik V antes de tener los datos de la Fase III”, dijo. Dado el historial de manipulación y ofuscación del país, cualquier vacuna rusa estaba destinada a enfrentar un mayor escepticismo. En los últimos años, Rusia ha sido acusada, de manera creíble, de dopar a sus atletas olímpicos y de envenenar a enemigos, como el exespía Sergei Skripal y el líder de la oposición Alexei Navalny, con agentes nerviosos prohibidos. Dmitriev dijo que no estaba desconcertado, ni tan siquiera sorprendido, por la desconfianza con la que se había encontrado la vacuna. “No importa lo que haga Rusia, será criticado, eso es un hecho”, me dijo. En un segmento que se emitió en The Daily Show en septiembre, un narrador con un acento ruso exagerado preguntó a la audiencia: “Tienes miedo ¿Covid-19 te matará antes de que Putin tenga la oportunidad de hacerlo? Entonces prueba la nueva vacuna Covid-19 de la Madre Rusia”. Continúa: “Se garantiza que es seguro y eficaz. ¿Como sabemos? Porque fue probado en un oso, por un científico que también era un oso”.

A principios de septiembre, Logunov y sus colegas publicaron los resultados de los ensayos combinados de Fase I y II del Sputnik V en The Lancet. Solo hubo setenta y seis participantes, aproximadamente el mismo número que en los ensayos equivalentes de Pfizer, pero menos que en Moderna, que tenía varios cientos de voluntarios, o en Oxford-AstraZeneca, que tenía más de mil. Todos los participantes habían producido grandes cantidades de anticuerpos y células T que combaten infecciones, y nadie se había infectado ni había desarrollado efectos secundarios graves. Los autores escribieron que la vacuna era “segura, bien tolerada e induce fuertes respuestas inmunitarias humorales y celulares”.

Tres días después, una carta abierta, que desde entonces ha sido firmada por casi cuarenta científicos, en su mayoría de destacados centros de investigación occidentales, señaló una serie de supuestas irregularidades con los datos. Lo más significativo es que los niveles de anticuerpos informados de los participantes parecían extrañamente similares. “Sobre la base de evaluaciones probabilísticas simples, el hecho de observar tantos puntos de datos conservados entre diferentes experimentos es muy poco probable”, decía la carta. Uno de sus signatarios, un biólogo molecular nacido en Rusia de la Universidad de Northwestern llamado Konstantin Andreev, me dijo: “No estábamos diciendo si la vacuna es buena o mala, segura o insegura. Nuestra objeción no fue realmente a la vacuna en sí, sino a cómo los investigadores llevaron a cabo su estudio. Como mínimo, fue descuidado; a lo sumo, fue manipulado”. Los firmantes de la carta solicitaron los datos brutos de los ensayos para poder sacar sus propias conclusiones.

Logunov y sus coautores respondieron en The Lancet, diciendo que cualquier cifra repetitiva era el resultado de una simple coincidencia, el pequeño número de participantes y los instrumentos de laboratorio que distribuyen los valores en grupos discretos. Se negaron a proporcionar los datos sin procesar. Logunov me dijo que dar esa información a cualquiera que la solicite sería una distracción y una violación de las normas y prácticas del desarrollo farmacéutico moderno. “Hay siete mil millones de personas en la tierra y es imposible presentar todos los puntos de datos a todos”, dijo. “Nadie trabaja de esta manera”.

Los inmunólogos de Gamaleya tenían algunos defensores en Occidente. Naor Bar-Zeev, profesor de salud internacional y ciencias de las vacunas en la Universidad Johns Hopkins, y uno de los revisores del original apoyó su publicación y consideró que había sido escrito “concienzuda y cuidadosamente”. Quedó persuadido por las explicaciones de los científicos de Gamaleya. Si se propone identificar patrones sospechosos, dijo, fácilmente puede hacerlo. “Acusaron a Gamaleya de informar de manera selectiva ciertos resultados, pero, al resaltar de manera selectiva supuestas similitudes en los datos, esencialmente estaban haciendo lo mismo”. En mis conversaciones con expertos científicos en Rusia y en Occidente, pocos dudaron de la construcción fundamental o incluso de la probable eficacia del Sputnik V; sus preocupaciones eran sobre política y el proceso. “No veo ninguna razón para denigrar la calidad del trabajo de los científicos”, dijo Twigg, el experto en salud pública mundial. “Pero, dado el sistema en el que operan esos científicos y cómo se ha comportado ese sistema, no es sorprendente ni injustificado que la gente reaccionara con sospecha”.

A finales de agosto, había comenzado el ensayo de fase III del Sputnik V, con el objetivo de vacunar a treinta mil voluntarios; otros diez mil recibirían un placebo. Una mañana, el otoño pasado, fui a uno de los sitios de prueba, el Policlínico Municipal No.2, en las afueras del sur de Moscú. Durante la primera ola de la pandemia, la clínica había alojado un centro de tomografía computarizada las 24 horas del día para escanear los pulmones de los pacientes infectados. Varios médicos y enfermeras contrajeron el virus, pero todos sobrevivieron. Me recibió Natalia Shindryaeva, directora de la clínica. “Estamos viviendo la historia y, además, participando en ella”, dijo. Entramos en la sala de exámenes donde se estaba administrando la vacuna. Una enfermera abrió un congelador gigante. Allí estaban: cientos de viales de vidrio de Sputnik V, con un tapón azul para la primera inyección y uno rojo para la segunda, para ser administrado veintiún días después. Un participante del ensayo entró y se arremangó. Le pregunté por qué había decidido participar. “Estoy cansado y listo para que esto termine”, respondió, tirando de su mascarilla quirúrgica. Podría sentir empatía; de hecho, sentí una punzada de celos.

El 9 de noviembre, Pfizer anunció que sus datos provisionales de la Fase III habían demostrado que su vacuna tenía una efectividad superior al noventa por ciento. Dos días después, el Instituto Gamaleya emitió un comunicado de prensa en el que decía que el Sputnik V tenía una eficacia del noventa y dos por ciento. Luego, el 16 de noviembre, Moderna dijo que su vacuna tenía casi un noventa y cinco por ciento de efectividad. Pasó otra semana y el Instituto Gamaleya actualizó sus cifras provisionales: en realidad, el Sputnik V también fue efectivo en un noventa y cinco por ciento. Como me dijo Vasily Vlasov, un destacado epidemiólogo y profesor de la Escuela Superior de Economía de Moscú, en diciembre: “Parece que no podríamos permitir que esta versión del Sputnik no llegue al espacio exterior”.

Logunov pareció ofendido y confundido cuando le sugerí que las presiones políticas podrían haber afectado el momento de la publicación de los resultados. “Lo que estás sugiriendo suena como una broma de mal gusto”, dijo. “Nunca podría suceder”. Explicó que, al igual que Pfizer y Moderna, Gamaleya había publicado sus resultados de acuerdo con el protocolo del ensayo, que pedía que tales hallazgos se publicaran una vez que un cierto número de participantes hubiera contraído Covid-19. Y pocas personas cuestionaban los datos reales: el Sputnik V parecía proteger contra enfermedades tan bien como lo hacían sus competidores. Los científicos de Gamaleya también enviaron los resultados a una revista científica para su revisión; la revista aún no los ha publicado. Gushchin, del laboratorio genético de Gamaleya, dijo sobre las sospechas: “Es muy triste verlo. Como si todos fuéramos un grupo de científicos rusos locos que vertieron algo en viales y dijeron: ‘Ahora vayan a inyectarse’”.

A mediados de diciembre, sobre la base de los datos recopilados de unos veintitrés mil participantes en su ensayo de fase III, Gamaleya emitió su determinación final de la eficacia de la vacuna: 91,4 por ciento. “No espero que todos me amen inmediatamente y crean en mi producto”, dijo Logunov. “No hay necesidad de confiar en mí. Basta con mirar los números: los resultados serológicos de los vacunados, los títulos de anticuerpos que producen, sus tasas de infección”. Casi quinientos participantes en el ensayo de fase III compartieron información en línea como parte de lo que llamaron un proyecto de “investigación de la gente”, que significa un control independiente de las cifras de Gamaleya. Nadie informó efectos secundarios importantes. El setenta y cinco por ciento de las personas dijeron que habían desarrollado anticuerpos, como lo confirmaron las pruebas de laboratorio privado, una cifra en línea con el protocolo de Gamaleya para el ensayo.

El verdadero éxito del Sputnik V puede residir en su popularidad entre los mercados extranjeros, especialmente aquellos que fueron excluidos de la bonanza de las vacunas a nivel mundial. Un informe de septiembre de Oxfam reveló que las naciones que representan el trece por ciento de la población mundial han comprado el cincuenta y uno por ciento de todos los suministros de vacunas previstos. Los estados miembros del Reino Unido y la UE han obtenido pedidos de dosis suficientes para vacunar a toda su población casi tres veces. Covax, un programa dirigido por la OMS para asegurar un suministro mundial equitativo de vacunas, ha dicho que probablemente podrá inocular sólo el veinte por ciento de la población de los países en desarrollo este año; hasta el momento, ninguna de esas dosis se ha distribuido.

“Al final del día, no creo que importe qué vacuna se registró primero”, me dijo Twigg. «Pero ser capaz de satisfacer una necesidad que otros países no pueden, o no quieren, es lo que va a ser más convincente». Este año, Dmitriev espera que quinientos millones de dosis de Sputnik V sean producidas por socios autorizados en el extranjero, en lo que el RDIF llama acuerdos de “transferencia de tecnología”. Estos podrían resultar especialmente atractivos para los países de ingresos bajos y medios; Puede resultarles más económico fabricar vacunas que competir en el mercado internacional. Para aquellos que compran directamente en Rusia, Sputnik V cuesta menos de veinte dólares por un solo curso de dos dosis; eso es más que la vacuna Oxford-AstraZeneca, pero menos que las vacunas de Pfizer y Moderna, que cuestan entre treinta y cuarenta dólares por curso. Otro punto de venta es logístico. Sputnik V,como el producto de Oxford-AstraZeneca, se puede almacenar y transportar en un refrigerador médico estándar. Las vacunas de ARNm requieren temperaturas mucho más frías: cinco grados Fahrenheit o menos para Moderna y menos setenta y seis grados o menos para Pfizer.

Hasta la fecha, más de cincuenta países, incluidos Argelia y México, han pedido por adelantado el Sputnik V, y media docena planea producir la vacuna ellos mismos. Se está llevando a cabo un ensayo de fase III en la India, donde un productor líder de medicamentos genéricos ya ha acordado producir más de cien millones de dosis al año. A fines de diciembre, luego de que se estancaran las negociaciones de Argentina para adquirir la vacuna Pfizer, un jet de Aerolíneas Argentinas partió de Moscú cargado con trescientas mil dosis de Sputnik V, la primera de las veinticinco millones que Argentina acordó comprar. En enero, los funcionarios de Kirguistán, preocupados por la cadena de frío necesaria para transportar la vacuna Pfizer, manifestaron su preferencia por el Sputnik V. Ese mes, después de que Hungría acusó a la UE de ser demasiado lento en el lanzamiento de la vacuna, el país aprobó el Sputnik V, convirtiéndose en el primero en el E.U. para hacerlo. (Los funcionarios de la UE criticaron a Hungría por socavar la solidaridad europea). Tales acuerdos, señaló Twigg, podrían allanar el camino para nuevos lazos diplomáticos y comerciales. «Rusia podría traducir esta ganancia de reputación en otros tipos de éxitos», dijo.

Sputnik V forjó su colaboración internacional más intrigante a mediados de diciembre, cuando AstraZeneca dijo que probaría una combinación de dos inyecciones de su vacuna de vector con el componente adenovirus-26 de Sputnik V. La compañía explicó que la combinación de vacunas «puede ser un paso importante para generar una protección más amplia a través de una respuesta inmune más fuerte y una mejor accesibilidad». Brasil también está considerando el Sputnik V, pero ha retrasado su aprobación hasta que Rusia proporcione detalles adicionales sobre su protocolo de prueba y su proceso de fabricación.

Recientemente, investigadores internacionales han expresado su preocupación por las nuevas cepas del coronavirus, particularmente la variante sudafricana, que lleva una proteína de pico mutada que puede ayudar al virus a evitar la protección inmunológica. Moderna anunció que estaba probando una «inyección de refuerzo». Gushchin me dijo que la «eficacia protectora del Sputnik V puede reducirse, pero probablemente solo un poco». Incluso si el virus logró pasar los anticuerpos de una persona vacunada, explicó, la respuesta inmune de las células T debería evitar que esa persona se enferme. “Lo estamos investigando”, dijo.

El 2 de diciembre, el Reino Unido emitió una autorización de uso de emergencia para la vacuna Pfizer. Para no quedarse atrás, Putin anunció el despliegue civil del Sputnik V horas después. La vacunación comenzaría en Moscú, con los trabajadores de la salud y otras personas que tuvieran un alto riesgo de exposición, incluidos maestros y trabajadores sociales. Sin embargo, una encuesta realizada en septiembre mostró que hasta la mitad de los médicos y otros profesionales médicos rusos aún no estaban dispuestos a recibir la vacuna, debido al proceso de aprobación apresurado y a la falta de datos concretos sobre la seguridad y eficacia del Sputnik. V. El Centro Levada, una organización independiente de encuestas e investigación con sede en Moscú, descubrió que, en diciembre, casi el sesenta por ciento de los rusos no deseaba vacunarse. (En el momento,las encuestas en los Estados Unidos indicaron que alrededor de una cuarta parte de la población no quería vacunarse; en Francia, que tiene uno de los movimientos anti-vax más grandes de Europa, el número rondaba el cincuenta por ciento).

Denis Volkov, subdirector del Centro Levada, me dijo, después de asistir a una serie de grupos focales en Rusia, “Parece que muchas personas no tienen miedo de infectarse. Consideran que todo este tema del coronavirus es una especie de tontería «. A fines de diciembre, el jefe del grupo de trabajo sobre coronavirus de Rusia reconoció que podría haber habido hasta ciento ochenta mil muertes en el país por COVID -19, tres veces el recuento oficial, lo que lo convertiría en el tercer número más alto de cualquier país del mundo. Esas pérdidas no están ampliamente cubiertas en los medios de comunicación ni son abordadas con frecuencia por funcionarios gubernamentales. Volkov sugirió que la campaña de propaganda del estado había fracasado. «El mensaje no debería haber sido que nuestra vacuna es tan buena, sino que este virus es grave y peligroso».

El 10 de diciembre, el sexto día del lanzamiento de la vacunación en Moscú, conduje hasta una clínica municipal justo después de la carretera de circunvalación. Los letreros indicaban a las personas que venían por el Sputnik V a una sala de espera en el segundo piso junto a una pared de ventanas que daban a un jardín de infancia. El director de la clínica, Andrey Tyazhelnikov, había sido vacunado en el otoño. Me dijo que cualquiera que fuera escéptico debería unirse a él en sus rondas. “Bastaría con mostrarles a todos los pacientes que son traídos en ambulancia, acostados en la UCI, los que están muriendo”, dijo. «Después de eso, estoy seguro de que la confianza crecerá». En las dos horas que pasé en la clínica, vinieron unas veinte personas a vacunarse. Un hombre dijo: «Alguien tiene que ser el primero». Otro dijo que estaba orgulloso de que Rusia estuviera «a la vanguardia en la batalla contra la pandemia».

A mediados de diciembre, la oficina del alcalde había ampliado la lista de personas elegibles para la inoculación para incluir trabajadores de fábricas, empleados de transporte y periodistas, aunque parecía que la ciudad tenía muchas más vacunas que personas que querían vacunarse. Varios periodistas rusos que conocí se vacunaron, luego un compañero corresponsal estadounidense que vivía en Moscú.

Cuanto más lo pensaba, más llegaba a creer que, independientemente de la incertidumbre que persistiera sobre el Sputnik V, permanecer sin vacunar era mucho más complicado. La primavera pasada, casi nadie que yo conociera se había infectado; Ahora podía contar decenas de conocidos que habían contraído el virus. Uno pasó una semana en un hospital improvisado en un pabellón en un recinto ferial de la era soviética. Durante el otoño y el invierno, Moscú había estado registrando cinco o seis mil nuevos casos de COVID- 19 casi todos los días. Me sentí como un personaje de una novela de Agatha Christie: con cada página, mi turno parecía estar cada vez más cerca. Sputnik V me estaba esperando en la clínica de mi barrio. ¿Quién sabía cuándo tendría acceso a alguna de las alternativas?

Y así, una tarde, justo antes del Año Nuevo, caminé penosamente por la nieve hasta una clínica administrada por la ciudad en una tranquila calle lateral a la vuelta de la esquina de Patriarch’s Estanques, de donde aparece el Diablo en las primeras páginas de » El Maestro y el Maestro » de Mikhail Bulgakov. Margarita «. El joven en el mostrador de facturación estudió mis documentos, hizo una llamada telefónica y dijo que sí, que la clínica podía hacerlo de inmediato. Después de una consulta rápida con un médico, me llamaron para recibir mi vacuna. El golpe fue rápido y casi indoloro. «Felicitaciones», dijo el hombre en el escritorio cuando volví a salir. Me entregó un certificado sellado.

Esa noche, me dolía el brazo, pero no tuve fiebre ni escalofríos. Me sentí más aliviado que nervioso. Tres semanas después, recibí mi segunda inyección, que también pasó sin problemas. A fines de enero, realicé una prueba de COVID-19.anticuerpos; los resultados, según una escala interpretativa proporcionada por la clínica, indicaron que mis niveles de anticuerpos eran «probablemente suficientes» para prevenir la enfermedad. Las probabilidades me parecieron altas de que mi propia pandemia personal estaba llegando a su fin. Pensé en algo que me dijo Chumakov antes de ir a buscar mi vacuna. Rusia, dijo, había “demostrado cierta voluntad de tomar atajos. Pero esa no es razón para decir que la vacuna en sí misma no resultará efectiva. No tiene menos posibilidades que cualquier otra y, si de hecho resulta ser un éxito, ¿quién recordará o se preocupará por todo lo que vino antes?