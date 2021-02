El conteo, con el casi el 98% de as actas escrutadas, le da el paso a la 2ª vuelta a Yaku con una diferencia de 0.2% pero hay casi 14 % de la actas a revisar (es decir con alguna inconsistencia) . Por eso digo que eso se resolverá, después de que resuelve sobre ellas el Consejo Electoral, ira al tribunal electoral, pero con fuerte movimiento en las calles que ya se está gestando y convocando.

Alberto Arroyo. Analista. Quito. 08/02/2021. 1) Hay segunda vuelta electoral

2) También hubo un a consulta regional contra la minería y alrededor del 80% voto contra la minería a gran escala.

3) Estas elecciones reflejan el cambio político que represento las enormes movilizaciones de octubre

4) Lo que estaba en juego en ésta primera vuelta era quien pasaba a la segunda vuelta

5) Quién pasa a la segunda vuelta se resolverá casi seguramente en el tribunal electoral.

6) El conteo, con el casi el 98% de as actas escrutadas, le da el paso a la 2ª vuelta a Yaku con una diferencia de 0.2% pero hay casi 14 % de la actas a revisar (es decir con alguna inconsistencia) . Por eso digo que eso se resolverá, después de que resuelve sobre ellas el Consejo Electoral, ira al tribunal electoral, pero con fuerte movimiento en las calles que ya se está gestando y convocando.

7) Es claro que el correismo está fuertemente debilitado: de haber tenido alrededor del 70% de voto , ahora sólo logra el 30%)

8) Yaku no sólo aglutina a la mayoría del al movimiento indígena, sino también del movimiento social organizado ( mujeres y ambientalista entre otros).

9) Todo indica que en una segunda vuelta entra Arauz y Yaku ganaría Yaku, Si es entre Arauz y Lasso, el movimiento social organizado no tiene claro que hacer porque los dos tienen un fuerte rechazo.

10) En síntesis ,todo está por definirse, y seguramente más allá del conteo, implicará una gran movilización social.

11) Gane quien gane, el gran y difícil reto es que hacer ante una enorme crisis pre-existente a la pandemia pero agudizada por la pandemia.

12) En cuanto al movimiento social y político internacional, el reto es que se despoje de análisis simplista y superficial que ve al correismo como alternativa de izquierda y cambio y haga una análisis mucho mas de fondo y desde adentro de ecuador y no sólo basado en la imagen internacional que Correa logro en su momento.