Igor Mora. Periodista. 05/02/2021. El ex gobernador por la Provincia del Tamarugal en el segundo gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet, Rubén Moraga Mamani, será quien asuma como diputado en reemplazo del abogado Hugo Gutiérrez, quien se convirtió en candidato a la Convención Constitucional. Moraga ejercerá una vez terminado el periodo de vacaciones del Parlamento.

Al mismo tiempo, Gutiérrez, anunció su inscripción oficial como candidato por un cupo a la Convención por el Distrito 2.

El ex parlamentario realizó el anuncio frente al Teatro Municipal de Iquique, junto a quien será su reemplazante en la Cámara de Diputadas y Diputados.

En la oportunidad, Gutiérrez detalló que “no me voy, por el contrario, me quedo. Y me quedo defendiendo los intereses de mi pueblo, de mi gente, en lo que sin duda va a ser un desafío histórico de darle a nuestro país una nueva Constitución política, primera vez una Constitución hecha por el pueblo de Chile”.

En cuanto al nombramiento de quien asumirá la diputación por el Distrito 2, Hugo Gutiérrez detalló que “el Partido Comunista ha procedido a la designación, en mi reemplazo para el resto del tiempo que queda, debiendo jurar como diputado de la República el 2 de marzo del presente año, al compañero Rubén Moraga Mamani. Quiero agradecer que él haya aceptado esta nominación parlamentaria. Estamos contentos, orgullosos, que él sea el próximo diputado de la región”.

Rubén Moraga Mamani, junto con agradecer el apoyo de Hugo Gutiérrez y el Partido Comunista para enfrentar este nuevo proceso a partir de marzo, sostuvo que llegar a la diputación será una gran responsabilidad para llevar las demandas de la región hasta el Congreso. “Siento una gran responsabilidad y compromiso. Agradezco la confianza depositada en mí del Partido Comunista para reemplazar al diputado Hugo Gutiérrez, quien asume hoy un nuevo desafío en un proceso eleccionario por un cupo a la convención constitucional”, sostuvo Moraga.

“Soy descendiente aimara y me comprometo también a tener un rol activo en las luchas de nuestras primeras naciones, particularmente de los pueblos presentes en nuestra región, como los aimara y quechua, quienes tendrán a su representante en el parlamento. Será un año, pero un año muy importante, porque hay definiciones significativas. Aún hay muchas leyes pendientes para procurar una mayor democratización del proceso constituyente y cortar los amarres de la Constitución del 80 que limitan esta convención constitucional”, agregó.

Moraga es biólogo marino, Magíster en Microbiología y Doctor en Ciencias Biológicas. Militante del Partido Comunista desde 1983, siempre ha estado vinculado al mundo académico y de la investigación. En los últimos años se desempeñó en la Universidad Arturo Prat de Iquique (desde 2010 hasta el presente). Fue director de investigación académica de la UNAP 2018 y 2019.

En la decisión de que Moraga sea diputado en reemplazo de Gutiérrez, se vio la decisión del PC de no colocar a alguien de la dirección de la colectividad, sino una persona que representara al Distrito y la Región por donde era legislador Hugo Gutiérrez.