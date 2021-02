Desde Fedeprus se planteó que el beneficio llegue a quienes laboran en Minsal, Fonasa, Cenabast, ISP, entre otras entidades.

Santiago. 02/02/2021. Mediante una carta la Federación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud de la Región Metropolitana (Fedeprus) solicitó al Ministro de Hacienda incluir a funcionarios y funcionarias del Minsal, Fonasa, Cenabast, ISP, entre otros, en la entrega del bono Covid-19.

A pesar de que en la discusión del proyecto de Reajuste del Sector Público se aseguró que se entregaría un Bono Covid a todos los funcionarios y funcionarias de la salud -el cual se pagó el 29 de enero- la realidad fue que ese reconocimiento excluyó a un importante porcentaje de trabajadores y trabajadoras del sistema público de salud, como por ejemplo, Cenabast, ISP, Fonasa, Ministerio de Salud, médicos (Ley Médica), directivos de carrera, quienes laboran en la Red de Laboratorios que se montaron el año pasado para el diagnóstico del virus Covid-19 y las y los funcionarios de reemplazo.

Representantes de la Fedeprus Metropolitana llegaron hasta el Ministerio de Hacienda para entregar una carta exigiendo que se incluya efectivamente a todos los funcionarios y funcionarias que han trabajado en el combate del Covid-19.

La secretaria general de Fedeprus Metropolitana, Magaly Medina, aseguró que “esta situación es injusta porque los trabajadores y trabajadoras se dedicaron todo el año pasado y lo que va de este, a combatir el Covid-19. Por ejemplo, la Red de Laboratorios fue contratada especialmente para realizar los estudios que detectan el coronavirus y ellos no fueron considerados en este bono”.

“Este gobierno ha sido mezquino y ciego en este reconocimiento a los funcionarios que tanto han aplaudido en la televisión, sin embargo, en lo concreto se hacen a un lado y los excluyen. Por eso esperamos que el Ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, haga las gestiones y finalmente sean todos los funcionarios de la salud los que reciban este bono covid como lo merecen”, agregó la dirigenta.

Además, Magaly Medina, explicó que “basta con que hagan algunos actos administrativos, por ejemplo, en el caso de los funcionarios de la Cenabast para que ellos puedan recibir el pago, porque poseen presupuestos propios. Para los demás se requiere que se modifique la Ley de Reajuste del Sector Público y se amplíe la cobertura y para ello también estamos haciendo gestión con algunos parlamentarios”.

Se recordó que en el marco de la discusión parlamentaria del reajuste fiscal la jefa de Racionalización y Función Pública de la Dipres, Cristina Torres, hizo hincapié respecto de la cobertura del Bono Covid y afirmó que “el personal de salud de reemplazo está incluido, porque es parte del personal del establecimiento donde se desempeña, aunque no cuente con 11 meses”, señalando que se consideran 20 mil funcionarios contratados en el presente año como reemplazos. No obstante, eso no sería efectivo porque todas y todos los funcionarios de reemplazos y con menos de un año quedaron excluidos del pago, hecho ratificado esta semana vía instructivo por parte del propio Ministerio a los Servicios de Salud.