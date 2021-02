“Estamos más cerca de la impunidad que de la verdad y de la justicia”. Solo una víctima, de las 2.926 personas que denunciaron vulneraciones de derechos en 2019 al Instituto Nacional de Derechos Humanos, obtuvo una condena. “El Estado de Chile no está cumpliendo con sus deberes para con la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”. Llamado a “fortalecer el trabajo de fiscales en la investigación de los delitos y establecer medidas de especial atención y protección de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos”. Balance vuelve a demostrar que durante el gobierno de Sebastián Piñera se violaron los DDHH y se está estableciendo la impunidad, como en dictadura.

Equipo El Siglo. Santiago. 03/02/2021. Sergio Micco, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), fue enfático: “Si hoy tuviésemos que emitir un juicio definitivo, estaríamos más cerca de la impunidad que de la verdad y la justicia, y eso es gravísimo para el estado democrático chileno”.

Añadió: “A pesar de los esfuerzos hechos, el Estado de Chile no está cumpliendo con sus deberes para con la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”.

Micco enfatizó: “El Estado tiene una responsabilidad no solamente por acción, cuando sus agentes violan los derechos humanos, sino que también hay una responsabilidad por la omisión del Estado. Es decir, cuando sus agentes no cumplen con su deber de garantizar derechos fundamentales. Cuando lleguemos al 18 de octubre habrán pasado dos años desde la crisis social de 2019, un tiempo más que suficiente para que el Estado democrático y de derecho chileno, demuestre resultados mucho más sustantivos de los que hoy puede exhibir”.

Palabras del director del INDH en el marco de la entrega del Primer Informe de Seguimiento a las Recomendaciones del INDH, como parte del Informe Anual 2019. Una situación de catástrofe en materia de derechos humanos en el país.

Otra evidencia concreta de que durante el gobierno de Sebastián Piñera se violaron los derechos humanos y se está estableciendo la impunidad, como en dictadura. En un cuadro donde en año y medio, por ejemplo, la Subsecretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia, ha estado totalmente ausente de todas estas situaciones y se ha limitado a defender el accionar del gobierno y de Carabineros.

Tan así, que en el reporte de la institución se señaló que solo una víctima, de las 2.926 personas que denunciaron vulneraciones de derechos en 2019 al INDH, obtuvo una condena”. Una situación gravísima para el estado de funcionamiento de la Justicia en el país y otro ejemplo de que los elementos de Carabineros, Policía de Investigaciones (PDI) y Fuerzas Armadas gozan de impunidad.

Hay que considerar que se presentaron en el último año y medio casi 3 mil querellas por abusos y delitos de agentes del Estado, y no pasa de la veintena los investigados y no son más de diez los sancionados, casi ninguno con pena de cárcel. De acuerdo con el INDH “la mayoría de las causas aún está en etapa de investigación y, por ende, aún no es posible emitir un juicio”.

El único caso donde hubo condena, se trata de Esteban Carter, quien el 13 de diciembre de 2019 participaba de una manifestación en el centro de Rancagua cuando recibió el impacto de una bomba lacrimógena en su cabeza. Sufrió una fractura de cráneo y tuvo que ser operado de urgencia. El carabinero, miembro de las Fuerzas Especiales, disparó su escopeta lanza gases a menos de nueve metros de distancia. El Juzgado de Garantía de Rancagua lo condenó por homicidio frustrado, a 5 años de presidio menor en su grado máximo.

“Nos preocupa muchísimo la lentitud de los procesos en violaciones de los DDHH, antes de 18 octubre podían durar el doble de un proceso ordinario, porque son difíciles de probar, como hay más lentitud, hay que reforzar el sistema penal”, adelantó el director del Instituto.

Se añade el tema del tono de deliberación política que asumieron los jefes de Carabineros y de la PDI cuando se trata de hablar de fallas en los protocolos y acciones que atentan contra los derechos de los ciudadanos. Micco puso como ejemplo cuando el director de la PDI, Héctor Espinoza, concurrió al Parlamento para explicar la masiva acción represiva en Temucuicui y se “enfrenta a los parlamentarios y a la Defensoría de la Niñez, y al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Nosotros decimos que se está deliberando y eso nos preocupa y mucho”.

De acuerdo a lo establecido por el Instituto, está “pendiente de cumplimiento” las acciones del gobierno y en específico del jefe del Ejecutivo, Sebastián Piñera, para alcanzar la verdad de los hechos ocurridos en Chile y la garantía de no repetición de las violaciones de derechos humanos. E

El informe apuntó que el Estado “no informó sobre medidas que apuntan a garantizar la no repetición de las graves violaciones a los derechos humanos”. “La verdad de las cosas es que, al preguntar la información al Estado de Chile, nos encontramos más bien con un silencio”, aseguró Sergio Micco.

El INDH presentó 2.520 querellas y registró 3.023 víctimas de violaciones a los derechos humanos, sobre todo en el marco del estallido social registrado en todo el país durante el último trimestre de 2019 y primeros meses del 2020.

También el director de la entidad de DDHH declaró que “nos preocupa que para el 1 de enero hayan seguido casos de abusos de la escopeta antidisturbios y de gases químicos”.

Sergio Micco, específicamente, planteó la situación de mujeres agredidas y abusadas sexualmente por agentes del Estado, “ahí estamos muy, muy lejos, hay programas permanentes del Estado a favor de las mujeres que han sufrido violencia, pero las mujeres acceden muy poco a estas políticas públicas”.