Ricardo Yáñez es indagado porque fue jefe de Orden y Seguridad durante el estallido social de 2019, el brazo represivo de los carabineros y cuyos integrantes se habrían saltado protocolos y cometido delitos contra ciudadanas y ciudadanos. Fiscal de Valparaíso investiga por querella presentada contra el Presidente Piñera, dos ex ministros del Interior y el ex jefe de la policía uniformada, Mario Rozas.

Equipo El Siglo. Valparaíso. 02/02/2021. Alguien podría pensar que, en la línea de impunidad que pretenden establecer el gobierno y las policías uniformada y civil frente a delitos y violaciones a los derechos humanos cometidas en 2019, las cosas andaban congeladas. Pero no. Hay muchas querellas y procesos que siguen su curso. Una de ellas, la que investiga la Fiscal Regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, que afecta al Presidente Sebastián Piñera, a los ex ministros del Interior, Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel, y al ex jefe de Carabineros, Mario Rozas. Una querella que se amplió al actual titular de Interior, Rodrigo Delgado y que incluye al actual general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, porque durante el estallido social era jefe de Orden y Seguridad, brazo represivo de los carabineros y cuyos integrantes se habrían saltado protocolos y cometido delitos contra ciudadanas y ciudadanos.

Perivancich debe establecer si se cumplieron los protocolos para actuar frente a manifestaciones y disturbios, precisar la forma en que actuaron los uniformados, determinar si hubo violaciones a los derechos humanos e incluso crímenes de lesa humanidad, y analizar los contenidos de la querella. Ya tiene en su poder tres tomos con cientos de documentos que reúnen muchos antecedentes y datos.

En una situación bastante anómala en un país con funcionamiento institucional democrático formal, el jefe de Carabineros deberá asistir como imputado ante la Fiscalía el próximo 25 de febrero. No es descartable que se le determinen responsabilidades en el actuar represivo de la policía uniformada en contra de ciudadanas y ciudadanos.

La Fiscal Regional de Valparaíso solicitó diligencias a la Fiscal Centro Norte, Ximena Yong, sobre víctimas de abusos y violencia, lesiones, ocurrencia de los hechos, actuación policial, testimonios e informes. Esto podría ser clave para el desarrollo y conclusiones de la querella.

Hay que recordar que motivado por los hechos de la revuelta social hay más de dos mil querellas presentadas por abusos, acoso sexual, golpizas, asesinatos, maltratos, disparos, víctimas de amputación o daño ocular, la mayoría en contra de Carabineros, a lo largo del país. A eso se suman situaciones posteriores de represión durante la pandemia, como cuando pobladores salieron a protestar por falta de alimentos y respuestas del gobierno, y las agresiones de la Policía de Investigaciones a niñas y adolescentes en La Araucanía.

Está pendiente la situación que enfrentará el jefe de Carabineros después de declarar como imputado y quedará sometido a lo que será la investigación y conclusiones de la Fiscalía. Como sea, Ricardo Yáñez estaba en un puesto clave y sensible desde donde operaron muchas acciones represivas y que terminaron en violaciones a los derechos humanos. Se sabe que una línea de defensa del general director es decir que él instruyó el cumplimiento de protocolos y de uso de armamento y otros elementos, pero que parecen más bien formales que operativos.