El breve apretón de GameStop liderado por Reddit no fue una amenaza para el capitalismo, pero reveló a una gran cantidad de personas que el sistema está manipulado. Esa es la educación popular por la que los socialistas deberían estar agradecidos.

Grace Blakeley. Redactora de Tribune. Jacobin (*). 01/2021. En 1976, Peter Drucker publicó The Unseen Revolution: How Pension Fund Socialism Came to America . El libro comenzaba con una frase que habría parecido asombrosa en ese momento, y que hoy parece vagamente divertida: “Si el socialismo se define como ‘propiedad de los medios de producción por parte de los trabajadores’. . . entonces Estados Unidos es el primer país verdaderamente ‘socialista’”.

El socialismo de los fondos de pensiones se basa en una idea muy atractiva: que el cambio social puede ocurrir de manera lenta, iterativa y sin muchos conflictos abiertos. En lugar de luchar contra sus jefes en la fábrica, o contra el estado capitalista que existe para defender a sus jefes en las calles, los trabajadores podrían usar su poder como dueños para presionar a las empresas para que actúen de manera más responsable.

Y cuando lo sumas todo, este poder es bastante sustancial. Según la encuesta de riqueza y activos de la Oficina de Estadísticas Nacionales, la riqueza total de los fondos de pensiones privados en el Reino Unido es de 6,1 billones de libras, el 42 por ciento de la riqueza total y mucho más del doble de la producción anual del Reino Unido. Una parte sustancial de este bote se invierte, de una forma u otra, en el mercado de valores. En teoría, los trabajadores podrían usar su poder como accionistas para obligar a las empresas a aumentar los salarios, mejorar las condiciones y reducir su huella de carbono.

Desafortunadamente, la Revolución Invisible de Drucker no se tradujo en el tipo de movimiento que realmente podría haber representado una amenaza para las relaciones sociales capitalistas. En parte, esto se debe a los grandes costos que se asociarían con la acción colectiva entre aquellos con riqueza de pensiones privadas.

Más importante aún, resulta del hecho de que la riqueza de las pensiones se distribuye de manera muy desigual. Los ricos tienen mucho, las clases medias tienen poco y muchos casi no tienen nada. En otras palabras, “las personas con riqueza de pensiones” no son una clase, no tienen un conjunto de intereses comunes que puedan unirlos para agitar por el cambio social.

Entrar: Redditors con controles de estímulo. Durante los últimos meses, millones de personas comunes, armadas con el efectivo distribuido por los sucesivos programas de estímulo COVID-19 de Estados Unidos, desarrollaron un plan para quebrar los fondos de cobertura que estaban cortando un conjunto de acciones, incluido GameStop, un minorista de videojuegos.

Para resumir brevemente lo que sucedió, algunos usuarios del foro de Reddit r/WallStreetBets notaron que un par de fondos de cobertura tenían posiciones cortas significativas en acciones como GameStop; para decirlo en términos simples, los fondos habían hecho grandes apuestas de que los precios de estas acciones caerían.

Lo que hizo que estas posiciones fueran peligrosas es que los fondos podían cubrir la diferencia entre el precio de la acción cuando hicieron la apuesta y su precio en algún momento en el futuro, y mientras que el precio de una acción solo puede bajar una cierta cantidad (hasta llega a cero), puede subir para siempre, dejando al fondo expuesto a pérdidas potencialmente ilimitadas.

Los Redditors se dieron cuenta de que podían estropear los fondos de cobertura si todos se unían y ejecutaban un “apretón corto”, elevando el precio de acciones como GameStop y dejando a los vendedores en corto responsables de cubrir la diferencia.

En tiempos normales, tal estrategia no habría funcionado: los inversores minoristas no suelen ser lo suficientemente grandes o coordinados como para tener un impacto significativo en los precios. Pero no estamos en tiempos normales.

En primer lugar, no hay forma de saber cuál es el “valor” real de una acción porque una década de programas de compra de activos del banco central han sacado los precios de las acciones. A primera vista, casi todas las acciones estadounidenses están sobrevaloradas. Y si todos están sobrevalorados, ninguno de ellos está sobrevalorado.

En segundo lugar, vivimos una época de gran incertidumbre caracterizada por una volatilidad sustancial en los mercados financieros. En esencia, todo el mundo está haciendo apuestas en un contexto en el que nadie entiende realmente lo que está sucediendo o tiene una buena razón para esperar que puedan predecir lo que sucederá mañana. En este contexto, las percepciones de lo que es “seguro” y lo que es “riesgoso” se vuelven sesgadas.

En tercer lugar, Estados Unidos, como la principal potencia imperial con la capacidad de imprimir la moneda de reserva del mundo, es visto como un puerto seguro en un mundo lleno de incertidumbre (la otra cara de esto ha sido la fuga masiva de capitales de los estados más pobres del mundo), en algunos casos conduciendo a un grave problema de la deuda).

Finalmente, ahora hay millones de inversores minoristas con dinero extra disponible gracias tanto a los cheques de estímulo como a los ahorros adicionales que muchos consumidores más acomodados han podido acumular durante el curso de la pandemia.

La combinación de todos estos factores está creando las condiciones perfectas para las burbujas o, como algunos han argumentado, una burbuja gigante. En estas condiciones, una contracción corta coordinada por parte de un grupo suficientemente grande de inversores minoristas suficientemente ricos tiene el potencial de impactar significativamente en el mercado. Y así fue: los Redditors casi arruinaron un fondo de cobertura.

A primera vista, Redditor Revolution no podría ser más diferente de la Unseen Revolution de Drucker. Estos inversores están invirtiendo directamente su propio efectivo, están coordinados y organizados, y tienen la intención de crear tantos estragos en los mercados financieros como sea posible, no empujando suavemente a las empresas para que sean más responsables socialmente.

Pero en realidad, ambos descansan en la misma lógica equivocada: la idea de que los trabajadores no pueden ejercer ningún poder real como trabajadores, por lo que deberían intentar ejercerlo como propietarios.

Para entender por qué este tipo de “organización” nunca va a representar una amenaza para los mercados financieros, y mucho menos para el capitalismo en su conjunto, debemos considerar cuáles deberían ser los objetivos de la organización. En general, la organización debe intentar lograr tres objetivos: interrumpir la acumulación de capital, resaltar un antagonismo social central y dar a la gente un sentido de su propio poder y agencia.

En el primer punto, los Redditors no han interrumpido la acumulación de capital, la han apoyado. Claro, han ido tras los fondos de cobertura y, por lo tanto, han reducido la riqueza de algunos rentistas que ganaban dinero apostando contra otros capitalistas.

Pero lo han hecho elevando el precio de las acciones de otra corporación, aumentando la riqueza de sus otros accionistas, incluidas, aparentemente, varias otras grandes instituciones financieras, y fortaleciendo a los propietarios y gerentes de esa empresa en relación con otros capitalistas y en relación con los trabajadores en cada punto de su cadena de suministro.

En el segundo punto, la acción no ha logrado resaltar un antagonismo central dentro de las relaciones sociales capitalistas. La división trabajo/capital está completamente ausente, pero también lo está la división propietario / no propietario que ha agregado otra dimensión a la división entre trabajadores y capitalistas en condiciones de financiación.

Hay una razón por la que políticos como Margaret Thatcher y Ronald Reagan estaban tan interesados ​​en alentar a la gente a comprar acciones y construir fondos de pensiones privados: querían crear una clase de minicapitalistas para disfrazar el antagonismo fundamental entre trabajo y capital.

Cuantos más accionistas de clase media haya, más fácil será para los ricos convencer a todos los demás de que les conviene inflar constantemente los precios de los activos.

Todo el mundo, según el argumento, puede ser propietario si ahorra lo suficiente. Por supuesto, esto no es cierto. Algunas personas en el mundo rico permanecen atrapadas en un ciclo de salarios bajos y deudas de las que nunca podrán escapar. Y una parte significativa de las ganancias distribuidas a través de las bolsas de valores en el Norte Global proviene de la explotación extrema de los trabajadores empobrecidos en el Sur Global.

En el punto final, la saga GameStop ha sido más un éxito. Los Redditors se han dado cuenta del poder de la acción colectiva. En un mundo que enseña a la mayoría de las personas que son absolutamente impotentes para cambiar nada, eso no es poca cosa.

Y gracias a la rápida acción de los guardianes del capitalismo financiero para evitar el comercio de acciones como GameStop, también revelaron a un gran número de personas que el sistema está manipulado: que un “mini-capitalista” realmente no es de ningún tipo. de capitalista en absoluto. En cambio, son el socio silencioso de una alianza contra los trabajadores de todo el mundo.

Si algo bueno sale de este episodio (aparte de algunos memes divertidos), podría ser que los Redditors usen su nueva conciencia colectiva, por limitada que sea, en sus lugares de trabajo, en las urnas y en las calles.

(*)Una voz líder de la izquierda estadounidense, que ofrece perspectivas socialistas sobre política, economía y cultura.

(El Siglo es Soberanía Informativa. Información para el Conocimiento. Por ello es generador de contenidos que contribuyen al análisis, el debate, la profundización temática)