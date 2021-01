La televisión contribuyó a dar a conocer a muchas personalidades, pero ahora se trata de saber qué piensan, cómo aportarán, cuáles son sus propuestas concretas frente a la actual crisis social, política, moral que deben incorporarse al nuevo pacto social de nuestro país.

José Luis Córdova. Periodista. 26/01/2021. Una vez más, la televisión banaliza un proceso tan trascendente como es la discusión y creación de una nueva Constitución Política del Estado para Chile. Esta vez lo hace destacando “rostros” de la pantalla como candidatos a la Convención Constitucional que se elegirá el 11 de abril próximo.

Es cierto que el derecho a la comunicación y los derechos a la cultura, el arte y el espectáculo deberán estar claramente contenidos en nuestra futura Carta Magna, sin embargo, no dependerá sólo de actores, intelectuales, artistas en general, sino de la presencia ciudadana en la incorporación de esos ámbitos a la actividad política nacional.

La televisión se ha encargado de destacar los nombres de periodistas como Bernardo de la Maza, René Naranjo y Lucía López, colocándolos a la misma altura de personalidades como Patricia Politzer o Pedro Cayuqueo, quienes visiblemente han aportado desde larga data en el debate político, social y cultural de nuestro país.

Muy diferente es el caso de las postulaciones de Miguel Esbir, más conocido como “Miguelo”, ex socio noctámbulo del “Negro” Miguel Piñera, hermano del primer mandatario; del ex modelo rapa nui Hotuiti Teao, el farandulero abogado Daniel Stingo y la mismísima doctora María Luisa Cordero, procesada en su momento por extender masivamente licencias médicas falsas a quien se lo solicitara.

Más condiciones tienen las candidaturas de destacados actores con historial social y de influencia en el pensamiento colectivo como son Francisco Reyes y Malucha Pinto.

Por otra parte, resultan patéticos los casos de hijos y familiares de personeros conocidos como Francisca, hija del ex carabinero, ex diputado y ex ministro RN, Mario Desbordes; Bernardita Paúl, hija de la diputada RN Ximena Ossandón y sobrina del senador Manuel José del mismo apellido; Alfredo Moreno Echeverría, hijo del actual ministro de obras públicas, Alfredo Moreno y Jaime, hijo del senador Juan Antonio Coloma así como Elisa Walker hija de Ignacio y de la cantante Cecilia Echenique, Ruth Olivera, hermana de la ex fondista y diputada Eroca Olivera y Sebastián Aylwin, sobrino nieto del ex presidente DC.

En tanto, se juegan un exiguo capital político remanente: el ex ministro del Interior, Gonzalo Blumen (Evópoli), el ex senador Felipe Harboe (PPD), la ex ministra Marina Aulwin (ex DC), la ex ministra Marcela Cubillos (UDI), así como el ex presidente de Evópoli, Hernán Larraín Matte, el ex diputado y ex ministro RN Cristián Monckeberg, el ex presidente del Metro Clemente Pérez (famoso por su frase “¡Esto no prendió, cabros!” al iniciarse el estallido) el ex secretario de Agricultura Patricio Walker y de Deportes, Pauline Kantor, ambos “independientes” de derecha.

Se entiende que la actriz Yuyunis Navas (hija de Eli de Caso), la modelo Adriana Barrientos, el actor Ignacio Achurra, entre otros rostros, mostrarán algo más que su apariencia física y empatía. Es probable que algunos vuelvan a tener nueva exposición pública a través de la televisión, sobre todo dentro de más de una semana -cuando se inicia la campaña de propaganda electoral- pero la ciudadanía “despertó”, como se dice principalmente desde el estallido social del 18 de octubre del 2019. No se trata de nombres, sino de ideas, de propuestas claras para una nueva Constitución.

Revisar el sistema político, el rol del Estado, la incorporación de importantes derechos sociales como la salud, educación, vivienda, medioambiente sano, comunicaciones y otros, un nuevo plan de desarrollo nacional, obligan a esos aspirantes a convencionales a incorporarse al debate -no sólo frente a las cámaras- sino en juntas de vecinos, cabildos abiertos y demás instancias participativas como las mesas sociales que funcionan a lo largo y ancho de nuestro territorio.

Hay que decir también que en materia de candidatos a alcaldes y concejales también aparecen personajes como el ex actor y columnista Vasco Moulian, el actual alcalde y ex cantante René de la Vega y otros que pretenden un sillón edilicio después de lucirse ante las cámaras.

Cierto, la televisión contribuyó a dar a conocer a muchas de estas personalidades, pero ahora se trata de saber qué piensan, cómo aportarán, cuáles son sus propuestas concretas frente a la actual crisis social, política, moral que deben incorporarse al nuevo pacto social de nuestro país.