Barry Eidlin. Profesor asistente de sociología en la Universidad McGill. “Jacobin”. 19/01/2021. Mientras Joe Biden se prepara para tomar el juramento de su cargo el 20 de enero, ¿cuáles son las perspectivas para los Estados Unidos en los próximos años? La izquierda de hoy se encuentra en un lugar desafiante: lo suficientemente fuerte como para que otras fuerzas se preocupen por lo que piensa y hace, pero demasiado débil para moldear los resultados políticos. El flujo constante de elecciones de gabinete conservadoras de Biden no es más que el último recordatorio de esto.

Los últimos años han sido testigos de campañas y movilizaciones impresionantes, sobre todo las huelgas de maestros de 2018-19, el resurgimiento de Black Lives Matter y las carreras presidenciales de Bernie Sanders. Pero las movilizaciones de maestros todavía tienen que provocar un resurgimiento laboral más amplio, como muchos esperaban. Gran parte de la energía de Black Lives Matter se disipó en un enfoque vacío en la diversidad y la representación, mientras que la policía ha seguido saliéndose con la suya y los gobiernos locales han retrocedido las promesas de retirar fondos a sus departamentos de policía. Y el establishment del Partido Demócrata puso fin a la campaña de Sanders.

Al mismo tiempo, no deberíamos menospreciar los logros reales de estos movimientos. Las huelgas de maestros devolvieron las huelgas masivas al ojo público de una manera que no se había visto en décadas, al tiempo que rompieron el consenso general en torno a las escuelas autónomas y la privatización de la educación pública, en particular la idea de que las escuelas autónomas son una solución para la justicia racial. Las protestas de Black Lives Matter trajeron demandas de justicia racial más sustanciales, como “desfinanciar a la policía” de los márgenes al centro del discurso político dominante. Aunque la demanda generó un retroceso significativo, no se pudo ignorar.

Y aunque la campaña presidencial de Sanders fracasó, creó una plataforma para incorporar demandas clave de políticas universales como Medicare para todos, Universidad para todos y condonación de deudas estudiantiles, un salario mínimo de $15 por hora y el Green New Deal, entre otros.

En términos más generales, la campaña de Sanders creó un espacio en el panorama político estadounidense para la idea del socialismo en una escala que no se había visto en al menos cincuenta años. Podemos ver esto en los datos de las encuestas que muestran que aproximadamente el 40 por ciento de los estadounidenses tienen una visión favorable del “socialismo”, como sea que se defina; el número aumenta a casi la mitad de los menores de cincuenta años.

Organizacionalmente, podemos ver esto en el espectacular crecimiento de los Socialistas Democráticos de América (DSA), cuya membresía se ha disparado de 5,000 a 85,000 entre 2015 y hoy. Esto convierte a DSA en la organización de izquierda más grande de los Estados Unidos desde al menos Estudiantes por una Sociedad Democrática (SDS) en la década de 1960, o tal vez el Partido Comunista de la década de 1940, dependiendo de cómo se defina la membresía. Si bien hay un montón de críticas de DSA vale la pena considerar, el gran crecimiento y tamaño de la organización es un hecho central de que cualquier discusión sobre la estrategia de la izquierda en los Estados Unidos hoy en día debe tener en cuenta.

Es crucial tener en cuenta estas realidades gemelas mientras nos preparamos para organizarnos bajo la administración de Biden. Por un lado, la izquierda permanece débil. Por otro lado, es más fuerte y opera en un terreno más favorable de lo que lo ha hecho en décadas, en gran parte debido a la crisis de representación política en la que estamos ahora.

En este contexto, la izquierda estadounidense se enfrenta a un desafío que no ha enfrentado en décadas: cómo participar en la política socialista a escala masiva. El meollo del problema consiste en evitar los peligros gemelos de la cooptación y la marginación: ya sea hacer alianzas y concesiones programáticas en un esfuerzo por expandir la base de apoyo de una persona de una manera que socave la capacidad de hacer avanzar la política socialista; o mantener la independencia organizativa y la cohesión programática en un esfuerzo por hacer avanzar la política socialista de una manera que socave la capacidad de uno para expandir su base de apoyo.

Es un acto de equilibrio complicado. No existe una fórmula establecida para determinar la combinación adecuada de alianzas organizativas y cohesión programática, y la combinación adecuada varía según el contexto político e histórico. Además, hay pocos modelos a los que señalar. El panorama actual de la izquierda está lleno de organizaciones centradas principalmente en búsquedas quijotescas para presionar a los demócratas desde la izquierda, así como a aquellas con programas más radicales pero relegados a los márgenes políticos.

También hemos visto oleadas de movilizaciones masivas a una escala sin precedentes en los últimos años, particularmente con #Occupy y Black Lives Matter. Han transformado el discurso político en torno a cuestiones de desigualdad y justicia racial, pero han luchado por consolidar los avances del movimiento después de que las movilizaciones se desvanecen. Pero incluso históricamente, hemos visto algunas organizaciones de masas como Estudiantes por una sociedad democrática implosionar hacia la marginalidad.

Mientras tanto, la política del Frente Popular del Partido Comunista de EE. UU. En la década de 1940 lo llevó efectivamente a funcionar como un satélite del Partido Demócrata en su búsqueda por presentar el comunismo como el “americanismo del siglo XX”, debilitándolo mucho antes de que el macartismo casi lo erradicara. .

Hoy en día, la cuestión de cómo participar en la política socialista de masas depende de averiguar cómo interactuar con personas ajenas a nuestro grupo autoseleccionado de activistas y organizadores comprometidos de manera que creen nuevas capas de activistas y organizadores. Y dado que el objetivo estratégico central de cualquier intento de ser un movimiento socialista de masas debe ser la creación de un actor colectivo de la clase trabajadora capaz de luchar por el socialismo, esas capas deben estar arraigadas en la amplia clase trabajadora organizada, multirracial.

Política electoral y DSA

Hasta ahora, el principal medio de los DSA y, por extensión, de la izquierda estadounidense para participar en la política de masas ha sido la política electoral. Esto incluye campañas basadas en temas como Medicare para todos o gravar a los ricos, así como esfuerzos centrados en los candidatos, sobre todo las campañas presidenciales de Sanders, pero también campañas a nivel estatal y del Congreso .

La mayoría de estos han involucrado el apoyo de candidatos que se postulan en la línea de votación del Partido Demócrata. Esto es viejo para DSA, que, antes de su renacimiento en 2016, buscaba servir como el “ala izquierda de lo posible”, es decir, el ala izquierda del Partido Demócrata. Los líderes y organizadores de la DSA de hoy, por el contrario, ven su trabajo electoral como parte de un esfuerzo por redefinir lo que es políticamente posible.

En lugar de resignarse a trabajar dentro del Partido Demócrata a perpetuidad, muchos miembros de la DSA abogan por usar la línea de votación del Partido Demócrata como una táctica necesaria para llegar a una audiencia masiva. Esto, argumentan, presenta la oportunidad de presentar “que puedan agudizar las divisiones de clases, plantear demandas de la clase trabajadora y potencialmente ganar. Bernie, Alexandria Ocasio-Cortez y el “Squad” en expansión son los ejemplos más destacados de este tipo de candidatos. El objetivo es una supuesta «ruptura sucia» de los demócratas y el eventual establecimiento de un partido laborista o socialista, algo de lo que Estados Unidos ha carecido.

Este enfoque ha sido criticado por ser una capitulación a la política del mal menor, esencialmente una forma que suena más radical de reempaquetar la política del viejo DSA para una nueva generación. Los críticos vieron el resultado de la campaña 2020 como una reivindicación de su punto de vista. La campaña de Sanders sucumbió al peso del establishment del Partido Demócrata, lo que llevó a Bernie a respaldar y hacer campaña por Biden, el demócrata corporativo. Y algunos miembros destacados de la DSA pidieron abiertamente que se votara para “derrotar a Donald Trump”, defendiendo efectivamente un voto a favor de Biden. Al hacerlo, argumentan estos críticos, repitieron el mismo argumento escuchado en cada ciclo electoral de que “ y que la derrota de los republicanos sería objetivamente mejor para la izquierda que su elección, justificando un voto por el mal menor, exponiendo la estrategia electoral de DSA como otro esfuerzo para mantener a la izquierda firmemente en el redil del Partido Demócrata.

Ciertamente, es posible leer los resultados de la campaña de esta manera, particularmente si uno está predispuesto al escepticismo de cualquier forma de compromiso con el Partido Demócrata. Aún así, hay algunas peculiaridades que sugieren que algo más que calentar el mal menor está en juego.

En particular, la membresía de DSA ha continuado su trayectoria ascendente constante. Entre el momento en que Sanders suspendió su campaña presidencial en abril de 2020 y las elecciones del 3 de noviembre, DSA agregó 25,000 miembros, pasando de 60,000 a 85,000. Los organizadores esperan otro repunte postelectoral en torno al Día de la Inauguración.

Es probable que estos nuevos miembros no sean cuadros marxistas entrenados con una comprensión profunda de la urgente necesidad de romper con los demócratas para formar un partido de los trabajadores. (De hecho, ¿cómo podrían serlo sin haber estado expuestos a tales ideas antes de unirse a un grupo como DSA?) Aún así, hay formas más fáciles de resignarse al status quo en quiebra que unirse a una organización socialista. Los izquierdistas deberían preguntarnos si es mejor o peor para la izquierda en su conjunto tener decenas de miles de personas nuevas que se identifican a sí mismas lo suficiente como socialistas para encontrar y unirse a una organización, especialmente una donde su análisis político de los contornos de la política estadounidense y la práctica marxista puede profundizarse significativamente.

Del mismo modo, un principio básico de la crítica del mal menor es que el enfoque en las elecciones distrae de la construcción de movimientos de masas que pueden ser escuelas de lucha de clases, al tiempo que se mantiene la falsa esperanza en la idea de que un cambio significativo puede provenir de elegir a la “derecha”. Esto ciertamente puede suceder, y apunta a las limitaciones reales de las elecciones como herramientas para la organización socialista.

Compromiso con el Partido Demócrata

Pero, ¿es razonable sugerir que este ha sido el efecto general del compromiso de la izquierda con la política electoral a través del Partido Demócrata durante los últimos cinco años? ¿La campaña y la elección de más legisladores socialistas autodenominados que se postulan como demócratas ha llevado a una mayor fe en el Partido Demócrata como agente de cambio social? ¿La energía dedicada a estas campañas ha sido a expensas de la construcción de movimientos y la organización del socialismo fuera de la arena electoral?

Si es así, ¿había proyectos alternativos plausibles hacia los que debería haberse dirigido esta energía y que podrían haber hecho más para construir amplios movimientos sociales u organizaciones socialistas? En un nivel fundamental, ¿es plausible imaginar el crecimiento explosivo de la izquierda estadounidense durante los últimos cinco años, no solo DSA sino todo el ecosistema de organizaciones, publicaciones, blogs y podcasts de izquierda, sin este trabajo electoral?

Éstas son preguntas empíricas. Estoy abierto a la evidencia que sugiera que la respuesta a estas preguntas es “sí”, aunque sospecho que tal evidencia sería difícil de encontrar. Independientemente, estos son los tipos de preguntas concretas que tendrían que ser respondidas para evaluar los méritos de la estrategia electoral de DSA, en lugar de simplemente desarrollar una crítica basada en la estricta adherencia a los primeros principios como “está mal en todas las circunstancias, en todo momento y de todas las formas para comprometerse con el Partido Demócrata”.

Los últimos cinco años han demostrado que el trabajo electoral tiene sus ventajas para la izquierda.

No se trata de descartar las trampas del trabajo electoral. El marco de tiempo relativamente corto de los ciclos electorales fomenta el pensamiento a corto plazo y da por sentado el panorama político existente en lugar de intentar cambiarlo. El modelo de campañas políticas estadounidenses centrado en los candidatos puede y fomenta las ilusiones de que el cambio proviene de la elección de líderes carismáticos y poderosos en lugar del trabajo paciente y cotidiano de organización y construcción de movimientos. Las formas principales de actividad de la campaña, como sondeo, banca telefónica y por mensajes de texto, mítines y comunicaciones en línea, priorizan interacciones bastante superficiales, breves y únicas con personas relativamente desconocidas: hacer una propuesta, obtener información y hacer una pregunta específica, generalmente votar. Puede haber algunas conversaciones de seguimiento, pero generalmente no las hay. Estos no son los tipos deactividades de construcción de relaciones necesarias para hacer movimientos.

Aún así, los últimos cinco años han demostrado que el trabajo electoral tiene sus ventajas para la izquierda. Las campañas de candidatos y temas crean un lugar relativamente orgánico para participar en discusiones políticas con un gran número de personas. Si bien las conversaciones con el público votante en general pueden ser breves y restringidas, las organizaciones de campaña pueden unir a las personas de una manera más sostenida, creando oportunidades para forjar relaciones organizativas más profundas. Su estructura relativamente formal también crea oportunidades para que las personas se conecten a diferentes niveles de compromiso. Además, las campañas permiten a los participantes desarrollar habilidades concretas que son transferibles a otros tipos de organización, como organizar conversaciones, dirigir reuniones, hablar en público, redacción persuasiva, planificación de eventos y publicidad, estrategias, investigación y más.

Estas ventajas han jugado un papel clave en el crecimiento de DSA, especialmente cuando están vinculadas a candidatos como Sanders y AOC, que pueden articular ideas socialistas y políticas de clase de una manera que atraiga a millones de personas. También explican, al menos parcialmente, la composición de la membresía de DSA , que no refleja la de la clase trabajadora en su conjunto. Gran parte del problema de la composición de DSA es un artefacto de la separación histórica entre la izquierda y la clase trabajadora organizada tras la Segunda Guerra Mundial. Pero algo también es función del tipo de trabajo que realiza DSA. En pocas palabras, los DSA tienden a atraer a los tipos de personas con más probabilidades de involucrarse en las campañas electorales. Estas personas tienden a ser más blancas, más educadas y más profesionalizadas. A pesar de lo impresionante que ha sido el reciente aumento de miembros de DSA, será difícil hacer la transición a una política de masas más amplia sin traspasar esta capa.

Política socialista de masas

Esto es lo que hace que el trabajo de los socialistas en el movimiento obrero sea un complemento esencial del trabajo electoral como parte de una estrategia para participar en la política socialista de masas. De hecho, no puede haber una nueva política socialista de masas sin un movimiento obrero militante y revitalizado. Y no puede haber un movimiento sindical revitalizado sin una capa de liderazgo de izquierda en el lugar de trabajo.

La reconstrucción de esta capa comenzará a abordar el problema de composición de DSA, ya que ayudará a restablecer el vínculo perdido entre la izquierda y la clase trabajadora organizada. Facilitar los esfuerzos de los miembros para encontrar trabajos en industrias clave como parte de una estrategia más amplia de base puede ayudar con ese proceso. Pero en última instancia, como he escrito en otro lugar, “el objetivo debe ser expandir las filas de militantes y socialistas en el lugar de trabajo, no simplemente reasignar el conjunto existente”.

No puede haber una nueva política socialista de masas sin un movimiento obrero militante y revitalizado. Y no puede haber un movimiento sindical revitalizado sin una capa de liderazgo de izquierda en el lugar de trabajo.

Cerrar la brecha entre los trabajadores y la izquierda ha sido un problema constante durante décadas, pero cobrará una importancia renovada con un demócrata de regreso en la Casa Blanca. Porque aunque Biden no moverá un dedo a favor de las políticas laborales reales, es probable que haga una demostración de consultar con los principales líderes sindicales. La tentación será volver a negociar con las élites políticas por medidas a medias, cuando ganar demandas necesarias como pagos de ayuda COVID adecuados, acceso a PPE para trabajadores esenciales, cancelación de alquiler, distribución justa de vacunas y más requerirá una presión masiva desde el exterior. Es demasiado tarde para tener fuerzas para esta lucha inmediata, pero el ejemplo de COVID sugiere cómo la organización del lugar de trabajo y la política electoral podrían combinarse para promover demandas políticas clave.

Teniendo en cuenta estas limitaciones, lo que está claro es que la izquierda tendrá que organizarse y luchar tan duro o más duro bajo Biden como lo ha hecho bajo Trump. Aquellos en la izquierda que defendieron un voto por Biden en las elecciones de noviembre lo hicieron sin hacerse ilusiones de que haría algo remotamente progresista o pro-trabajador. Más bien, su argumento era simplemente que organizarse contra una administración Biden sería mejor que organizarse contra una administración Trump reelegida. Esto puede ser cierto, pero la pregunta sigue siendo cómo aprovechar el terreno organizativo más favorable. Esa también es una cuestión empírica, que se pondrá a prueba en el transcurso de las próximas semanas y meses.

