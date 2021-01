Jefe del organismo denunció que 39 millones de dosis de vacunas contra el nuevo coronavirus se administraron en al menos 49 países ricos. Al mismo tiempo, “solamente 25 dosis han sido administradas en uno de los países con ingresos más bajos. No 25 millones, no 25.000, apenas 25”. Días antes, el secretario general de la ONU expresó que “las vacunas están llegando rápidamente a los países de ingresos altos, mientras los más pobres no tienen ninguna”.