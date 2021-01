Cartas llegadas al periódico.

17/01/2021. Sres. Director y Periodistas:

Quiero denunciar y expresar mi profunda molestia por cómo se ha llevado el proceso de postulación al Concurso Subsidio de Adquisición de Tierras por indígenas que impulsa la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI.

Según los directivos de CONADI, dicho proceso ha tenido tardanzas producto de pandemia, sin embargo, la falta de sintonía con la realidad de los Pueblos Originarios de la Dirección Nacional y su director, Ignacio Malig, es evidente al no prever el difícil escenario en el cual se debía cumplir con este trámite de manera segura. Esto lo menciono porque recientemente, con la presencia de la ministra del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar; se hizo el lanzamiento de la plataforma digital que permitiría postular a este concurso de manera 100% on line mediante el sistema de Clave Única otorgada por el Registro Civil e Identificación, esto respondiendo a un proceso de modernización del Estado.

Sin embargo, dicha postulación no ha sido fácil en especial porque muchas de las personas, en su mayoría indígenas y de zonas rurales, no pueden acceder desde sus hogares porque no tienen un computador, no cuentan con servicio de internet o porque no tienen la educación digital para realizar este trámite. A la vez que el acceso al sitio web en algunos sectores no es bueno, se cae. Esto ha obligado a muchos a viajar a Temuco y hacer largas filas para que alguien le responda a sus consultas -lo que no aparece en la plataforma- o tratar de obtener el formulario que le permita presentar su postulación antes del 29 de enero de forma presencial. Esto expone a contagios a un número alto de personas que vienen de zonas rurales. Prueba de esta aglomeración es lo que ocurrió el pasado miércoles 13 de diciembre, en Temuco, en las afueras de la Subdirección Nacional de CONADI Sur la cual se extendió por casi una cuadra entre las calles Rodríguez y Vicuña Mackenna.

Molesta que un servicio del Estado que debe proteger a los Pueblos Originarios no considere que antes de iniciar procesos de postulación a un subsidio tan solicitado como el de Tierras, no zanje la cancha de manera pareja para todos y deje de favorecer a una parte de la población que tiene acceso y conoce los sistemas de postulación on line en desmedro de otros que no la conocen y deben hacer sacrificios en la esperanza que sus legítimos reclamos de tierra sean atendidas por la Corporación.

Esto, claramente, es una forma de discriminación al acceso de la información y los beneficios que se otorgan a los pueblos originarios, lo cual aparece estipulado en el Convenio 169 de la OIT donde se establece que cualquier tipo de medida, legislativa y/o administrativa, que afecte directamente a los pueblos originarios deben ser consultadas a sus instituciones representativas.

Dicho esto, no es de sorprender que en los próximos días, en plena cuarentena, decenas de personas nuevamente se aglomeren en las oficinas de CONADI a lo largo del país para poder aclarar sus dudas y/o presentar su postulación de manera presencial; asumiendo que la plataforma on line impuesta por CONADI para postular a este subsidio se convierta en un nuevo problema para la institución.

Atte.

Leylo Hueche Peres

Sr. Director

He visto la aparición de la postulación a la presidencia por parte de la socialista Paula Narváez. Me recordó los entusiasmos cuando llegó al país Michelle Bachelet. Es cierto que son mujeres, se ven progresistas y hablan de que quieren ayudar a Chile y hacer lo mejor por el país.

¿En qué terminó Bachelet? Amarrada y sometida a las cúpulas de los partidos. ¿Qué garantiza que no pase lo mismo con Narváez? Lo que pasa es que más allá de las buenas intenciones y lindas palabras, hay grupos de poder fuertes y que representan intereses. ¿Qué intereses representan los partidos que apoyarían a Paula Narváez?

Por eso yo creo que es diferente Daniel Jadue, porque expone ideas y caminos distintos a los transitados los últimos 30 años (que no eran 30 pesos del alza del Metro como se dice) y es una candidatura que nació de la gente y la gente es la que lo quiere. Yo creo que él es distinto y detrás de él hay partidos que no están por este sistema.

Al final lo que queremos en el pueblo es que haya alguien que realmente nos represente, que evite que nos engañen, mire como terminó Michelle Bachelet, aunque no fuera su culpa.

Gracias.

Graciela Riquelme.

Señor Director:

Esta Constitución que surgirá de una CC dónde la Soberanía no reside en el Pueblo será una Constitución de Transición y de corta vida porque no incorporará las reivindicaciones que expresó el pueblo chileno a partir del estallido Social del 18 de Octubre de 2019.

En dos o tres años habrá una nueva rebelión popular que dará origen a una Asamblea Popular Constituyente.

Esa es la batalla constitucional que se viene.

Para ello debemos seguir luchando y desarrollando el Proceso Constituyente en todos los barrios, poblaciones, villas, campamentos, territorios del campo y la ciudad, comunas y regiones de todo el país.

Dicho proceso debe ser de arriba hacia abajo para culminar en una Asamblea Popular Constituyente nacional dónde estén representados los acuerdos alcanzados a lo largo de esta línea de tiempo.

El resto es el proceso institucional que nació a partir del espúreo acuerdo del parlamento firmado a nuestras espaldas el 15 de Noviembre de 2019 por una casta política que se aferra al poder con dientes y muelas para mantener sus privilegios.

Desde muchas comunas de Chile ya hemos iniciado este camino que nos conducirá a una Constitución que garantice nuestros derechos humanos de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta generación dónde el acento esté puesto en el ser humano viviendo en comunidad y en armonía con el medio ambiente, con un estado que juegue un rol activo en una estrategia de desarrollo al servicio de las grandes mayorías y no en los intereses de las minorías que hoy detentan todo el poder en nuestro país.

Moisés Scherman.