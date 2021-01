Explicó que si bien el Parlamento no tiene facultades para presentar un proyecto de ley que legalice el aborto, la iniciativa actual busca que no sea considerado como un delito. Sobre el debate de la iniciativa indicó que “vamos a poder ver las caras de distintas mujeres, distintas visiones, distintos credos, distintas experiencias, distintas militancias políticas, disponibles a dar una discusión, espero con altura de mira”. Advirtió que “este es un gobierno que no está disponible a esta discusión” y que se presente un proyecto como el del Presidente (Alberto) Fernández en Argentina, “la verdad es que lo veo prácticamente imposible”.

Radio Nuevo Mundo (*). Valparaíso. 15/01/2021. La Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputadas y Diputados inició este miércoles la tramitación de un proyecto que despenaliza el aborto consentido por las mujeres hasta las 14 semanas de gestación. La iniciativa, ingresada en agosto del 2018 por diputadas de oposición, reforma los artículos 342, 344 y 345 del Código Penal, en los que se estipulan las sanciones contra la interrupción del embarazo, y les agrega que éstas podrán aplicarse solo si el aborto ocurre “después de las catorce semanas de gestación”.

La diputada e integrante de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, Karol Cariola, explicó que si bien no tienen las facultades para presentar un proyecto de ley que legalice el aborto, la iniciativa actual busca que no sea considerado como un delito.

En ese sentido, la parlamentaria detalló que en caso de legalizarse el aborto, tendrían que facultar a los servicios públicos de salud para que entregaran dicha prestación, sin embargo la despenalización, consiste en establecer que no es un delito el interrumpir el embarazo durante las primeras catorce semanas de gestación.

“En Chile tenemos una regulación del aborto en tres causales, sin embargo, lo que quedó en la ley es que todos aquellos casos en los cuales se desarrolla una interrupción del embarazo de manera voluntaria, finalmente fuera de las tres causales (peligro para la vida de la mujer, inviabilidad del feto y violación) y ahí está el foco fundamental de la discusión que hemos planteado” explicó la legisladora.

Precisó que “la despenalización consiste básicamente en sacar del Código Penal, establecer que no es un delito el abortar o interrumpir el embarazo dentro de las primeras catorce semanas del embarazo”.

Karol Cariola destacó que por primera vez en Chile, un proyecto de ley sobre aborto será debatido en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, instancia donde dijo esperar que se dé un debate con altura de miras.

Comentó que en la comisión “vamos a poder ver las caras de distintas mujeres, distintas visiones, distintos credos, distintas experiencias, distintas militancias políticas, disponibles a dar una discusión, espero con altura de mira”.

La diputada comunista dijo esperar que la discusión legislativa sea con la mayor responsabilidad posible, poniendo al centro la consolidación de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las mujeres.

Karol Cariola hizo ver que “una de las experiencias que recojo de cuando discutimos la interrupción del embarazo en tres causales, es que fue una discusión muy pobre de algunos sectores”. Agregó que “quiero recordar lo que dijo una diputada de la UDI quien dijo que había violaciones no violentas, o situaciones de un parlamentario de la Democracia Cristiana que dijo que el aborto se provocaba a raíz de unas mujeres que por tomarse unas copas de más después tenían relaciones sexuales con falta de responsabilidad. Ese tipo de cosas se discutieron. Eso no da a lugar, no debe haber lugar para esas formas de discusión”.

La congresista del Partido Comunista resaltó: “Esperamos una discusión poniendo todos los datos sobre la mesa y sobre todo poniendo en el centro un objetivo que para mí es fundamental, que es la restitución, la recuperación, la consolidación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y, por tanto, la posibilidad real de que podamos planificar nuestros embarazos y la vida reproductiva, porque creo que la reproducción tiene que ser voluntaria”.

También hizo referencia a la realidad de los abortos ilegales en Chile, incluso pese a la legislación que lo permite en las tres causales. “Hay datos que pueden estar un poquito desactualizados -sostuvo-, lo vimos cuando vimos la interrupción del embarazo en tres causales, dábamos cuenta de que en nuestro país existe una cantidad muy importante de abortos que se están realizando diariamente, se habla entre 30 mil y 50 mil abortos al año, que tiene registrado el Ministerio de Salud. Sin embargo, siendo eso ilegal, existe una cantidad que es muchísimo mayor. Hay cifras negras, se habla de 120 mil, 150 mil abortos clandestinos al año. Eso es extremadamente preocupante”.

La diputada Cariola, descartó que el gobierno esté disponible a abrir la discusión, si ni si quiera se han querido hacer cargo de las situaciones de violencia de género. “Este es un gobierno que no está disponible a esta discusión, es un gobierno extremadamente conservador, lo hemos visto en otras discusiones, en otras materias, donde el gobierno sencillamente no tiene disposición a abrir el debate en relación a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”, puntualizó la parlamentaria.

En ese sentido enfatizó que el gobierno de Sebastián Piñera “ni siquiera se ha querido hacer cargo de las situaciones de violencia de género, que es algo que podría causar más posibilidades de encuentro en términos de opinión, pero que sin embargo ahí está la ley marco del derecho a las mujeres a una vida libre de violencia, está en el Senado durmiendo, el gobierno no hace ningún esfuerzo por sacar eso adelante”.

Karol Cariola expuso que “no tengo duda de que con este gobierno pensar en la posibilidad de que presentaran indicaciones, que se hicieran parte de la discusión, que presentaran un proyecto de ley como lo hizo el Presidente (Alberto) Fernández en Argentina, la verdad es que lo veo prácticamente imposible”.

(*)Medio colaborativo con El Siglo.

Foto: Redes sociales