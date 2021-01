Todo mal en las cifras. La preocupante carta de ex ministros de Salud. Experto: “La cuarentena no es una medida popular, pero tarde o temprano va a tener que ser aplicada en la RM”. ¿Se están tomando las medidas necesarias, se está cuidando la gente? Ministro de Salud: “Desgraciadamente estamos ante un rebrote y ya hay varias capitales regionales en cuarentena”. Ex titulares de Salud: “La fatiga se está traduciendo en respuestas más riesgosas, en una progresiva resistencia a cumplir con las medidas sanitarias y en relativizar la magnitud del problema. Estamos frente a un alza de contagios, que nos hace temer un escenario aún más duro”.

Joaquín González. Periodista. Santiago. 15/01/2021. Todo mal en las cifras. Siguen más de 4 mil contagiados diarios y decenas de muertos. Más de cien por ciento de alza en contagios. Baja el número de “camas críticas”. Prácticamente todas las regiones presentan aumento de casos de Covid-19. Entre ellas, una situación complicada en las comunas de la Región Metropolitana. Hay una carta muy preocupante de los ex ministros y ministras de Salud (Ver al final de esta nota).

El director de Cuidados Intensivos de la Clínica Indisa, Sebastián Ugarte, citado en El Mercurio, aseveró que “hubiera sido positivo hacer una cuarentena mucho antes para no llegar a la situación actual”, algo repetido hasta el cansancio por expertos. Añadió: “Ahora que ya estamos en esta situación (de aumento considerable de contagios), la cuarentena no es una medida popular, pero tarde o temprano va a tener que ser aplicada en la RM”.

El ministro de Salud, Enrique Paris, advirtió de la situación compleja en la Región Metropolitana y dejó claro que el lunes habrá novedades que podrían hacer retroceder esta zona a Fase 1, es decir, cuarentenas. “Cuando tengamos datos absolutamente confiables, vamos a poder tomar decisiones con más seguridad”, aseguró el titular de Salud.

Paris, en declaraciones a Radio El Conquistador, reconoció que “desgraciadamente estamos ante un rebrote y ya hay varias capitales regionales en cuarentena”.

Precisó: “Estamos en una situación delicada y si seguimos con este aumento de casos que se ha verificado en las regiones del sur y del norte, tendremos una situación difícil para la cual nos estamos preparando”.

Desde el gobierno, el mundo médico y académico se coincide en que es un hecho que hay “un segundo brote” o “segunda ola” del Covid-19. El ex ministro de Salud e integrante del Consejo Asesor Covid-19, Álvaro Erazo, dijo que “esta segunda ola es, fundamentalmente, fruto del hecho que mantuvimos un equilibrio inestable y que ahora en un periodo de vacaciones y verano las medidas se relajaron”.

Frente a eso, entrevistado en Radio ADN, indicó que “necesitamos frente a esta contingencia un plan de reforzamiento de medidas que sean consistentes con los equipos de salud que están cansados y la ciudadanía que también está fatigada”.

A finales de esta semana los pacientes hospitalizados volvieron a alcanzar los 1.000, el informe ICOVID informó que la ocupación de camas UCI a nivel nacional es de 89%.

Los únicos criterios que cumple la RM para seguir en transición son la positividad de los exámenes PCR, la que sigue bajo el 10%; tener más del 80% de los casos notificadores aislados en 48 horas y contar con más del 60% de los contactos en cuarentena.

Hay que recordar que de acuerdo con el 23° informe de iCOVID Chile, elaborado por expertos de las universidades Chile, Católica y de Concepción, si se compara la primera semana de enero con la primera semana de diciembre, el crecimiento del número semanal de casos nuevos de Covid-19 llega a un 143%. Un aumento inmenso y que coloca en riesgo a mayores porcentajes de la población a lo largo de todo el territorio nacional.

El reporte indico que entre el 2 y el 9 de enero, el número de casos nuevos a nivel nacional pasó de 15,5 a 19,9 nuevos diagnósticos por cada cien mil habitantes, lo que representa un aumento del 29% con respecto a la semana anterior.

En este marco persisten dudas de si las autoridades están tomando las medidas necesarias y a tiempo, no solo en la RM sino en el resto de regiones donde el virus está al alza y hay algunas que ya casi no tienen capacidad de “camas críticas”.

También hay dudas de que la gente se esté cuidando, respetando las medidas sanitarias, evitando salir y las aglomeraciones. En las circunstancias actuales es fundamental que las personas se cuiden y no bajen la guardia.

La importante carta de ex ministras y ministros de Salud

En este escenario, un grupo de ex ministros de Salud, difundió una carta donde expresan una enorme preocupación ante la situación provocada por la pandemia del Covid-19. El documento lo firmaron Jorge Jiménez, Carlos Massad, Osvaldo Artaza, Pedro García, María Soledad Barría, Álvaro Erazo, Helia Molina y Carmen Castillo.

En partes de la carta se indicó:

“Al inicio de la pandemia, ex ministras y ex ministros de Salud señalamos que los resultados no sólo dependerían de las necesarias acciones específicas que debía tomar el gobierno, sino también del comportamiento de las personas y comunidades…Se observan claros signos de agotamiento de la población y de los equipos de salud. La fatiga se está traduciendo en respuestas más riesgosas, en una progresiva resistencia a cumplir con las medidas sanitarias y en relativizar la magnitud del problema. Estamos frente a un alza de contagios, que nos hace temer un escenario aún más duro, en un contexto en que las vacunas, que son una evidente esperanza requerirán de mucho tiempo para alcanzar un nivel de inmunización que nos dé tranquilidad.

“Es imperativo que el Gobierno privilegiando la salud antes de cualquier otra consideración, comunique de manera experta los riesgos, mejore la protección social a las personas y las familias, escuche de manera empática e involucre a diversos actores y a las diferentes comunidades, desde y con la Atención Primaria, incrementando los espacios de participación para instalar las mejores estrategias locales que incentiven el cuidado mutuo, fortalezca urgentemente la trazabilidad y fiscalice vigorosamente el cumplimiento de las medidas.

“Llamamos a los empresarios a que con diálogo y respeto de los derechos de los trabajadores, promuevan y faciliten el cumplimiento de las medidas sanitarias, posibilitando condiciones de protección al empleo seguro.

“Porque todos somos responsables de que la salud este siempre primero, es que llamamos a todas y todos a un esfuerzo adicional, a que con sentido de bien común, nos sumemos organizadamente a apoyar acciones que nos permitan cuidarnos de manera efectiva en los largos meses que aún nos quedan por delante. Sólo apelando a la solidaridad y entendiéndonos dependientes entre nosotros, podremos seguir haciendo frente a esta terrible epidemia con los menores costos humanos y económicos. A cuidarnos entre todos!”.

