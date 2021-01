Entre las y los candidatos del PC a la Convención Constitucional están Bárbara Figueroa, Marcos Barraza, Vasili Carrillo, María Ojeda, Hugo Gutiérrez, Valentina Miranda, Juan Andrés Lagos y Mauricio Pesutic. Colectividad presentó 50 candidaturas en 27 de los 28 distritos del país.

Equipo El Siglo. Valparaíso. 13/01/2021. Bárbara Figueroa, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT); el ex ministro de Desarrollo Social y psicólogo, Marcos Barraza; Vasili Carrillo, dirigente social y ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez; Valentina Miranda, ex vocera de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (CONES); el diputado y abogado de derechos humanos, Hugo Gutiérrez; el actor Mauricio Pesutic; el dirigente de la colectividad, Juan Andrés Lagos; María Ojeda, profesora y dirigenta del Movimiento No+AFP, son algunas y algunos de los candidatos que presentó el Partido Comunista como cartas para integrar la Convención Constitucional que tendrá que redactar, el 2022, la nueva Constitución.

Si bien esos son dirigentes más conocidos a nivel nacional, la lista del PC incluye a destacados representantes del mundo sindical, social, cultural, ciudadano, territorial en las 16 regiones del territorio nacional que tendrá que competir en las elecciones para convencionales del próximo 11 de abril.

El Partido Comunista presentó en total 50 candidatas y candidatos a la Convención Nacional que van dentro del pacto “Apruebo Dignidad” y de ellos, de acuerdo a fuentes de la colectividad, se espera elegir a un “buen porcentaje en distintos distritos del país”.

El desglose y caracterización distrital apunta a reñidas disputas electorales, en otras parece muy cierta la elección de comunistas y hay algunas que, en opinión de analistas electorales, hay total incertidumbre de los resultados, considerando que además de los conglomerados de partidos políticos, hay lugares donde existen listas y candidaturas de independientes.

El PC no presentó candidato a convencional en el distrito 22 (Angól; Collipulli; Ercilla; Los Sauces; Lumaco; Purén; Renaico; Traiguén; Curacautín; Galvarino; Lautaro; Lonquimay; Melipeuco; Perquenco; Victoria; Vilcún).

La siguiente es la lista de candidatas y candidatos del PC a convencionales (*):

Distrito 1. Carolina Videla. Carlos Yevenes. (Arica; Camarones, General Lagos; Putre).

Distrito 2. Hugo Gutiérrez. (Alto Hospicio; Camiña; Colchane; Huara; Iquique; Pica; Pozo Almonte).

Distrito 3. María Ojeda. (Calama; María Elena; Ollagüe; San Pedro de Atacama; Tocopilla; Antofagasta; Mejillones; Sierra Gorda; Taltal).

Distrito 4. Ericka Protillo. Jorge Flores. (Chañaral; Copiapó; Diego de Almagro; Alto del Carmen; Caldera; Freirína; Huasco; Tierra Amarilla; Vallenar).

Distrito 5. Carolina Tello. Mauricio Ugarte. (Andacollo; La Higuera; La Serena; Paiguano; Vicuña; Coquimbo; Ovalle; Río Hurtado; Canela; Combarbalá; Illapel; Los Vilos; Monte Patria; Punitaqui; Salamanca).

Distrito 6. Daniel Garrido. Paula Freire. (Cabildo; Calera; Hijuelas; La Cruz; La Ligua; Nogales; Papudo; Petorca; Puchuncaví; Quillota; Quintero; Zapallar; Calle Larga; Catemu; Lllai Llay; Los Andes; Panquehue; Putaendo; Rinconada; San Esteban; San Felipe; Santa María; Limache; Olmué; Quilpué; Villa Alemana)



Distrito 7. Luis Cuello. (Isla de Pascua; Juan Fernández; Valparaíso; Con Cón; Viña del Mar; Algarrobo; Cartagena; Casablanca; El Quisco; El Tabo; San Antonio; Santo Domingo).

Distrito 8. Valentina Miranda. Juan Andrés Lagos. (Colina; Lampa; Pudahuel; Quilicura; Til Til; Cerrillos; Estación Central; Maipú).

Distrito 9. Erick Campos. Bárbara Sepúlveda. (Conchalí; Huechuraba; Renca; Cerro Navia; Lo Prado; Quinta Normal; Independencia; Recoleta).

Distrito 10. Alejandra Jiménez. (Ñuñoa; Providencia; Santiago; Macul; San Joaquín, La Granja).

Distrito 11. Mauricio Pesutic. (Las Condes; Vitacura; Lo Barnechea; La Reina; Peñalolén).

Distrito 12. Bárbara Figueroa. Bastian Bodenhoffer. (La Florida; La Pintana; Pirque; Puente Alto; San José de Maipo).

Distrito 13. Marcos Barraza. (El Bosque; La Cisterna; San Ramón; Lo Espejo; Pedro Aguirre Cerda; San Miguel).

Distrito 14. Sandra Saavedra. (Buin; Calera de Tango; Paine; San Bernardo; Alhué; Curacaví; El Monte; Isla de Maipo; María Pinto; Melipilla; Padre Hurtado; Peñaflor; San Pedro; Talagante).

Distrito 15. Fabián Rodríguez. (Rancagua; Codegua; Coínco; Coltauco; Doñihue; Graneros; Machalí; Malloa; Mostazal; Olivar; Quinta de Tilcoco; Rengo; Requínoa).

Distrito 16. Rodrigo Córdoba. (Chimbarongo; Las Cabras; Peumo; Pichidegua; San Fernando; San Vicente; Chépica; La Estrella; Litueche; Lolol; Marchihue; Nancagua; Navidad; Palmilla; Paredones; Peralillo; Pichilemu; Placilla; Pumanque; Santa Cruz).

Distrito 17. Romy Bernal. Igor Villaroel. (Curicó; Hualañé; Licantén; Molina; Rauco; Romeral; Sagrada Familia; Teno; Vichuquén; Talca; Constitución; Curepto; Empedrado; Maule; Pelarco; Pencahue; Río Calro; San Clemente; San Rafael).

Distrito 18. Carlos Fuentes. Denisa Cofré. (Colbún; Linares; San Javier; Villa Alegre; Yerbas Buenas; Cauquenes; Chanco; Longaví; Parral; Pelluhue; Retiro).

Distrito 19. Rocío Hizmeri. José Osvaldo Zúñiga. (Chillán; Chillán Viejo; Coihueco; El Carmen; Pemuco; Pinto; San Ignacio; Yungay; Bulnes; Cabrero; Cobquecura; Coelemu; Ninhue; Ñiquén; Portezuelo; Quillón; Quirihue; Ránquíl; San Carlos; San Fabián; San Nicolás; Treguaco; Yumbel).

Distrito 20. María Candelaria Ace. Oscar Menares. (Hualpén; Talcahuano; Chiguayante; Concepción; San Pedro de la Paz; Coronel; Florida; Hualqui; Penco; Santa Juana; Tomé).

Distrito 21. Patricia Valderas. Álvaro Sánchez. Vasili Carrillo. Marcela Saavedra. Vanessa Hoppe. (Arauco; Cañete; Contulmo; Curanilahue; Lebu; Los Alamos; Lota; Tirúa; Alto Bio-Bío; Antuco; Laja; Los Angeles; Mulchén; Nacimiento; Negrete; Quilaco; Quilleco; San Rosendo; Santa Bárbara; Tucapel).

Distrito 23. Camila Vergara. Gonzalo Contreras. (Padre las Casas; Temuco; Carahue; Cholchol; Freire; Nueva Imperial; Pitrufquén; Saavedra; Teodoro Schmidt; Cunco; Curarrehue; Gorbea; Loncoche; Pucón; Toltén; Villarrica).

Distrito 24. Wladimir Riesco. Marisol Torres. Wladimir Manzano. (Corral; Lanco; Máfil; Mariquina; Valdivia; Futrono; La Unión; Lago Ranco; Los Lagos; Paillaco; Panguipulli; Río Bueno).

Distrito 25. Elba Vargas. Gonzalo Díaz. (Osorno; San Juan de La Costa; San Pablo; Fresia; Frutillar; Llanquihue; Los Muermos; Puerto Octay; Puerto Varas; Purranque; Puyehue; Río Negro).

Distrito 26. María Olga Delgado. Cataldo Martínez. (Calbuco; Cochamó; Maullín; Puerto Montt; Ancud; Castro; Chaitén; Chonchi; Curaco de Vélez; Dalcahue; Futaleufú; Hualaihué; Palena; Puqueldón; Queilén; Quellón; Quemchi; Quinchao).

Distrito 27. Sanuel Navarro. Rosa Pesutic. Diego Salinas. (Aisén; Chile Chico; Cisnes; Cochrane; Coihaique; Guaitecas; Lago Verde; O´Higgins; Río Ibáñez; Tortel).

Distrito 28. Nikos Ortega. Margarita Makuc. Julio Contreras. (Antártica; Cabo de Hornos; Laguna Blanca; Natales; Porvenir; Primavera; Punta Arenas; Río Verde; San Gregorio; Timaukel; Torres del Paine).

(*)Fuente extraoficial. Candidaturas están a confirmación del Servicio Electoral.