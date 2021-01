Asumió ex Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, defensa del alcalde y dijo que “Daniel Jadue no ha cometido ningún delito”. Insistió en que todas las cuentas bancarias están abiertas y manifestó la convicción de que el jefe comunal jamás recibió dinero de Marcelo Lefort, dueño de Itelecom. La autoridad volvió a explicar la licitación de las luminarias y la donación al Festival Woman y ante la arremetida en su contra de personeros de la derecha y de la ex Concertación declaró que “ninguna maniobra y menos este llamado a coro de la derecha para que yo baje las candidaturas” tendrá efecto.



Equipo El Siglo. 11/01/2021. Durante este lunes el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, siguió dando pasos que desarman la “sospecha” instalada por un reportaje del diario La Tercera, en base a una conversación entre un empresario y un abogado, de irregularidades en el municipio en la compra de luminarias y de supuestos aportes al jefe comunal.

Uno de los pasos fue recurrir a los servicios del abogado y ex Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, para encarar la situación. El jurista dijo que “no tengo conocimiento de lo que está haciendo la Fiscalía, porque la causa es reservada. Sí tengo conocimiento, y fue objeto de conversación con el alcalde, que él alzó el secreto bancario de todas sus cuentas, que son cuatro por el periodo que la Fiscalía le pidió. Si la Fiscalía lo pide ante el juez de garantía me parece pertinente”.

También indicó que “me voy a allanar expresamente a que se revisen todas las cuentas corrientes del alcalde, particular y también de la municipalidad. No hay nada que ocultar, como lo dijo él mismo”.

“Daniel Jadue no ha cometido ningún delito” sentenció Chahuán, y enfatizó que el jefe comunal jamás recibió dinero de Marcelo Lefort, dueño de Itelecom, la empresa de luminarias. “Esa es una de las razones de porque estoy representando al alcalde Jadue”, declaró el ex Fiscal Nacional.

Jadue se refirió a licitación y donación

Entrevistado en Tele13Radio, Daniel Jadue volvió a insistir: “Yo nunca he pedido ni he recibido dineros para financiar mis campañas, las campañas nosotros las financiamos a través del partido y usted puede verlo en todas las declaraciones del Servel”.

También sostuvo que siempre ha estado a disposición él y la Municipalidad de Recoleta respecto a esta investigación en torno de las luminarias en que están involucrados varios municipios y reiteró que “nosotros entregamos los correos y las cuentas el primer día de manera voluntaria”. De hecho, el jefe comunal abrió sus cuentas bancarias a la indagación.

En relación a comentarios de que se operó mal y que hubo un gasto elevado en la contratación de la empresa de luminarias, Jadue indicó en la entrevista que “la licitación pública fue hecha hace más de dos años, llegaron tres oferentes y se adjudica al oferente más barato de los tres. No hay ninguna posibilidad, en las licitaciones públicas, de adjudicar a oferentes más caros. Nosotros en Recoleta no teníamos oferta más barata”. Agregó que Evelyn Matthei, alcaldesa de Providencia, quien exhibió unas cifras donde aparece su municipio pagando menos por las luminarias, “parece no distinguir entre comprar el reemplazo de una luminaria y comprar un reemplazo más su mantención por diez años. Reemplazar la luminaria y reemplazarla y mantenerla durante diez años claramente no (es) lo mismo. Creo que ahí hay una abierta mala intención”.

En relación a eso y donativos para la Corporación Cultural de Recoleta y el Festival Woman, el jefe comunal explicó que “la licitación está revisada por Contraloría y no tiene ningún defecto. Ocho meses después de iniciado el contrato nosotros nos quedamos sin financiamiento para el Festival Womad y esto es porque el gobierno de Sebastián Piñera cuando llega se demora, yo le pido desde el 11 de marzo del 2018, le estoy pidiendo al Ministerio de Cultura que me reciba. Nunca me dan respuesta”. Señaló que “en enero de 2019, cuando faltan 45 días para el Festival y ya está todo comprometido, el gobierno de Sebastián Piñera me avisa que no hay financiamiento para la versión 2019 y que me las tengo que arreglar solo”. Agregó que “una donación cultural que no da ningún bolsillo particular, una donación cultural que entra a una cuenta institucional de la Corporación Cultural de Recoleta que es la que hace el Festival. Ahí yo ya sabía que Ramón Sepúlveda era abogado también de ellos y le pedí a él que hiciera a él el nexo para preguntarle si estaban disponibles y es la única comunicación que yo tengo a través de ese medio”.

En relación a la donación, Jadue recalcó que “está rendida completa y está definido claramente a través de una carpeta bancaria a dónde va cada peso. Me parece que el reportaje alguna intención tiene de tratar de convertir una donación hecha por Ley de Donaciones Culturales en algo completamente irregular”, planteó respecto al escrito de La Tercera.

En Radio Duna, el acalde de Recoleta abundó: “Me parece absolutamente prudente que una empresa que hace su utilidad y ganancia en una comuna como Recoleta, que es una comuna que tiene escasez de recursos, quiera retribuir con una donación que es completamente legal”.

“Ninguna maniobra y este llamado a coro de la derecha” lo hará bajar candidatura

En este contexto de indagatorias, todo basado en “sospechas” y “supuestos” respecto al alcalde Daniel Jadue, salieron vocerías de la derecha, del gobierno y de la ex Concertación planteando que el dirigente comunista debía abandonar su posicionamiento como candidato presidencial e inclusive no repostular a la jefatura comunal. En puntos de prensa de diversos temas, reporteros de varios medios se dedicaron a hacer preguntas como “¿usted cree que Jadue debe seguir siendo candidato presidencial?” en una intencionalidad de desprestigiar al alcalde.

Frente a eso, este lunes, en Radio Duna, el jefe comunal declaró que “ninguna maniobra y menos este llamado a coro de la derecha para que yo baje las candidaturas basado en estas sospechas que se quieren instalar, va a hacer que le regalemos Recoleta a quienes no nos pueden ganar por votos”.

El Comité Central del Partido Comunista emitió una declaración donde dio su “total apoyo” a Jadue y denunció “la sucia campaña con que algunos personajes de la derecha, el gobierno y la exConcertación pretenden enlodar su reconocido desempeño en el municipio y alto respaldo popular a nivel nacional”.

El presidente del PC, Guillermo Teillier, manifestó que “hay una investigación en curso que tiene que seguir. Nosotros estamos seguros que no va a resultar nada de eso con respecto a Jadue. Él ha abierto todas las posibilidades para que lo investiguen”.

Enfatizó que “tenemos la seguridad absoluta de que va a salir limpio de eso; segundo, va a ganar la alcaldía de Recoleta y después de eso, vamos a hablar respecto de la presidencial”.