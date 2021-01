John Cassid, redactor del medio estadounidense analiza la contingencia que se vive en Estados Unidos a partir del trámite de destitución del mandatario, “la lamentable figura del vicepresidente Mike Pence” y los pasos que podrían seguir los demócratas en el Congreso.

John Cassid. Redactor. The New Yorker. 11/01/2021. Donald Trumo y su menguante banda de leales están planeando “una última semana desafiante” en el cargo. Citando fuentes familiarizadas con el pensamiento de Trump, Bloomberg News informó el domingo que entre ahora y el 20 de enero, cuando Joe Biden asume el cargo, Trump planea visitar la frontera mexicana, emitir más indultos presidenciales e intentar, una vez más, introducir algunas restricciones a empresas de Big Tech como Twitter y Facebook, que lo han sacado de sus plataformas en los últimos días. “Trump confía en que el vicepresidente Mike Pence y los miembros de su gabinete no intentarán destituirlo en virtud de la Enmienda 25”, continuó diciendo la historia de Bloomberg, y el presidente y sus aliados “creen que los demócratas se están extralimitando al tratar de acusar una vez más él por el asedio del miércoles en el Capitolio, y creo que la condena del Senado sería poco probable”.

Con Nancy Pelosi y sus colegas de la Cámara de Representantes planeando una votación de juicio político en los próximos días si los colegas del gabinete de Trump no actúan bajo la Vigésima Quinta Enmienda, es tentador descartar historias como esta como simples fanfarronadas de Trump. Desafortunadamente, eso podría ser una ilusión. A pesar de toda la indignación provocada por el motín de la semana pasada, Trump todavía tiene motivos para creer que no recibirá ninguna sanción inmediata por incitar abiertamente a una insurrección. Es concebible que pueda ser castigado en el futuro, pero incluso eso está lejos de ser seguro. Repitiendo un patrón trágico que ha sido evidente desde que lanzó su primera candidatura presidencial, en 2015, el sistema político estadounidense está resultando demasiado débil y dividido para hacer frente a la amenaza que plantea.

Comencemos con la lamentable figura del vicepresidente Mike Pence, quien fue sacado del Capitolio durante el motín del miércoles y parece haber estado escondido desde entonces. El domingo, Hallie Jackson, corresponsal de NBC News en la Casa Blanca, informó que Pence no cree que sea práctico invocar la Vigésima Quinta Enmienda y obligar a Trump a dejar el cargo. Por supuesto, lo principal que descarta tal movimiento es la pusilanimidad de Pence y otros altos miembros del gabinete de Trump. Si el vicepresidente, el secretario de Estado Mike Pompeo y el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, aceptaban invocar la enmienda, la mayoría de sus colegas en el gabinete bien podrían apoyarlos. Todo lo que necesitaría es una mayoría de votos y Pence asumiría el cargo de presidente.

Sin duda, las secuelas serían complicadas. Trump podría impugnar la decisión del gabinete y apelar al Congreso, donde sería necesario el voto de dos tercios de ambas cámaras para confirmar su destitución. Pero, mientras tanto, un período que seguramente duraría hasta el 20 de enero, Pence sería el presidente interino y se eliminaría el peligro de que Trump volviera a hacer algo verdaderamente loco. Desafortunadamente, Trump tiene razón. Esto no va a pasar.

¿Qué pasa con el juicio político? El domingo por la noche, Pelosi dijo que la Cámara votaría el lunes sobre una resolución no vinculante pidiendo a Pence que invocara la Vigésima Quinta Enmienda, y le pidió que respondiera “dentro de las veinticuatro horas”. Si no lo hace, los demócratas de la Cámara de Representantes avanzarán rápidamente con los procedimientos de juicio político, indicó Pelosi. Dado que más de doscientos representantes demócratas ya han expresado su apoyo a la idea, no deberían tener ningún problema para aprobar los artículos de juicio político. El problema radica en el Senado, donde Mitch McConnell, el líder de la mayoría, está invocando reglas de procedimiento y diciendo que un juicio no puede comenzar hasta el 19 de enero, el día antes de la toma de posesión de Biden. “McConnell solo está jugando”, me dijo el domingo Norm Eisen, un abogado de Washington, quien se desempeñó como abogado especial del Comité Judicial de la Cámara durante el juicio político y el juicio político contra Trump en 2020. Si McConnell volviera a convocar al Senado a la sesión esta semana, se podría completar un juicio político en los próximos diez días, sostuvo Eisen, quien también es investigador principal de Brookings Institution. Señaló que dos piezas de evidencia crítica en el caso, incluido el discurso de Trump a sus partidarios el 6 de enero y la transcripción de su conversación del 2 de enerocon Brad Raffensperger, secretario de estado de Georgia, ambos están disponibles gratuitamente. “Los hechos son claros; la ley es clara”, dijo Eisen. “Es sólo una cuestión de dos votos de valentía, uno en la Cámara y otro en el Senado”.

Lamentablemente, hay pocas posibilidades de que McConnell haga lo correcto. Incluso si sorprendiera a todos, reunir los diecisiete votos republicanos que se necesitarían para condenar a Trump sería una tarea difícil. En los últimos días, los senadores republicanos Pat Toomey y Lisa Murkowski han pedido a Trump que renuncie, pero ninguno de ellos ha dicho que votarían para condenar al presidente. El sábado, Toomey le dijo a Fox News que Trump había cometido “delitos imputables”. El domingo, apareciendo en “Meet the Press” de NBC News, Toomey dijo que Trump “cayó en espiral hacia una especie de locura” la semana pasada. Pero Toomey también dijo que no creía que hubiera tiempo para un juicio político, y agregó: “Creo que lo mejor sería una renuncia”.

Dado que Trump claramente no tiene intención de renunciar, eso es una excusa. Y Toomey y Murkowski son dos de los senadores republicanos más independientes. Roy Blunt, el senador de Missouri en su segundo mandato, es más representativo del grupo republicano de McConnell. “Mi opinión es que lo que debería hacer el presidente es terminar los últimos diez días de su presidencia”, dijo Blunt en “Face the Nation” de CBS News el domingo. “El presidente tocó la estufa caliente el miércoles y es poco probable que la vuelva a tocar”.

Dada la continua negativa del Partido Republicano a asumir la responsabilidad de Trump, ¿qué se puede hacer para traer a un presidente peligroso a la reserva? A algunos demócratas les preocupa que iniciar el juicio en el Senado cuando Biden asuma el cargo, que es el calendario que ha propuesto McConnell, podría poner en peligro la agenda política de la nueva Administración y sus esperanzas de que sus nominados al gabinete sean confirmados rápidamente. Una opción que Pelosi y sus colegas están explorando es retrasar el juicio político en el Senado, tal vez hasta dos o tres meses. Bajo este escenario, que el Representante James Clyburn, el tercer demócrata de rango en la Cámara, presentó el domingo, la Cámara aprobaría el artículo, o los artículos, de la acusación esta semana, pero luego postergaría su entrega al Senado. “Démosle al presidente electo Biden los cien días que necesita para poner en marcha su agenda”, dijo Clyburn, quien es aliado cercano de Biden, dijo en Fox News el domingo. “Y tal vez enviemos los artículos en algún momento después de eso”.

Si el único objetivo del juicio político es evitar que Trump vuelva a presentarse en 2024, retrasar un juicio podría ser una opción defendible. Sin embargo, el peligro es que podría disminuir la presión sobre los republicanos del Senado para que voten por una condena. Con muchos miembros del Partido Republicano que ya están tratando de escapar de sus responsabilidades inmediatamente después de la insurrección del miércoles, ¿cuántas menos probabilidades tienen de responder a la llamada en tres meses? Posiblemente, un juicio retrasado podría darle a Trump otra explosión de publicidad en un momento en que la mayoría de los estadounidenses esperan deshacerse de él, y luego terminar con él afirmando haber sido reivindicado.

Otra opción que vale la pena considerar, me dijo Eisen, es invocar la Sección 3 de la Decimocuarta Enmienda, que dice que cualquiera que haya llamado a una insurrección contra el gobierno federal no puede postularse para un cargo. Las acciones de Trump ciertamente parecen satisfacer el estatuto, y la Sección 5 de la Enmienda le da al Congreso el poder de hacerla cumplir. “Eso es ciertamente algo que debería estar en la mezcla”, dijo Eisen. “Pero deberíamos liderar con un juicio político”.

Lo que se requiere es una forma de castigar a Trump por su sedición, asegurarse de que no pueda volver a postularse para presidente y privarlo del oxígeno que tanto anhela. La prohibición permanente de Twitter contribuye en gran medida a lograr el tercer objetivo, pero podría decirse que los dos primeros son aún más importantes.

En otras democracias, un líder que intentó derrocar el resultado de una elección e incitó a una insurrección violenta bien podría estar enfriándose los talones en la cárcel a estas alturas. En este país, el trabajo de vigilar al presidente recae en gran medida en el poder legislativo. Durante cuatro años, ha fracasado estrepitosamente en llevar a cabo esta tarea. Incluso después de los acontecimientos sin precedentes de la semana pasada, no está nada claro que el Congreso esté a la altura ahora. Pero esta vez, seguramente, y por el bien de la democracia estadounidense, Trump debe rendir cuentas.