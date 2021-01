Jefe comunal indicó que “reportaje basado en ‘sospechas’ está lleno de inconsistencias e interpretaciones. No he solicitado ni he recibido ni un peso. Por eso abrí todas mis cuentas” bancarias. Enfatizó que “nos quieren enlodar con ‘supuestos’ actos de corrupción”. Caso tiene que ver con nota en diario La Tercera sobre una conversación entre el abogado Ramón Sepúlveda y el gerente general de la empresa Itelecom, León Marcelo Lefort, la cual vendió luminarias. El alcalde y potenciado candidato presidencial estableció que “estamos más cerca de una operación de desprestigio que otra cosa”.

Equipo El Siglo. 10/01/2021. El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, desmintió la información aparecida en un reportaje del diario La Tercera donde se planteó la “sospecha” de una supuesta irregularidad en la adquisición de luminarias. En Twitter, el jefe comunal indicó: “Nos quieren enlodar con ‘supuestos’ actos de corrupción. Reitero, no tenemos nada que esconder”.

Además, Jadue sostuvo que “reportaje basado en ‘sospechas’ está lleno de inconsistencias e interpretaciones. No he solicitado ni he recibido ni un peso. Por eso abrí todas mis cuentas” bancarias para que fuesen investigadas.

En la nota del matutino se quiso establecer, a partir de la filtración de una grabación telefónica (realizada por la Policía de Investigaciones -PDI-) entre el abogado Ramón Sepúlveda y el gerente general de la empresa Itelecom, León Marcelo Lefort -la que vendió luminarias a varias municipios-, que supuestamente se habrían generado aportes para el alcalde a través de la Corporación Cultural, usando la realización del Festival Womad. En el reportaje de La Tercera se sostiene que hubo “pagos reiterados de Itelecom al abogado Ramón Sepúlveda, y la sospecha es que estos -en realidad- estaban destinados a Jadue y fueron triangulados”. Sepúlveda aparece como abogado ligado a causas del jefe comunal de Recoleta.

“No soy responsable de los pagos ni de las boletas que haga quien fue mi abogado (…). Y será Ramón Sepúlveda e Itelecom quienes deberán explicar esta relación. No tengo mucho que decir sobre ello”, refutó Daniel Jadue.

En tanto, el abogado aludido indicó que “jamás se me pasaría por la cabeza ofrecer dinero a Daniel Jadue, ya que conozco su probidad y transparencia”.

Manifestó que “es más, jamás he actuado de esa manera en mi vida profesional, por lo que estoy dispuesto a colaborar en todo lo que sea necesario. Espero que todo se aclare y no sea utilizado políticamente”.

Entrevistado sobre la conversación entre Sepúlveda y Lefort, Jadue preguntó: “¿Usted tiene certeza que ahí están hablando de mí? Porque yo por lo menos no he pedido ni he recibido nada de aquello”. Añadió que “no puedo hacerme cargo yo de una grabación de la cual yo no participo…”

Consultado por el Portal Emol sobre esta situación, Jadue expresó que “el Festival Womad lo conoce todo Chile. ¿Usted cree que alguien sería capaz de pedir plata irregular que entrara en la cuenta del municipio y saliera pagada en montaje y en cantantes? ¿Eso es plata irregular?”. Agregó que “¿usted piensa que alguien que quisiera obtener financiamiento irregular lo haría que entrara a una Corporación Cultural, por ley de donación cultural y que saliera en la preparación de un Festival que todo el mundo conoce?”.

Consultado por las conversaciones del abogado Sepúlveda y el empresario León Lefort, el alcalde de Recoleta insistió en que “de las conversaciones de él no me puedo hacer cargo, no tengo información de nada. No me puedo hacer cargo de lo que digan otros”.

“Una operación de desprestigio”

Desde la Municipalidad de Recoleta se difundió un comunicado donde se señaló que el alcalde “manifestó que ‘yo jamás he solicitado ni recibido ni un peso y jamás lo recibiría. Nunca mi actuación ha sido esa y nunca lo será’. ‘Creo que estamos más cerca de una operación de desprestigio que otra cosa, ya que lo publicado está lleno de inconsistencias e interpretaciones que se alejan de toda realidad’. ‘Es más, llama la atención que esto se da en el contexto del avance de la querella que presentamos contra el presidente Piñera por su total negligencia en el tratamiento de la pandemia, que llevó a la muerte de decenas de nuestros vecinos y vecinas por no tener la debida atención médica’”.

En el texto del municipio se dijo también que “el alcalde, además, reforzó que “luego de la diligencia del pasado 7 de enero, en el marco del proceso de investigación de la Fiscalía de Ñuble, voluntariamente entregué todas mis cuentas bancarias y correos electrónicos para ser periciadas, porque no tengo nada que ocultar’”.

En el comunicado se apuntó que “esta no es la primera vez que existe un requerimiento hacia la Municipalidad y el propio alcalde, y siempre, como también en este caso específico, se han facilitado y entregado todos los antecedentes requeridos”.

Se recalcó que “en ocasiones anteriores, todas dichas denuncias han pasado a ser meras acusaciones sin fundamentos”.

Desde la Municipalidad de Recoleta se estableció que “el contrato que se adjudicó a la empresa Itelecom para el recambio y mantención de la totalidad del parque lumínico de Recoleta, por 10 años, fue el más barato dentro de otras propuestas analizadas. De hecho, todo el proceso licitatorio fue revisado sin reparos por parte de la Contraloría General de la República”.

Conocida la nota periodística, personeros de la derecha y del gobierno salieron a juzgar al jefe comunal y potenciado candidato presidencial del Partido Comunista, ante lo cual desde el municipio se sostuvo que “lamentamos que frente a este asunto, personeros nacionales hagan un aprovechamiento político con sendas publicaciones en redes sociales y medios de comunicación, lo cual devela un claro objetivo de enlodar la gestión municipal y la figura del alcalde Daniel Jadue, reconocida y valorada a nivel nacional”.