Eduardo Torres Gutiérrez. Psicólogo de Agrupación Huillimapu Autónomo. Docente en la Universidad de Valparaíso y Universidad de Aconcagua. Sedes de San Felipe. 08/01/2021. A mis puplamngien k apupeñi que me conocen…

Hoy hubo un extraño allanamiento en la Comunidad de Temucuicui (Ercilla) con un grave error de procedimiento en que un funcionario de la PDI muere en extrañas circunstancias.

1) Más de 800 funcionarios de la PDI, con chalecos antibala, cascos antibala, armas cortas y metralletas, ingresaron a las distintas casas de las familias mapuche de Temucuicui, mientras todos nuestros hermanos estaban fuera de la comunidad asistiendo al Juicio condenatorio y dictamen final, de los agentes del estado que asesinaron a Camilo Catrillanca Marin, y que luego hicieron un montaje de ello.

2) En el día de hoy, No estaban todos en el LOF TEMUCUICUI, ya sabemos que los dirigentes andaban en Angol y otras familias estaban en la Feria de Victoria vendiendo sus hortalizas.

3) En Temucuicui sólo se encontraban algunas lamngien, adolescentes y niños, quienes fueron golpeados, sus puertas destruidas y sus enceres, se llevaron todo el dinero de todas las casas, dispararon a diestra y siniestra dejando heridos a jóvenes mapuche, niños y un funcionario PDI muerto ¿Quién mató a un funcionario con casco antibala y chaleco antibala en procedimiento con más de 800 funcionarios con tanquetas, auto 4×4, helicóptero? ¿No les llama la atención aquello?

4) Uno de mis primos vive en Temucuicui (Él es originario de Pailahueque) y junto a su señora estaban vendiendo sus hortalizas en la Feria Libre de Victoria, pero los agentes del estado ingresaron pateando puertas y dando vuelta todo, pero no contaban que ahí estaban mis sobrinos, Un adolescente de 12 años y una niña de 8 años…

5) El niño para evitar en ingreso a su casa de los PDI les grita ¡¡Dispárame primero antes de entrar a mi casa, dispárame!! pero los agentes del estado, fuertemente armado a punta de empuje y groserías lo arrinconaron junto a su hermanita, mi sobrina ¿Qué pueden hacer estos niños frente a un hecho violento y traumante como lo es un allanamiento a viva violencia institucional?

¿Qué responsabilidad tienen estos dos niños de los hechos ocurridos? ¿Qué pasa ahí con los derechos de l@s niñ@s?

5) Me he puesto en contacto con mis primos de Temucuicui y Pailahueque (Comuna de Ercilla, Provincia de Malleco) y hasta esta hora, que les escribo este correo, me indican que l@s niñ@s, mis sobrinos (un@s pichikeche de 12 y la niña de 8 años) están solos en la casa, pues NO DEJAN INGRESAR A NADIE A LA COMUNIDAD DE TEMUCUICUI y los cuatro ingresos han sido bloqueados con tanquetas patrullas fuertemente armadas y militares en camiones. A ello deben agregar que han cortado la LUZ en todo el sector y nadie puede ingresar, entonces ¿Quién se hace cargo de los niños que se han quedado solos y desamparados por un error grave metodológico de allanamiento? ¿Por qué lo hacen hoy?¿Por qué esperar que los adultos no estuvieran en la comunidad?

Agreguemos a este drama el hecho de que se está en toque de queda.

¿Estaremos nuevamente frente a un nuevo burdo montaje, pero esta vez a manos de la PDI en contra del hacer libre de Temucuicui, comunidad mapuche autosustentable y autónoma?

Comparto estos datos con ustedes para que lo difundan entre sus redes, ya que, los que me conocen, saben que no tengo ni uso Facebook, Tweeter, Instagram ni WhatsApp y en estos momentos me preocupan mis sobrinos pequeños sin la contención de sus padres y lo que están al interior de la comunidad están curando sus heridas y sin poder movilizarse, pues la policía ha cortado la luz, y las señales de celular en algunos sectores y esta será una noche terrible y violenta en contra de mis familiares, de mis pupeñi ka pulamngen de Temucuicui.

Les dejo dicha inquietud para que puedan difundir esta preocupante información, ya que, ahora debía ser entrevistado el peñi Marcelo Catrillanca -papá de Camilo Catrillanca Marín en el Programa Mentiras Verdaderas de la TV RED y no se ha podido establecer el contacto, ya que las señales de celular en toda la zona están intervenidas y frente a toda estas sumas de hechos no podemos dejar impune lo que sería un nuevo montaje en contra de la Comunidad Mapuche de Temucuicui.

Pewkallal puche ka puwenuü.

¡¡Wewainñ, Ado MARRICHIWEW MARRICHIWEW!!