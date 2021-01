Donald Trump se vio obligado a aceptar su derrota electoral. Tuvo que comprometerse a que habrá una “transición en orden” para el cambio presidencial. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, denunció que el mandatario “incitó a una insurrección armada contra Estados Unidos”. Chuck Schumer, líder del Partido Demócrata en el Senado, planteó el Presidente “no debería ocupar el cargo ni un día más”. Facebook e Instagram silenciaron redes sociales de Trump. Académico dijo que hubo “intento de golpe de Estado”. Joe Biden indicó que quienes asaltaron la sede legislativa estadounidense son “terroristas domésticos”.

Agencias. Washington. 07/01/2021. Varios hechos marcaron la jornada en Estados Unidos (EU) este jueves, después del ataque violento al Capitolio por grupos ultraderechistas y de supremacía blanca.

“Este presidente no debería ocupar el cargo ni un día más”

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, declaró que Donald Trump “incitó a una insurrección armada contra Estados Unidos”, y planteó invocar la Enmienda 25 para obligar al mandatario a dimitir.

El líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, dijo que el ataque al Capitolio “fue una insurrección contra Estados Unidos, incitada por el presidente”. Y enfatizó: “Este presidente no debería ocupar el cargo ni un día más”.

Al igual que Pelosi, Schumer dijo que el vicepresidente Mike Pence y el gabinete deberían invocar la 25 Enmienda a la Constitución y destituir inmediatamente a Trump de su cargo.

La Enmienda 25 permite que el vicepresidente y la mayoría del gabinete declaren al presidente no apto para el cargo. El vicepresidente luego se convierte en presidente interino.

Pelosi pidió este jueves la renuncia del jefe de la Policía del Capitolio, Steven Sund. Los legisladores han enviado mensajes encontrados a la Policía del Capitolio por la respuesta que dio al asalto del miércoles, cuando los agentes se vieron superados por los simpatizantes de Trump que ingresaron a la sede del Congreso.

Formalización de que Joe Biden es el futuro Presidente de EU

El Congreso de Estados Unidos validó la madrugada de este día la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales, último paso antes de su investidura el 20 de enero. Será el próximo jefe de Estado de EU.

El vicepresidente republicano, Mike Pence, certificó el voto de 306 grandes electores a favor del candidato demócrata, frente a los 232 logrados por Donald Trump. Así, no hay ninguna duda del triunfo legal de Biden.

El presidente Trump tuvo que reconocer su derrota electoral. El jefe de la Casa Blanca incluso garantizó que habrá una “transición en orden el 20 de enero”, para el traspaso presidencial.

Igual el magnate continuó tensionando el ambiente y tácitamente dando apoyo a las tesis y acciones de los grupos ultraderechistas al poner en Twitter que “aunque disiento totalmente con el resultado de la elección, y los hechos confirman lo que digo, no obstante habrá una transición en orden el 20 de enero”.

Facebook e Instagram silencian cuentas de Trump

Cuando Trump tuiteó que insiste en el fraude, su cuenta fue cerrada. En tanto, Facebook e Instagram silenciaron el jueves las redes sociales del multimillonario para lo que resta de su presidencia.

Aun cuando algunos señalaron que la decisión refleja el enorme poder que las redes sociales pueden tener cuando quieren, muchos la consideraron justificada tras el asalto al Congreso.

Facebook e Instagram anunciaron que impedirán a Trump publicar al menos hasta que el presidente electo Joe Biden asuma el cargo el 20 de enero.

Al anunciar la decisión sin precedentes, el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, afirmó que el riesgo de dejar que Trump siga enviando mensajes dañinos es demasiado alto después de que una turba enardecida de partidarios de Trump asaltó el Capitolio en Washington. Zuckerberg dijo que la cuenta del presidente permanecerá bloqueada “por lo menos las siguientes dos semanas” pero podría permanecer bajo candado indefinidamente.

“Los impactantes eventos de las últimas 24 horas demuestran claramente que el presidente Donald Trump tiene la intención de usar el tiempo que le queda en el cargo para socavar la transición pacífica y legal del poder a su sucesor electo, Joe Biden”, escribió el CEO de Facebook.

Instagram también bloqueará la cuenta de Trump “indefinidamente y al menos durante las próximas dos semanas”, tuiteó este jueves Adam Mosseri, jefe de Instagram.

Biden: Quienes invadieron el Capitolio son terroristas

El presidente electo, Joe Biden, declaró este jueves que los integrantes de la turba enardecida que irrumpió en el Capitolio en Washington son “terroristas domésticos” y culpó de los sucesos directamente al presidente saliente, Donald Trump.

En declaraciones en Wilmington, Delaware, Biden dijo que los cientos de partidarios de Trump que invadieron el Capitolio no son manifestantes sino una “turba insurrecta, terroristas internos”. “No se atrevan a llamarlos manifestantes. Era una turba desenfrenada, insurrecta, terroristas locales. Es así de básico”, afirmó Biden.

Dijo que Trump es culpable de “tratar de usar una turba para acallar las voces de casi 160 millones de estadounidenses” que votaron en noviembre.

Añadió que el mandatario “ha hecho patente su desdén por nuestra democracia, nuestra Constitución, el estado de derecho en todo lo que ha hecho y lanzó un ‘ataque frontal’ a las instituciones democráticas del país, lo que desembocó en la violencia del miércoles”. “Los últimos cuatro años hemos tenido un presidente que ha dejado claro en todo lo que ha hecho su desprecio por nuestra democracia, la Constitución, el estado de derecho”, señaló Biden.

En un mitin frente a la Casa Blanca el miércoles, Trump pidió a sus seguidores que marcharan hacia el edificio. Poco después se desencadenaron los sucesos que sorprendieron al país y al mundo y dejaron cuatro muertos, además de decenas de detenidos. “Desató un asalto total contra las instituciones de nuestra democracia desde el principio, y ayer fue solo la culminación de ese ataque implacable”, dijo Biden.

Hubo “un intento de autogolpe”

Sobre los sucesos de este miércoles, el profesor de Gobernabilidad de la Universidad de Harvard, Steven Levitsky, describió lo sucedido como la respuesta a “cuatro años de desacreditar y deslegitimar la democracia”, por parte del Partido Republicano y del presidente.

Levitsky es coautor del libro de 2018 “How Democracies Die” (“Cómo mueren las democracias”), en el que expuso “las señales alarmantes que ponen en riesgo la democracia liberal de Estados Unidos”.

El académico describió la toma del Capitolio de Washington DC por parte de partidarios de Donald Trump como “un intento de autogolpe”. “Se podía suponer que esto iba a pasar. Donald Trump y muchos, muchos líderes republicanos han estado incitando, han estado mintiéndole a su base diciéndole que los demócratas están arruinando el país y están subvirtiendo la democracia. Han estado diciendo esto durante cinco años una y otra vez”.

“Y luego, al perder la elección, no solo Trump sino líderes del Partido Republicano estaban allí, en el Congreso, repitiendo la mentira y desacreditando la legitimidad de la democracia y de las instituciones…El presidente ha sido radicalmente violento antes, y si no quería que esto pasara, debió actuar más rápido y movilizarse para impedirlo. Probablemente, no debió haber sugerido que marcharan al Congreso. Trump los envió allí, él los incitó a que se movilizaran al Congreso”.

Agregó que “es un presidente movilizando a sus seguidores para mantenerse en el poder de forma ilegal. Será un autogolpe fallido, pero es una insurrección desde el poder para tratar de subvertir los resultados de la elección y mantenerse ilegalmente en el poder. Lo llamaría un intento de autogolpe”.

“He estado esperando aterrorizado este día en la democracia estadounidense por los últimos cuatro años. Cada día durante cuatro años. Nuestra democracia está en una crisis severa y esto es la culminación de ello. Pero no es que sale de la nada, nuestra democracia ha estado entrando en crisis por varios años y creo que seguirá así”, concluyó.