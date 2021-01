Los acontecimientos de ayer fueron la expresión de un peligroso movimiento autoritario que se ha estado gestando durante mucho tiempo.

David Sirota. Editor general de “Jacobin”(*). 07/01/2021. Hace dos meses, publicamos una serie de informes sobre la creciente amenaza de un intento de golpe, preguntándonos por qué los demócratas y los medios de comunicación no lo tomaban más en serio. Se burlaron de nosotros y pusieron los ojos en blanco, como si tales cosas nunca pudieran suceder en Estados Unidos.

Ya nadie se burla ni pone los ojos en blanco después de los eventos del miércoles en el Capitolio de Estados Unidos. Allí, los insurrectos irrumpieron en el edificio y detuvieron la certificación de las elecciones nacionales, ya que las fuerzas de seguridad les permitieron ingresar a la cámara del Senado y clausurar los procedimientos. Hubo una diferencia notable en la forma en que las fuerzas de seguridad federales enfrentaron las protestas de Black Lives Matter del año pasado con una demostración de fuerza, y en la forma en que permitieron que el Capitolio fuera invadido por autoritarios de derecha que sabían que vendrían.

Hace aproximadamente una década, escribí un libro titulado The Uprising, que describía cómo estábamos entrando en una era de caos en la que los grupos de derecha intentarían tomar el poder bajo la apariencia de populismo. Claramente, eso ha estado sucediendo: lo vimos acelerarse durante la reacción violenta del Tea Party, y fue acelerado aún más por Donald Trump, quien es un presidente único en su disposición a usar el megáfono de la Casa Blanca para fomentar y desestabilizar.

Los hechos del miércoles fueron el resultado de toda esa incitación. Fue una culminación que sucedió dentro de una cultura de total impunidad, y vale la pena considerar cinco puntos de contexto para comprender con qué estamos lidiando realmente aquí, porque probablemente continuará después de que Trump abandone la Casa Blanca.

Sabemos desde hace mucho tiempo que la extrema derecha, y específicamente muchos partidarios de Trump, son hostiles a la democracia. Los datos de las encuestas de la Universidad de Monmouth en 2019 encontraron que aproximadamente un tercio de los partidarios más fuertes de Trump obtuvieron las calificaciones más altas para las tendencias autoritarias. En total, los datos del Fondo para la Democracia muestran que aproximadamente un tercio de los estadounidenses “dicen que una alternativa autoritaria a la democracia sería favorable”. Eso es lo que se exhibió el miércoles. Si bien Trump ha tratado de culpar a la izquierda de la violencia, su administración ha estado tratando de minimizar la amenaza del autoritarismo de derecha y la supremacía blanca. En una denuncia de denunciante, un ex alto funcionario de Seguridad Nacional alegó que los funcionarios de Trump le ordenaron modificar la sección del informe de una agencia “sobre la supremacía blanca de una manera que hiciera que la amenaza pareciera menos grave”. Político informó a principios de este año que los funcionarios de Seguridad Nacional han “librado una lucha interna de años para que la Casa Blanca preste atención a la amenaza de los extremistas domésticos violentos”, pero se rindieron porque Trump no estaba interesado. En cambio, las fuerzas de seguridad federales se concentraron en deportar inmigrantes e investigar a activistas ambientales. La Policía del Capitolio tiene un presupuesto de $460 millones y 2.300 personal para proteger el complejo del Capitolio de los Estados Unidos. En comparación, eso es el doble del presupuesto del departamento de policía de mi propia ciudad, que se utiliza para asegurar una metrópolis entera. De alguna manera, este ejército de fuerzas de seguridad del Capitolio no pudo, o no quiso, evitar que los insurrectos abrieran una brecha en el edificio y tomaran el poder del Senado de los Estados Unidos. Y no es como si hubieran sido tomados por sorpresa, tenían una advertencia anticipada sobre la posibilidad de disturbios. Así que es casi como si no estuvieran tratando de detener el caos. La solicitud del alcalde de Washington, Muriel Bowser, de enviar refuerzos de la Guardia Nacional al Capitolio fue inicialmente rechazada por el Departamento de Defensa, el mismo departamento cuyo liderazgo fue recientemente purgado y luego reemplazado por leales a Trump. Eso no parece una coincidencia, considerando que Trump inicialmente se negó a pedir la dispersión de los insurrectos. La insurrección claramente se alimentó de meses de desinformación por parte de funcionarios del Partido Republicano que continuaron promoviendo la mentira de que las elecciones nacionales estuvieron plagadas de fraudes. Esas mentiras se difundieron: una encuesta realizada el mes pasado encontró que tres cuartas partes de los votantes republicanos creen que la elección fue fraudulenta. Aunque nadie ha presentado pruebas de fraude sistémico, los legisladores republicanos en Washington continuaron alimentando las teorías de la conspiración y, en última instancia, presionaron al Congreso para que revocara las elecciones nacionales. Una foto captó al senador de Missouri Josh Hawley levantando un puño hacia los insurrectos que se acercaban mientras se dirigía al Capitolio para tratar de detener la certificación de las elecciones.

Como escribí a principios de esta semana, los funcionarios del Partido Republicano que alimentaron e instigaron esta insurrección lo hicieron porque suponen que no experimentarán consecuencias políticas, sociales o legales por su comportamiento. Por el contrario, probablemente serán recompensados ​​con índices de aprobación más altos y apoyo de muchos votantes republicanos. Y si la multitud de Look Forward Not Backward se sale con la suya y se asegura de que no haya consecuencias legales por ninguno de los muchos crímenes de Trump, entonces estos republicanos sabrán que tienen una tarjeta de por vida para salir de la cárcel para su propio extremista comportamiento.

Después de todo esto, si nada cambia, suelo estar de acuerdo con el asistente de la Representante Alexandria Ocasio-Cortez, Dan Riffle, quien hoy dijo que “siempre, incluso en momentos como este, puede empeorar. Si la historia reciente sirve de guía, es casi seguro que lo será”.

Pero las cosas aún pueden cambiar, y deben hacerlo.

En The Uprising, sostuve que la mejor manera de contrarrestar el surgimiento del populismo de derecha y evitar que prolifere es que un movimiento y partido de oposición no solo emita vagos himnos a la democracia y al alma de la nación. La oposición también debe brindar ganancias materiales tangibles para los trabajadores, en lugar de seguir siendo una élite y un conservador amanerado de un establecimiento de déjelos comer pastel que los provocadores de derecha pueden quemar para siempre en efigie.

El New Deal que proporcionó tales logros a la clase trabajadora ayudó a sofocar el estallido del fascismo de derecha en Estados Unidos. Casi un siglo después, las elecciones de Georgia de esta semana demostraron el mismo punto. Allí, dos republicanos autoritarios de derecha fueron derrotados por el reverendo negro que dirige la iglesia del Dr. Martin Luther King Jr y por un judío, y el dúo demócrata ganó con una campaña implacable con una simple promesa de entregar cheques de $2,000 a millones de georgianos que enfrentan el desalojo, hambre y quiebra.

Por supuesto, no importa lo que los demócratas puedan ofrecer: controles de supervivencia, un salario mínimo más alto, atención médica garantizada, inversiones masivas en la creación de empleos, una ofensiva contra las corporaciones abusivas, siempre habrá un movimiento autoritario de derecha en Estados Unidos dispuesto a convertir el racismo en un arma. y el antiliberalismo por su causa.

Así que no es simple: no existe una relación directa entre la promulgación de políticas que mejoran la vida de las personas y la eliminación instantánea del tipo de fascismo que asomó la cabeza en el Capitolio el miércoles. Pero cumplir con millones de personas que han sido pulverizadas económicamente durante generaciones es la mejor y probablemente la única forma de tratar de detener la expansión más amplia del fascismo a una mayor parte de la población en general a largo plazo.

Ese trabajo debe comenzar ahora.

Mañana no. No en unos meses.

Ahora mismo.

(*)“Jacobin” es una voz líder de la izquierda estadounidense, que ofrece perspectivas socialistas sobre política, economía y cultura.

