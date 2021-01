Legisladores apuntaron que deberán trabajar en contra del bloqueo, enfrentar ataques de gobiernos de derecha, pero al mismo tiempo contribuir a mejoras económicas y sociales, y buscar la manera de que en los futuros comicios aumente el nivel de participación del electorado, ya que en la última elección solo voto alrededor del 30% de las personas.

Agencias. Caracas. 06/01/2021. Como estaba estipulado en el cronograma institucional venezolano, este 5 de enero se constituyó la nueva Asamblea Nacional (AN) de Venezuela con los integrantes electos en los recientes comicios legislativos y donde las fuerzas bolivarianas y socialistas obtuvieron la mayoría.

La instancia parlamentaria quedó instalada con 256 diputados y diputadas del chavismo reunidos en el Bloque de la Patria y 21 legisladores de la oposición, elegidos el 6 de diciembre pasado.

Como presidente de la AN quedó Jorge Rodríguez, ex ministro de comunicación y vicepresidenta fue electa Iris Varela, ex titular del servicio penitenciario venezolano.

Para las fuerzas bolivarianas esto tuvo un alto significado porque recuperaron el Parlamento y eso podría facilitar la legislación de proyectos impulsados por el gobierno de Nicolás Maduro y al mismo tiempo encontrar caminos para enfrentar el bloqueo impuesto a Venezuela desde Estados Unidos, la Unión Europea y otros países con gobiernos de derecha.

De hecho, la Asamblea Nacional venezolana fue blanco de acciones que fueron calificadas de intervención en asuntos internos de parte de algunos gobiernos, que se atribuyeron el rol de vigilantes del proceso electoral venezolano, en el cual se cumplieron las normas internas y los estándares internaciones. Administraciones de Estados Unidos, Brasil y Chile, anunciaron que desconocen al Parlamento de Venezuela y dictaminaron que las elecciones en ese país no son válidas.

En todo caso, legisladores apuntaron que deberán trabajar en contra del bloqueo, enfrentar esos ataques de gobiernos de derecha, pero al mismo tiempo contribuir a mejoras económicas y sociales, y buscar la manera de que en los futuros comicios aumente el nivel de participación del electorado, ya que en la última elección solo voto alrededor del 30% de las personas. Se vienen en mediano plazo las elecciones de gobernadores donde se espera que haya candidatos del sector bolivariano y de izquierda, pero también aspirantes provenientes de partidos de la derecha.

Se dijo este 5 de enero que comenzó un nuevo ciclo político y legislativo en Venezuela que podría ser decisivo en el acontecer nacional en los próximos años.