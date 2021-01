Se excluyen de las prohibiciones las destinadas a la investigación científica; el turismo o actividades deportivas sustentables; prevención de riesgos a la población; las de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública; y las necesarias para el cuidado y la protección de su condición natural, balance de masa y funciones ecosistémicas.

Patricio Segura. Periodista. Aysén. 06/01/2021. La Comisión de Minería del Senado avanzó en la aprobación de un artículo quinto con prohibición general de actividades en glaciares, con ciertas excepciones, en el marco de la votación de la Ley de Protección de Glaciares que se tramita en esta sede legislativa. La sesión, del 23 de diciembre, contó con la presencia del nuevo biministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet, quien participó en la discusión que llevaron adelante los senadores Rafael Prohens (RN, quien preside la comisión), Guido Girardi (PPD), Yasna Provoste (DC), Álvaro Elizalde (PS) y Alejandro García-Huidobro (UDI).

Tras un intenso debate para llegar a un acuerdo, el texto quedó de la siguiente forma: “Actividades prohibidas en glaciares. Se prohíbe desarrollar todo tipo de actividades en glaciares, salvo aquellas destinadas a la investigación científica; turismo o actividades deportivas sustentables; prevención de riesgos a la población, en la medida que ello sea estrictamente necesario de conformidad a antecedentes científicos; las propias de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública; y las necesarias para el cuidado y la protección de su condición natural, balance de masa y funciones ecosistémicas. La Dirección General de Aguas deberá elaborar un reglamento que determine los requisitos para autorizar actividades de investigación científica, turismo o deporte sustentable y de gestión de riesgos sobre glaciares”.

En lo relacionado con el turismo y el deporte, el académico de la Universidad de Chile, Francisco José Ferrando, fue enfático en señalar que no todas las actividades son sustentables. “Si hay actividades de turismo, evidentemente deben ser muy bien reguladas porque no se trata de un turismo masivo que son cientos de personas, como me ha tocado verlo en el glaciar Exploradores, por ejemplo. Caminando con sus crampones y moliendo hielo encima del glaciar. Eso me parece exagerado” indicó. Por ello, indicó, “las actividades de turismo deben ser de un deporte sustentable, con aforos regulados por las restricciones que son propias de la Conaf en área de glaciares que están en parques, pero debiera hacerse para todos los glaciares”.

Aún no está definido cuándo será la próxima sesión de la comisión.