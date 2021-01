Ante postura de algunos partidos de insistir en eso para la Convención Constitucional, el presidente del PC indicó que “no tenemos claro lo que persigue la Concertación en este caso” y relevó que “no sabemos cuáles son las afinidades programáticas” con ese sector. Sobre temas como superar el neoliberalismo, tener un nuevo modelo de desarrollo y un proyecto transformador, el dirigente comunista apuntó que en los ex concertacionistas “vemos que hay más cercanía con el gobierno y se buscan fórmulas que son más de lo que ya está establecido”. Por lo demás, dijo que todos los presidentes de partidos sabían que era imposible tener una sola lista. Insistió en la existencia de la lista de Chile Digno y el Frente Amplio, aunque no descartó conversaciones con otros sectores sobre los contenidos de una nueva Constitución.

Equipo El Siglo. Santiago. 03/01/2021. El presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier, estableció diferencias de fondo y programáticas con personeros de la ex Concertación para poder ir en una lista única de candidatos a la Convención Constitucional (que redactará la nueva Constitución) e insistió en que ya “están establecidas las dos listas”, una de Chile Digno y el Frente Amplio y la otra de los partidos de la ex Concertación y otros sectores. Indicó que eso no significa que no se pueda conversar sobre contenidos de la nueva Carta Magna.

El timonel del PC declaró que “no tenemos claro lo que persigue la Concertación en este caso. Una cosa es buscar una lista que tenga mayoría, que tampoco está garantizado que una sola lista dé la mayoría. Pero no sabemos cuáles son las afinidades programáticas o en relación a las materias constitucionales que vamos a discutir. Porque la experiencia nos dice que se puede llegar a acuerdos programáticos, electorales, y después se desconocen”.

Planteó que “estamos buscando una alianza en que tratemos de construir hacia adelante, no que queden a medio camino las cosas. Podemos ganar, perder, pero que se siga manifestando un posicionamiento de las posturas que tenemos y que nos convocan, y que en primer lugar es cambiar el sistema neoliberal. Para eso hay que cambiar la Constitución, hay que tener un nuevo modelo de desarrollo, tener presente los problemas que está sufriendo la gente con la pandemia. Porque todos estos medios de prensa que nos ponen esos temas, poco hablan de la tragedia, del drama que están viviendo las y los trabajadores chilenos, en las poblaciones”.

En tono crítico y explicando la renuencia a estar en una sola lista con colectividades ex concertacionistas, Tellier anotó: “Nosotros no vemos que en esa lista que se habla haya cercanía con esos temas, al contrario, vemos que hay más cercanía con el gobierno y se buscan fórmulas que son más de lo que ya está establecido, no hay un cambio de criterio, no hay un pensamiento en la mayoría de la sociedad”.

Por lo demás, agregó que “todos sabemos que no va a haber una sola lista. Incluso en conversaciones de los propios presidentes de la Convergencia Progresista, de la ex Concertación, lo han dicho en conversaciones privadas, el presidente de la Democracia Cristiana también lo dijo. Es que son posiciones distintas (entre las listas), eso está claro”.

En conversación con panelistas del programa “De domingo a domingo. Sin restricción” de Radio Nuevo Mundo, el presidente del PC opinó como tesis del acuerdo que busca la ex Concertación que “a algunos les gustaría vestirse con todo este sector transformador que se conformó. Que algunos dicen que es la izquierda dura, pero no, no es la izquierda dura, hay sectores en nuestra alianza que no son para nada de izquierda dura”. Recalcó: “Les gustaría vestirse con eso, porque se encuentran desprovistos de ropaje que los relacione con el pueblo que salió a las calles a protestar. Al contrario, ellos se sienten que están en la picota de los acusados, de ser responsables también de todo lo que ha pasado en unos 30 años”.

El presidente del PC reconoció que “se ha creado una fisura” pero sostuvo también que “no digo que no podamos conversar en un momento, creo que vamos a conversar, en la práctica política siempre hay que estar dispuesto a conversar”. Añadió: “Lo he dicho en todos los tonos, que estamos dispuestos a conversar respecto a las materias constituyentes, en todo lo que haya acuerdo y podemos lograr mayoría”.

La “maniobra envolvente”

Respecto a las reuniones que sostuvieron algunos dirigentes de partidos y algunas organizaciones sociales promoviendo una sola lista de candidatos a la Convención, Teillier expresó que aquello “fue un acto sorpresivo, una maniobra envolvente, a ver si caímos en la trampa”.

Relató: “Para mí fue muy sorpresivo. Como lo conté en una entrevista en el diario El Siglo, yo había estado dos días antes en la sede de la CUT (Central Unitaria de Trabajadores), conversando con los máximos dirigentes, fue una buena conversación, tenemos buenas relaciones. Ellos me plantearon que estaban tanteando a los presidentes de los partidos para ver si había espacios para que en las listas, es decir, las dos listas, pudieran ir como candidatos dirigentes sociales, en este caso sindicales. En relación a eso dije que sí, porque ya lo habíamos discutido, y la idea es llevar dirigentes sociales y sindicales, no hay problema en abrir ese espacio. Plantee claramente que no estaba por ir a reuniones que significaran discutir una sola lista, porque eso ya estaba zanjado. Lo que sí estaba dispuesto es a ir una reunión que se me invitara para discutir una táctica o estrategia respecto a las materias a establecer en la nueva Constitución”.

El dirigente comunista precisó que “ninguno de ellos (dirigentes de la CUT), dijo que al día siguiente, prácticamente, se iba a hacer esa reunión de partidos para lo de una lista, nadie me lo dijo y nadie me invitó. Entonces, cuando me avisaron que se estaba realizando esa reunión, y me dijeron ‘parece que tú no vas a estar’, yo dije, qué reunión; me dijeron que era para conformar una sola lista y dije que no me habían invitado y que no iba a ir si era para eso de una sola lista, si ya hay una con Chile Digno y el Frente Amplio, pero si era para discutir materias constitucionales sí iba”.

Insistió en que “están establecidas las dos listas. Esto de insistir no viene al caso. Para qué seguimos con la misma monserga, además se dice de los dientes para afuera. Yo creo que es para estigmatizar a aquellos que no le damos el visto bueno a sus posiciones, para ponernos en la prensa como que somos los que no vamos (a reuniones), que nos negamos”.

Optimismo con resultados

En la conversación con Radio Nuevo Mundo, Guillermo Teillier se mostró optimista de loa resultados de la elección de convencionales el 11 de abril.

“Yo estoy optimista” dijo y planteó que “hay distintas formas de sacar cuentas de resultados electorales, aunque nadie quiere adelantar resultados. Pero con los resultados de las elecciones antes del plebiscito, podríamos tener un buen porcentaje de elección de convencionales”.

Explicó que “el cuadro del país cambió, y lo hemos dicho varias veces. En el plebiscito votaron unas 500 mil personas más y fueron sobre todo jóvenes y de las poblaciones populares que, creo, son proclives a aprobar una nueva Constitución de acuerdo a lo que se están demandando”.

Teillier expuso asimismo que “la derecha fue derrotada en el plebiscito, ellos están derrotados. Muchos de ellos dijeron que era mejor votar por el Apruebo, pero era con elástico. Dijeron, algunos, que para qué sufrir una derrota en el plebiscito Y después piensan neutralizar a los que realmente están por el Apruebo y ganar en la Convención Constitucional y tener un tercio y poder disponer”.

En esa línea, el timonel del PC declaro que “la derecha estás desgastada, algunos nos dicen que hay candidaturas presidenciales que están bien, pero esas son candidaturas presidenciales, no para la Convención. Entonces, puede pasar que todas y todos aquellos ciudadanos que concurrieron a votar en el plebiscito y que lograron más de 2/3 para el Apruebo, si se deciden a votar por los que realmente están por el Apruebo, favorecerían las posiciones transformadoras, y la derecha se vería muy desfavorecida. Se verían favorecidas las listas que están y estuvieron por el Apruebo realmente una nueva Constitución”.

En relación al acuerdo de Chile Digno y el Frente Amplio, apuntó que “pensamos que en ese cuadro, la lista nuestra podría tener un mayor caudal de votos. Todos reconocen que hay mayor representatividad popular, más cercanía con organizaciones sociales, mayor cercanía con la demanda social y eso debería reflejarse”.

“Desde ese punto de vista estoy optimista, porque las condiciones cambiaron. Ahora, uno nunca puede decir de qué manera va a votar la gente. Incluso las mediciones más prestigiosas se han equivocado. Hay que confiar en el pueblo soberano que quiere un cambio de fondo en el país”, expresó Guillermo Teillier.