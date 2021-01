Indicó que no fue invitado a ese encuentro donde se habló de fórmula para la Convención Constitucional. Precisó que otras colectividades tampoco asistieron ni fueron convocadas. El presidente del PC, en entrevista, señaló que “lo fundamental es que lleguemos a acuerdos en materias constitucionales para que realmente haya una nueva Constitución”.

Equipo El Siglo. Santiago. 01/01/2021. Excuse esta irrupción en Año Nuevo. Pero hoy circuló una nota en un diario matutino, en que se dice que ayer se realizó una reunión en la sede de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de algunos dirigentes de partidos políticos para estudiar la posibilidad de concretar una lista única de la oposición a la Convención Constitucional. Según la nota usted no estuvo. ¿Qué ha ocurrido?

Hace un par de días estuve de manera presencial en reunión con los dirigentes máximos de la CUT (Central Unitaria de Trabajadores), en su sede. Me plantearon una solicitud, que al parecer se la han hecho a otros partidos, y es la posibilidad de que en nuestras listas llevemos dirigentes sindicales. A lo que respondí afirmativamente. No se habló de una reunión para una lista única. Sobre lo que sí existía una posición coincidente era sobre la posibilidad de que, habiendo dos listas, se pudiera llegar a acuerdos respecto de materias constitucionales, especialmente les interesaba acuerdos sobre las materias laborales.

¿No lo invitó la CUT entonces?

Ni se habló de eso. Y me parece que la CUT sólo fue la anfitriona de una reunión coordinada por otros sectores.

¿Fue invitado por los coordinadores de la reunión?

No.

¿Y cuál sería la razón?

No lo sé. Me imagino que es porque hemos tomado la decisión de participar con una lista transformadora del sistema neoliberal y de mayor cercanía con el mundo social y sus demandas.

Según el matutino en la reunión estuvieron las presidentas de Revolución Democrática (RD) y Convergencia Social (CS) y habrían comprometido su acuerdo. ¿Qué puede decir de eso?

No podría referirme a ello sin conocer de ellas sus planteamientos. Nosotros no hemos cambiado de opinión y hasta ahora se sigue complementando la lista Frente Amplio-Chile Digno y no hemos tenido ninguna señal de que ello vaya a cambiar.

En las declaraciones de personeros de la ex Concertación se apuntó a que el PC no asistió, a que no estaría contribuyendo, a que sería “impresentable” su inasistencia.

Bueno, ya dije que los coordinadores de esa reunión no me invitaron. Mire, en realidad no somos el único partido de la oposición que no asistió o que no fue invitado. Además, hasta donde sé, en esa reunión no hubo acuerdo o unanimidad sobre la materia tratada. Así que cargar los dados al Partido Comunista no me parece.

¿Entonces ustedes no participarán de negociaciones para lista única?

Es que no hay acuerdo para una lista única.

¿Y para concordar sobre materias constitucionales?

Hemos dicho varias veces que sí, para eso sí. Lo fundamental es que lleguemos a acuerdos en materias constitucionales para que realmente haya una nueva Constitución que garantice derechos de la inmensa mayoría del país.

¿Cree usted que la presión y el anticomunismo que se ha ejercido sobre el Partido Comunista causa efecto en sectores proclives a alianzas con Chile Digno?

Bueno, ese es el propósito. No hay que ser muy perspicaz para ver la cantidad de maniobras que hay tras esto y que van a seguir. Creo que para muchos debiera ser vergonzante la campaña anticomunista. Pero confío en que hay sectores que ven que tras esto está el propósito de mantener vigentes fuerzas que han convivido y aceptado el modelo.

Una última pregunta. ¿Echa de menos el caldillo de congrio con la prensa que se realiza cada 1 de enero?

Por cierto, no soy el único. También la Fiesta de los Abrazos. Pero igual brindamos por las luchas que vienen.