Jorge Arreaza enfatizó que “nosotros estamos en diálogo permanente con todos los sectores” políticos del país, incluida la oposición y recalcó que eso ocurre en el marco de que “tenemos 21 años ya de gobierno y desde el primer día hemos estado interferidos e intervenidos por Washington y su política exterior”.

Caracas. “Elcohetealaluna.com”. 12/2020. El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, dio una entrevista al medio “Elcohetealaluna.com” donde analizó las recientes elecciones legislativas, el tema del diálogo y el debate en ese país, el bloqueo de Estados Unidos y la diplomacia del gobierno bolivariano.

Los siguientes son párrafos destacados de dicha entrevista:

El triunfo en las parlamentarias del Gran Polo Patriótico “para nosotros es una victoria heroica realmente porque el nuestro es un país bajo asedio permanente, externo e interno también. En realidad es una sola fuerza que tiene expresiones fuera y dentro de Venezuela con una coordinación extraordinaria. Pero a pesar de sus capacidades extraordinarias no han podido derrotar a un pueblo que es aún más extraordinario.

“Imagínate que obtener más del 67% de los cargos a la Asamblea Nacional es un alivio para los venezolanos. Porque ese poder, si bien el nuestro como el argentino es un sistema presidencialista, tiene un importante rol de equilibrio, de control político y el más importante que es el de legislar.

“Pero tuvimos cinco años con un Poder Legislativo secuestrado por la burguesía que trató de convertirse en la plataforma interna del golpe contra Venezuela y contra el Presidente (Nicolás) Maduro. Agotaron todas las vías legales, ilegales y no solo eso, sino que llegaron a contratar mercenarios para desestabilizar el país, asesinar a su liderazgo. Se robaron activos, se robaron millones y millones de dólares de divisas.

Abstención en elecciones

Sobre el hecho de que votara alrededor del 30% de los electores venezolanos, indicó que “el tema de la participación en las elecciones es muy diverso. Antes de llegar la Revolución Bolivariana, en la década del ’90 había elecciones regionales donde la participación no superaba un 20%. Luego con la dinámica de la revolución se potencia y tuvimos elecciones presidenciales con más del 70%.

“Siempre las municipales, las regionales, han tenido menos participación y especialmente las parlamentarias. Pero a eso le sumamos que somos un país atacado; que el combustible en este momento es de difícil acceso (lo vamos a resolver en los próximos meses); que las elecciones fueron boicoteadas; y que además el contrincante no era el más fuerte: se inscribió una oposición nueva, que está tratando de surgir, pero no una que levante las pasiones y la polarización como para estimular a un elector chavista a conseguir el combustible y trasladarse a votar.

“En 2005, sin el ataque, sin las sanciones, sin el bloqueo, con combustible, se retiró la oposición y hubo un 25% de participación. Pero en el 2006 ganó Chávez con el 63% en una elección con más del 80% de participación.

“Así que comparar la participación en una elección en Venezuela es complejo, porque hay muchos factores que están allí presentes. Lo que sí saben los venezolanos y venezolanas es que nuestro sistema contempla el voto como un derecho. Es un derecho y tú lo ejerces voluntariamente. No es una obligación como en otros países.

“Ahí está una Asamblea Nacional elegida por quienes quisieron elegirla. Los que no quisieron participar, los que no quisieron votar, tienen su derecho de hacerlo. Es absolutamente legítima, legal y es un alivio para el pueblo de Venezuela.

Posturas de la derecha y “diálogo permanente”

“Nosotros estamos en diálogo permanente con todos los sectores, incluyéndolos a ellos. Este año el propio Presidente Maduro se reunió en dos oportunidades con todos los voceros de la oposición en toda su gama: desde la más extrema, un representante de Juan Guaidó, hasta esta que participó de las elecciones.

“Ahí hubo compromiso de participar, luego Jorge Rodríguez, que era nuestro ministro de Comunicación y jefe de la delegación, se reunió, no te miento, más de 40 veces con distintos grupos de oposición y de esa oposición extremista donde está Voluntad Popular, Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo.

“Se logró llegar a una serie de acuerdos pero luego esto fue decantando porque esta oposición extremista está muy interferida, por decirlo de alguna manera, controlada por Washington. Así que con los que se pudo se llegó incluso a un acuerdo para la participación donde facilitó en parte el Alto Comisionado de Europa, Josep Borrel, y acordamos una serie de indultos.

“Estos tuvieron un costo político importante en nuestras bases. No recibieron con alegría un perdón absoluto a quienes trataron de matar al Presidente, a quienes estuvieron al frente de un golpe de Estado el 30 de abril de 2019, quienes han tratado de incendiar el país con violencia.

“Sin embargo se llegó a ese compromiso, el Presidente Maduro cumplió y esa parte de la oposición tradicional que aún estaba negociando, como el partido Primero Justicia de Henrique Capriles y otros, al final tampoco participó por presiones.

“Nosotros vamos a seguir, ya estamos dialogando y seguiremos dialogando antes y después del 5 de enero. ¿Qué puede pasar hasta entonces? Aquí hay una comida navideña muy popular que se llaman las hallacas. Bueno las comimos, nos reunimos en familia a pesar de la pandemia, disfrutamos y el 5 de enero se instalará la nueva Asamblea Nacional.

“¿Qué puede hacer el sector más extremista? No lo sabemos, pero poco le importa eso al pueblo venezolano. Ese sector simplemente se anuló, se auto descalificó y no tenemos nada que esperar de ellos.

La política de Estados Unidos hacia Venezuela

“Tenemos 21 años ya de gobierno y desde el primer día hemos estado interferidos e intervenidos por Washington y su política exterior, su Doctrina Monroe. Y hemos aprendido en estos años que el imperio es uno.

“El imperialismo no es solo la Casa Blanca, el Pentágono y el Departamento de Estado o del Tesoro. Esa institucionalidad de Estados Unidos es la expresión política más relevante del imperialismo, pero este tiene expresión en otros gobiernos europeos, en gobiernos asiáticos y también en las élites que dominan varios de los países latinoamericanos.

“Considerando esto, nosotros tuvimos relaciones con Bill Clinton, George Bush, Barack Obama y ahora con este señor Trump. Y la verdad es que con unos se puede dialogar, tomar un café y luego te atacan. Con otros no se puede dialogar y luego te atacan.

“Sin embargo, a pesar de la experiencia transcurrida, como hijos de Bolívar creemos que podemos mejorar la relación con quien sea en este mundo. Somos optimistas y si el gobierno del señor Biden tiene a bien mejorar la relación, rectificar, respetar el derecho internacional, la Constitución venezolana, evitar el sufrimiento del pueblo con sanciones, bienvenido.

“Si ellos quieren, nosotros queremos. Si ellos no quieren, nosotros igualmente venceremos.

“Revisión, la rectificación y el re-impulso”

“Nuestra revolución siempre ha partido del debate. Para nosotros las diferencias son bienvenidas, son benditas. Así es como se construye: la tesis, la antítesis y la síntesis de los procesos.

“Somos a veces en el debate, en la discusión, irreverentes. Pero luego, una vez que se toman las decisiones, somos coherentes y leales en la acción. Esa ha sido una dinámica propia de la Revolución Bolivariana. La crítica y la autocrítica son siempre necesarias.

“El comandante Chávez hablaba de las “tres R” permanentes: la revisión, la rectificación y el re-impulso. Siempre estamos en esa dinámica.

“El chavismo está muy consciente de que estamos en una transición que ya era muy complicada entre el sistema capitalista-rentista-petrolero (que no es cualquier sistema capitalista) hacia un sistema socialista. Eso ya de por sí es complejo, pero además intervenida, atacada, asediada, donde hasta nos han llevado a la utilización libre del dólar en nuestra economía, cosa que no se condice con los principios pero que es una necesidad y una válvula de escape en esta coyuntura.

“Pero el chavismo no se confunde. Hay algo que es claro que es el respeto al liderazgo del comandante Chávez y su proyecto histórico, del Presidente Maduro y su capacidad de resistencia y avance permanente.

El factor bloqueo

“El bloqueo se ha ido intensificando. Era Vicepresidente ejecutivo en el 2014 y comenzamos a ver señales claras. Bancos estadounidenses que dejaban de trabajar como corresponsales de Venezuela, cerraban sus sucursales en el país, agencias de financiamiento que cortaban el diálogo, inmensa dificultad para que los organismos multilaterales de financiamiento discutieran proyectos de infraestructura para el país.

“Y luego en 2017 se formalizaron una serie de procesos de aislamiento y agresión sin fundamento jurídico. Pero ese año con la orden ejecutiva de Donald Trump, que venía de la ventana jurídica del decreto de marzo de 2015 de Barack Obama, se comenzó una agresión formal. Incluso con una amenaza de operación militar.

“En cada etapa hemos tenido una estrategia que se adapta y puede mutar a la próxima. Ahí nuestros aliados han sido fundamentales. China, Rusia, Cuba nuestro aliado fundamental, países del Caribe, África, Turquía, India. Tenemos una buena capacidad de maniobra en el mundo, pero esos países también son presionados y atacados desde 2019 luego de tratar de imponer un gobierno fake en Venezuela.

“Ahora persiguen a las empresas que se atreven a trabajar con el país. Ya no solo sancionan al Estado venezolano sino a compañías petroleras, navieras, de alimentos, de medicina, etc. No es un bloqueo solo, es una persecución implacable y nos hemos ido adaptando con buenos resultados o no, porque estamos aprendiendo.

“La última etapa contempla esta Ley Antibloqueo y que le da unas herramientas de protección a la inversión, a la identidad de los inversores en el proceso de negociación, de los sistemas de pago y que flexibiliza los términos en que la inversión internacional, nacional o incluso comunal puede interactuar con el Estado. Es una herramienta muy valiosa.

“Es complejo, hay cosas que no les puedo decir. Hay cosas que ni siquiera yo sé ni debo saber. Porque como decía José Martí, en silencio ha tenido que ser. Si no lo hacemos en silencio no ocurre, porque nos persiguen, nos bloquean y nos sancionan.

Foto: Telam

(El Siglo es Soberanía Informativa. Información para el Conocimiento. Por ello es generador de contenidos que contribuyen al análisis, el debate, la profundización temática)