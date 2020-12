En entrevista cuenta qué le regalaría a Piñera, lo que le piden niñas y niños, la rivalidad con los Reyes Magos, los juguetes que piden los adultos, contesta si es casado o soltero y cómo pasa el año nuevo.

Joaquín González. Periodista. Santiago. 24/12/2020. ¿Su traje rojo es porque el Viejo Pascuero es comunista?

Feliz coincidencia no más.

¿Se habría inscrito en los registros del Partido Comunista?

Capaz, pero una vez fui al Servel y me dijeron que si estaba curao, que el nombre Viejo Pascuero no figuraba en ningún parte oficial.

¿Oiga, está recibiendo cartas de los niños? Mire que se puede contagiar.

Le echamos cuaternario a todo lo que llega.

¿Y le llegan por redes sociales?

Tengo un correo electrónico pero no se lo doy a todos. Y me colapsó el Facebook, el Instagram, todas esas cosas. Claro que dicen que están contraladas esas weas y capas que me hackean y cagan los cabros chicos con los regalos. Yo ando por las calles, los barrios, las poblaciones, y ahí me piden regalos también.

Si pues, usted antes de la noche de Navidad sale a calles, se pone en esquinas, recorre lugares.

Claro, hay que tener contacto con las chiquillas y los chiquillos, que vean y hablen con el Viejito Pascuero. Es mi puerta a puerta.

Yo he visto que le pagan por ir a algunas partes o le pasan sus monedas y billetitos.

Copuchento usted, ah.

¿Y qué es lo que más le piden?

Hace años todas esas cosas computacionales, juegos informáticos, electrónicos, hasta celulares con cosas que no cacho mucho. Ya cagaron los camiones de madera, los barquitos de plástico, los juegos de mesa que le dicen, los trenes eléctricos. Pero igual son infaltables las peticiones de muñecas, pelotas de futbol. ¿Y sabe? Niñas y niños que piden que el papá no le pegue a la mamá, que los papás encuentren pega, que alguien se mejore. Mire, en una villa, los cabros pidieron comida, imagínese.

Está mala la cosa para mucha gente.

Claro. Pero sabe qué. Igual la gente del pueblo de las arregla pa’ pasarlo lindo. Es increíble.

¿Los adultos le escriben?

No faltan los frescos e’ raja…

¡Oiga!

Pero es cierto.

¿Y piden juguetes?

Juguetes sexuales… ja, ja, ja.

¿Qué le regalaría a Sebastián Piñera?

Una pata en la raja.

Chuuu.

Pa qué pregunta.

¿Y al Covid?

Una vacuna, qué más.

La noche del 24 va andar por todos lados. Tiene que cuidarse de no contagiarse.

Si po. En la foto que me tomó estoy con mascarilla, ¿no se fijó?

Sí, pero…

Ya po, entonces. Mi traje, mi mascarilla, alcohol gel y bueno, distancia social siempre he tenido, sino los cabros chicos me descubren.

Oiga, ¿y su tradición no pelea con los Reyes Magos?

Ya me va a poner a pelear con esos colegas.

Bueno, ellos llegaron con regalos cuando nació Jesús. Que yo sepa no llegó ningún Viejo Pascuero.

No se me ponga pesao.

Ya, pero son dos tradiciones que podrían chocar o chocan.

No po, si usted leyera, sabría que el origen del Viejo Pascuero, igual que el de los Reyes Magos, es que nació para entregar regalos, para beneficiar. Además se remonta hacia Turquía, después dijeron que era de países nórdicos. Aquí en Chile no, pero en muchos otros países los cabros felices, porque llega el Viejito Pascuero el 25 de diciembre, y el 5 de enero llegan los Reyes. La estrella de Belén y el carro del Viejo Pascuero con los renos. ¿Cómo dicen los economistas?…Ventajas comparativas.

¿Cómo pasa el año nuevo?

Chupando.

Ya, en serio.

Pero si es bien serio.

Siempre le preguntan si pasa calor con el traje de Viejo Pascuero.

Nunca faltan los awueonaos.

Bueno, quizá esos son los trajeron una costumbre de países nórdicos, con frío y nieve…

Dale con sabotear al Viejo Pascuero. Oiga, si la nieve es linda, aunque sea solo imaginación aquí en Chile. Por qué cree que la gente le pone algodones blancos a los arbolitos de Navidad.

¿Para usted, qué representa el niño Jesús?

Pudo ser niña.

Cierto.

Un niño o una niña siempre es paz, transparencia, esperanza.

Lindo.

Y Jesús es rebeldía, justicia, buena onda.

¿Es cierto que unos duendes fabrican los regalos que usted reparte?

Paso. Ja, ja, ja.

¿Y es casado el Viejo Pascuero?

Me salió copuchento usted.

Soy periodista.

Copuchento po.

¿Usted come pavo en Navidad?

No, pollito arvejado.

¿Con un vinito?

Si. Antes un Cola de Mono, bien chileno.

Bueno, que la vaya bien esta Navidad.

A mí me irá bien. Me preocupa que las niñitas y los niñitos no se contagien, tampoco los abuelitos, bueno, todas y todos. Hay que cuidarse cabros. Y ojalá mejore todo.