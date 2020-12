Para la bancada parlamentaria comunista, “el Tribunal Constitucional adquiere rol con clara motivación política” al rechazar iniciativa legislativa de segundo retiro de 10% desde AFP. Dirigenta de Comunes, Javiera Toro, opinó que se hace “más inflexible el sistema político para responder a las crisis sociales”. Para jefe bancada PPD, se cometió “una aberración jurídica”.

Equipo El Siglo. Valparaíso. 21/12/2020. La bancada parlamentaria del Partido Comunista (PC) manifestó “su rechazo al fallo del Tribunal Constitucional, votación que, en lo concreto, pone en entredicho la facultad legisladora del Parlamento, dejando a la Cámara y al Senado a merced de una decisión antojadiza del Ejecutivo de poner freno a iniciativas que vayan en directa ayuda de los chilenos y chilenas.

Esto a raíz de la determinación del TC de declarar inconstitucional el proyecto legislativo que planteaba el segundo retiro de fondos desde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), iniciativa impulsada por una gran mayoría de las y los congresistas.

Es así que la bancada del PC sostuvo que “el Tribunal Constitucional adquiere el rol de una tercera Cámara, con una clara motivación política más que de fondo”. Se indicó que “indicamos que el objeto del requerimiento era abiertamente antidemocrático, en tanto pretendía ubicar al Tribunal Constitucional como un órgano que está por sobre el poder constituyente derivado”.

Se dijo que “dada la cercanía de la jueza María Luisa Brahm (presidenta del TC) con el gobierno del Presidente Sebastián Piñera quien además se desempeñó como asesora en su primer mandato, era de esperar que se inhabilitara para votar, esto, como una señal hacia la ciudadanía quien merece que el voto en temáticas tan sensibles e importantes sea totalmente libre de presiones y basados en el mérito y no en otros aspectos”.

“Reiteramos lo que señalamos el 2 de diciembre cuando nos manifestamos frente al TC y presentamos un escrito que indicaba que la reforma constitucional cumplía estrictamente con las normas de procedimiento, único ámbito que puede ser examinado por esta instancia” se expresó en una declaración de las y los legisladores comunistas.

Además, el grupo parlamentario del PC estableció una contradicción: “Ante estos elementos, es válido preguntarnos ¿no es contradictorio entonces que sea el mismo gobierno el que haya promulgado el primer retiro del 10%?, ¿qué cambió en las encuestas para que el mandatario tomara esta decisión?”.

Para la bancada parlamentaria “esto responde a otras motivaciones, muy lejanas al ámbito jurídico y con este fallo, la balanza se inclina vergonzosamente hacia los intereses de los de siempre, puesto que el tan esperado segundo retiro cumplió con todos los requisitos legales y constitucionales, esto, ya que no existe iniciativa exclusiva del Presidente de la República en materia de ley de reforma constitucional”.

Además, se insistió en otra iniciativa: “Desde ya anunciamos que como diputadas y diputados no nos dejaremos intimidar y continuaremos adelante hasta que el proyecto del Impuesto a los Súper Ricos sea una ley, no importando que con esto se incomode a la elite y a un grupo reducido de multimillonarios a quienes esta crisis no ha tocado”.

Javiera Toro: Se hace “más inflexible el sistema político para responder a las crisis sociales”

En tanto, Javiera Toro, quien defendió ante el Tribunal la constitucionalidad de la tramitación del retiro de fondos de pensiones, lamentó la decisión de las y los ministros y agregó que esto debe ser una temática dentro del proceso constituyente.

La también ex presidenta de Comunes y precandidata a constituyente por el distrito 11, señaló que “con esta decisión el Tribunal Constitucional ha llegado al absurdo de decir que hay reformas constitucionales que son inconstitucionales, fortaleciendo más aún las facultades presidenciales y cercenando al Congreso de las pocas facultades que tiene para responder a la crisis social”.

Agregó que “justamente los proyectos de retiro del 10% son expresión de este hiperpresidencialismo que tenemos, que hace que el Congreso ante la indolencia del gobierno y la falta de facultad de presentar proyectos que irroguen gasto fiscal, ha tenido que llegar a esta solución extrema como única solución a la crisis social y económica”.

La abogada además aseguró que esta deberá ser uno de los temas que se debe considerar en el proceso constituyente: “Con esta decisión entonces se está fortaleciendo aún más el presidencialismo exacerbado que tenemos y haciendo más inflexible el sistema político para responder a las crisis sociales. Es sin duda, una de las cosas que tendremos que discutir en el próximo proceso constituyente”.

Jefe bancada PPD: “Una aberración jurídica”

El jefe de la bancada parlamentaria del Partido Por la Democracia (PPD), Raúl Soto, manifestó que “lo que estaba en juego no era el contenido del proyecto, acá lo que estaba en juego eran las facultades y las atribuciones del Parlamento”. Y enfatizó que “lo que ha hecho el Tribunal Constitucional hoy día me parece una aberración jurídica”.

Agregó que “obviamente que el precedente que se sienta desde el punto de vista jurídico es preocupante, y evidentemente lo que hace en los hechos este fallo es poner un verdadero muro de contención a las facultades legítimas de los parlamentarios para impulsar otro tipo de iniciativas, como el impuesto a los súper ricos, y que vamos a seguir impulsando con fuerza”.

A su juicio, “aquí han primado intereses y criterios políticos. Esta es una prueba fehaciente más de que el Tribunal Constitucional es un tribunal netamente político, que está cuoteado políticamente”, añadiendo que su presidenta, María Luisa Brahm “se debió haber inhabilitado por lo menos en esta decisión”.