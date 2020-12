¿Será que sacaron ojos a cuatrocientas personas con tal de no tener espejo? ¿Le costará un ojo de la cara al responsable político de esta tragedia cruel?

Vicente Painel Seguel. Profesor e investigador mapuche. 20/12/2020. Ojo por ojo, es una denominación de la justicia retributiva “ley del talión”; “cría cuervos y te sacarán los ojos” es un refrán que habla de la ingratitud y se basa en el instinto del ave de carroña de comer los ojos al cadáver. Edipo termina sacándose los ojos al darse cuenta de la transgresión del incesto, “canta” Sófocles…Cuando se lee la prensa que informa la condena de Mauricio Ortega por sacar los ojos a Nabila Riffo, los psiquiatras no logran explicar el fenómeno psíquico en el delito, lo espeluznante parece ahogar las palabras…

“La historia del ojo”, de Georges Bataille es una didáctica onírica del erotismo sádico en ciertas pulsiones púber subconscientes…Los oftalmólogos son una de las especialidades de mayor renta. No se debe ser lego para hablar de los ojos, y sin embargo todo lego tiene ojos. La “capilaridad” del ojo es una membrana tan especial, contiene un fruto tan perfecto; un delicado pétalo húmedo que no resiste caricia más que de las lágrimas. Desde el ver para creer al creer para ver, el ojo resulta un tópico que codifica los profundos inconfesables hasta la superficie mascarada con gafas sepia. Sin lágrimas, los ojos se secan, pero sin ojos es posible llorar como una herida abierta…Informe sobre ciegos es la alegoría que Sábato ocupa para hablarnos de una trama invisible que manipula la sociedad, se trata en el fondo de quienes han abierto el tercer ojo…

Todo se conjuga en definitiva para patentizar inequívocamente que las cuatrocientas personas mutiladas de un ojo y algunos con pérdida total como Gustavo Gatica quien declaró “he regalado mis ojos para que la gente despierte” y Fabiola Campillay, trabajadora que recibió una lacrimógena mientras esperaba ir a su trabajo, lo que además de arrebatarle totalmente la visión, destruyó su cráneo; todo se confabula decíamos, para no dudar que hay intención, de psicología, en un grupo organizado y apertrechado en tecnología contra la población desbordadamente mayoritaria. El objeto es aterrorizar, claro está, pero aquello no es tan simple. Por ejemplo, en clave de pasado reciente, en Chile todavía no asumimos que las más de 3000 personas asesinadas según el Informe Rettig en dictadura, guardan una distancia de decenas de miles, con los torturados.

Pinochet fue sobre todo un general de una guerra psicológica, Pinochet mató, pero por sobre todo, torturó a la población; con ello no solo injertó la desconfianza radical entre los revolucionarios, haciéndolos delatar entre ellos con ignominiosas técnicas de torturas que incluyeron tormentos a familiares directos, dejando purgando en las mismas celdas a quienes se delataban; además, en general logró dejar incapacitada mentalmente a la sociedad chilena para crear valor, porque instaló la desconfianza absoluta, y la valentía y el valor solo se crean de la confianza; prácticamente Pinochet torturó a la mitad de la población directa o indirectamente.

…El sobrino de Freud, Edwar Bernays, se hizo famoso por la manipulación de masas, con una cuerda que iba desde el marketing hasta la admiración de Goebbels; señalaba que la democracia debía tener un gobierno oculto, lo subliminal es narrativa de poder. La antropología del poder nos da cuenta de una genealogía endogámica de la oligarquía, que aparejó su transnacionalización al uso de la política como pivote de rentas; no es extraño que cuando se siente amenazada responda con violencia tribal, porque eso son, una tribu.

Se ha acusado de falta de empatía a los ricos de la sociedad chilena y su política, léase ecuación de bloque en el poder. La empatía es una capacidad psicosocial que más que ponerse en los zapatos del otro -algo físicamente difícil-, trata de verse a sí mismo en los ojos del otro; en efecto, solo quien nos tiene confianza nos deja acércanos hasta vernos reflejado en el ojo, cual espejo. Sacar los ojos, es negar la posibilidad de espejo; es negarse a ser juez de los actos propios

…¿Estallido: quo vadis?…¿acaso, una rebelión social polifónica?, o ¿la primera insurrección del agua?: Hay una relación con la sequía, la sed vital reflejaba las posibilidades de una revolución antropológica, los pueblos parecían ríos recuperando su cause…El año pasado Diosdao Cabello anunció: “Ofrecemos Venezuela para que los jóvenes chilenos que han perdido sus ojos por la represión en Chile vengan a revisar su salud”. En Caracas el Metro es gratis, ¿sabrá esto Clemente Pérez?…También el año pasado Sebastián Piñera en la ONU espetaba al Presidente Maduro: “Me pregunto cómo puede ser un presidente tan ambicioso, tan insensible que está dispuesto a causar ese grado de dolor y sufrimiento a su propio pueblo con tal de retener o aferrarse al poder”…

¿Será que sacaron ojos a cuatrocientas personas con tal de no tener espejo? ¿Le costará un ojo de la cara al responsable político de esta tragedia cruel?

Se puede entender que exista gente que piense como Cubillos, Hermógenes Pérez de Arce, o Allamand, lo que es inconcebible es que gente así, tenga participación directa en el monopolio de las fuerzas y armas de un país.

Una sociedad de igualdad de oportunidades, de equidad territorial, de cogestión socioeconómica, es posible. Empero, con impunidad inexorablemente se irá… Si permanece la impunidad, se perderá cualquier posibilidad de gobernabilidad…