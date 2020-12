Candidato a las primarias ciudadanas en esa comuna que definirán la candidatura a alcalde de la oposición. Sostuvo que primó la idea de “construir mínimos programáticos en torno a los cuales nuclear a todas las fuerzas sociales y políticas” en esa zona.

Hugo Guzmán. Periodista. 18/12/2020. La Reina es una de las comunas donde fuerzas políticas, sociales e independientes de prácticamente toda la oposición, lograron realizar primarias ciudadanas para elegir a la o el futuro alcalde de la comuna. Es uno de los lugares donde se alteró el cuadro que existe a nivel nacional con distintas opciones opositoras. Pedro Davis, uno de los candidatos, indicó que ello obedeció al diálogo político y a la participación de las bases sociales en diversos procesos comunales.

¿Qué valor le asigna a que en La Reina haya primarias ciudadanas entre tan disímiles sectores políticos?

La máxima importancia. Es una muestra de lo que se puede lograr cuando se ponen por sobre los intereses particulares, los intereses de la gran mayoría del pueblo. En La Reina hicimos un proceso de diálogos políticos para aunar voluntades en torno a mínimos programáticos comunes que nos permitieran conquistar el municipio con una candidatura única de la oposición para enfrentar a la derecha.

¿A qué atribuye que se haya logrado realizar esta primaria?

Sin lugar a duda, la revuelta del 18 de octubre abre un nuevo escenario social y político, se generan decenas de organizaciones auto convocadas bajo las formas de colectivos, asambleas, cabildos y otras. Se conforma Unidad Social La Reina, orgánica que convocó a más de 40 organizaciones sociales auto convocadas y tradicionales, centenas, sino miles de vecinos que no estaban participando en lo social ni en lo político de la comuna se incorporan a las movilizaciones y se empieza a construir un proceso de empoderamiento social de la máxima importancia. A fines de noviembre organizamos una marcha con más de tres mil vecinos, cifra inédita en nuestra comuna, donde habíamos logrado convocar para las manifestaciones del 2011 alrededor de mil vecinas y vecinos. Por otro lado, decenas de vecinos pertenecientes a organizaciones auto convocadas y tradicionales se reúnen en Articulación Ciudadana La Reina y se proponen construir y proponer a todas las organizaciones sociales, las bases de un programa para una Alcaldía Ciudadana, Feminista y Constituyente y se plantean el objetivo de trabajar para levantar una candidatura competitiva y participar con ella en una primaria de la oposición. Desde Articulación Ciudadana La Reina se abre un proceso de dialogo con organizaciones sociales y los partidos de Chile Digno (Partido Comunista, Acción Humanista, Pro, Igualdad y Partido Humanista) y los partidos del Frente Amplio de la Comuna (Revolución Democrática y Convergencia Social), con el propósito de levantar una sola candidatura que representara a todos los sectores a la izquierda de la ex Concertación. Después de algunas reuniones Revolución Democrática decide llevar candidato propio a las primarias. Todas las demás fuerzas sociales y políticas seguimos trabajando para concluir en la realización de dos cabildos cada uno con más de 70 vecinos en los cuales acordamos nuestros ejes programáticos y elegimos la candidatura para presentar a las primarias de la oposición

Supongo que esto determina que haya un solo o una sola candidata de la oposición.

Por supuesto, construir mínimos programáticos en torno a los cuales nuclear a todas las fuerzas sociales y políticas, definir un mecanismo democrático para elegir la candidatura única, y acordar que una vez elegida, el proceso de construcción del Programa Alcaldesco será en conjunto con las organizaciones sociales. Es lo que permite aspirar a ello, logramos eso, y las cuatro candidaturas firmamos un compromiso de respetar absolutamente el resultado de las primarias y apoyar con todo a la candidatura ganadora.

¿Dónde situaría ejes principales de su propuesta?

Nuestra propuesta aspira a construir una Alcaldía Ciudadana, Feminista y Constituyente, y centra su foco en un programa construido desde y con las organizaciones sociales con un sello profundamente transformador en sentido anti neoliberal. Es una propuesta que pone en su centro ir creando las condiciones para construir un buen vivir para todas y todos con énfasis en los sectores más vulnerables. Para avanzar en ese sentido, la participación ciudadana se constituye en el requisito fundamental para hacer la gestión de una forma diferente, que permita recoger las demanda más sentidas y las propuestas de solución desde la comunidad misma y entrega, además, las espaldas sociales y políticas para hacer transformaciones que hasta ahora se han considerado “no posibles” según la institucionalidad vigente. Por ejemplo, la experiencia pionera de las farmacias populares del alcalde (Daniel) Jadue en Recoleta. Correr los muros de lo posible, acumular fuerzas para cambiar lo que sea necesario cambiar, son características de tendrá nuestra próxima gestión en la alcaldía de La Reina

¿Cómo está La Reina en medio de la pandemia?

La Reina es una comuna de luces y sombras, un porcentaje de la población tiene ingresos que le permiten un buen pasar, y otro porcentaje de la población lo pasa regular y mal. Hay más de dos mil familias sin un techo propio, cerca de 10.000 inmigrantes con viviendas y trabajos precarios, miles de “emprendedores” trabajando como coleros en ferias, miles trabajadores por cuenta propia y micro y pequeños empresarios generando ingresos de subsistencia o menos; miles de pensionados con pensiones de hambre forman un espectro social en el que existen muchas necesidades insatisfechas. La pandemia mostró parte de esto. Muchas ollas comunes en Villa La Reina durante meses, miles de niños sin acceso a Internet y a un espacio en sus casas donde estudiar con tranquilidad. Hubo acciones solidarias para apoyar a vecinos que pasaban hambre en casi todas las unidades vecinales, con énfasis en las unidades 6, 8,9,10, 11 y 13 y una gestión municipal que no dio el ancho. Por ejemplo, declaró no saber dónde se debían distribuir las cajas de alimentos entregadas por el gobierno y repartió cajas en sectores de altos ingresos dejando a miles de personas de ingresos bajos sin cajas. En síntesis, la pandemia mostró en La Reina, lo que mostró en casi todo el país, toda la construcción ideológica del “país modelo” de la “economía del desarrollo”, de lo “fantástico del libre mercado”, no eran más que eslogan ideológicos. La realidad es la de un país que creció enriqueciendo a una ínfima minoría a costa de los más pobres.