Contribuyó “a una mayor desconfianza de la ciudadanía en las medidas adoptadas por las autoridades”, concluyó la investigación de congresistas de la Cámara Baja.

Equipo El Siglo. Valparaíso. 14/12/2020. Muy delicadas y críticas fueron las conclusiones de la Comisión Investigadora del Covid-19 de la Cámara de Diputadas y Diputados sobre la información, la transparencia y las líneas comunicacionales del gobierno, específicamente de las altas autoridades del Ministerio de Salud, respecto, por ejemplo, a datos de fallecidos producto del nuevo coronavirus.

En una parte de las conclusiones que fueron aprobadas este día, se manifestó que “resulta evidente que el gobierno cometió varios desaciertos comunicacionales, los cuales expresaban mensajes comunicacionales hacia la ciudadanía poco claros, polemizando además, públicamente con las recomendaciones de expertos. El errático y temerario manejo comunicacional del gobierno, particularmente del Presidente de la República, y del ex Ministro de Salud Jaime Mañalich constituyen actos reprochables, puesto que contribuyeron a una mayor desconfianza de la ciudadanía en las medidas adoptadas por las autoridades, y que tenían un impacto en la población, al minimizar los riegos o señalar una menor letalidad, generando en la población conductas de mayor riesgo”.

Esas aseveraciones confirman las denuncias que se hicieron por la responsabilidad política del Presidente Sebastián Piñera en el mal manejo de la situación de pandemia en el país y la entrega de información adecuada.

Además, en las conclusiones de la Comisión Investigadora, que trabajó meses, se apuntó que “se puede concluir que el Ministerio de Salud, en especial el ex Ministro de Salud Jaime Mañalich, la Subsecretaria de Salud Paula Daza y el ex Subsecretario de Redes Asistenciales Arturo Zúñiga, no fueron diligentes al adoptar las medidas adecuadas para asegurar la reportabilidad de los datos, por los fallecimientos a causa del Covid-19 y por lo tanto no dieron cabal cumplimiento a sus obligaciones como autoridades a cargo del sistema de vigilancia epidemiológica, siendo los responsables de entregar información errónea a la ciudadanía, no apegada a las recomendaciones de la OMS (Organización Mundial de la Salud), siendo que contaban y tenían acceso al Registro de decesos por Covid-19 del DEIS, organismo que utiliza los criterios de la OMS y las normas internacionales para el registro de enfermedades”.

La resolución de la comisión fue votada favorablemente por la presidenta de la instancia, Marisela Santibáñez (Partido Comunista), y las y los diputados Maya Fernández (Partido Socialista), Alejandra Sepúlveda (Frente Regionalista Verde Social), Marcela Hernando (Partido Radical), Miguel Crispi (Revolución Democrática), Fernando Meza (independiente) y Gastón Saavedra (Partido Socialista).

En contra de los resultados de la investigación votaron los parlamentarios Karin Luck (Renovación Nacional), Iván Norambuena (Unión Demócrata Independiente), Gustavo Sanhueza (Unión Demócrata Independiente), Leonidas Romero (Renovación Nacional) y Francisco Eguiguren (Renovación Nacional).

La presidenta de la comisión, Marisela Santibáñez, dijo que “concluimos que durante la gestión del ex ministro Jaime Mañalich, se informaron menores cifras de muertos que las reales”. Indicó que en los trabajos investigativos hubo “un buen ánimo colaborativo”.

Apuntó que las indagaciones confirmaron que Mañalich, Daza y Zúñiga cometieron errores políticos en el control de la pandemia, perdieron la trazabilidad de los contagios, instalaron el concepto de nueva normalidad, inexistente al momento que la anunciaron, errores en la implementación anticipada del plan ‘paso a paso’, que permitió, entre otras cosas, la apertura de centros comerciales como los mall, en plena crisis de la pandemia”.

Marisela Santibáñez agregó que hubo errores graves como “desaciertos comunicacionales que tuvieron impacto en la población, el minimizar los riesgos”. Indicó respecto a los datos de fallecidos por Covid-19, que “se informaron menores cifras de las reales, sin tomar en consideración las recomendaciones internacionales de la OMS, lo que generó conflictos con los expertos, bajando la tasa de letalidad del Covid, lo que repercutió en la percepción de la ciudadanía en torno de la pandemia y generando la percepción de un buen manejo de parte de la autoridad en el control del virus”.

La diputada comunista declaró también que se minimizó la pandemia y que hoy “está lejos de tenerla controlada y que nos tiene al borde de una nueva ola de contagios”.