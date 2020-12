“Si hay dos listas opositoras para convencionales espero no pierdan de vista que debemos actuar unidos en el proceso constituyente”.

Equipo El Siglo. 11/12/2020. ¿Qué le parecen las declaraciones de Fuad Chain, presidente de la Democracia Cristiana, sobre la postura del Partido Comunista ante la reciente elección en Venezuela?

Supongo que la Democracia Cristiana y otros partidos reconocen a (Juan) Guaidó. Eso sí sería ilegítimo. Se puede cuestionar vicios que se produzcan en un proceso electoral, como en cualquier parte del mundo, incluso en nuestro país. Otra cosa es desconocer un acto soberano. La mayor o menor abstención también es normal en cualquier proceso electoral. Lo único execrable en el caso de Venezuela es la intervención del gobierno norteamericano con el bloqueo y otras medidas desestabilizadoras y la cínica complicidad de algunos, que han participado o participan de conspiraciones golpistas o de desestabilización.

Hay afirmaciones que plantean no fueron elecciones libres.

¿Si fueron libres o no las elecciones? Que yo sepa a nadie se le impidió participar, los que no quisieron fue por voluntad propia. Si fuera tan ilegítima, por qué la oposición que llamó a no participar en la de parlamentarios está planteando ahora que irán a la próxima de gobernadores, o fue una postura sólo para proteger a Guaidó que con esto pierde su calidad de diputado y no sirve a los intereses foráneos de Venezuela.

Se insiste por parte de la DC y partidos de derecha que el PC no condena las supuestas violaciones a los derechos humanos en ese país.

En cuanto a la preocupación por los derechos humanos, nosotros también la tenemos y hemos expresado nuestra condena. Pero no le otorgamos calidad moral para erigirse en los catones de los derechos humanos en Venezuela a aquellos que dieron el golpe de Estado en Chile, que fueron parte de la dictadura y al menos cómplices pasivos de las horribles violaciones a los derechos humanos contra su propio pueblo y que nunca han tenido el gesto humanitario de contribuir a esclarecer los crímenes de lesa humanidad y que en buena parte siguen defendiendo el golpe. Tampoco a los que contribuyeron a abrirle paso a (Augusto) Pinochet e incluso lo apoyaron en los primeros años y justificaron el golpe ante el mundo y que no han tenido la valentía de reconocerlo y ocultan esa postura bajo una capa de hipocresía. Menos se la damos a este gobierno, cuyo Presidente fue a Cúcuta esperando la intervención o el golpe de Estado y que hoy ostenta la triste responsabilidad de haber violado los derechos humanos de forma generalizada en nuestro país.

¿Qué espera usted suceda en Venezuela después de esta elección?

Sólo espero que el pueblo venezolano, sin injerencias, resuelva sus problemas con diálogo y en paz y está ha sido una postura permanente de mi Partido a la que no renunciamos.

¿No cree que la postura del PC sobre Venezuela puede impedir acuerdos con otras fuerzas?

En “Chile Digno” tenemos diferencias al respecto. Las diferencias que tengamos sobre el punto en Chile -partidos que buscamos consolidar acuerdos para enfrentar unidos el proceso constituyente-, son legítimas, debemos avanzar con ellas, respetarnos y en el camino despejar las controversias que, a mi parecer, no las solucionaremos en nuestro país, sino dependerá de lo que suceda en Venezuela. Ponemos por sobre esas diferencias nuestro deber de responder a lo que está demandando el pueblo chileno, a eso nos debemos y es nuestra responsabilidad principal.

“Se les han crispado los nervios”

¿Cómo respondería a este enojo de partidos de la ex Concertación ante la posibilidad de un acuerdo del Frente Amplio con Chile Digno?

Creo que se les han crispado los nervios. Se han dado cuenta que la política chilena, al menos de oposición, no gira en torno a ellos. Si hay dos listas opositoras para convencionales espero no pierdan de vista que de igual forma debemos actuar unidos en el proceso constituyente, especialmente impulsando las normativas constitucionales en que estemos de acuerdo. Y que no pierdan de vista que luego vienen las elecciones presidenciales respecto de las que tenemos la mejor voluntad de llegar a acuerdos, pero con respeto por las posiciones y no descalificando a nuestro propio posible candidato, como lo han hecho.

¿Qué le parece el curso que tomó el proyecto de escaños reservados para pueblos originarios? ¿Estarán obligados a votar por la propuesta que impuso la derecha?

La derecha escudándose en su poder de veto, gracias al quórum calificado de 3/5, impuso su criterio reduccionista, binominal y contradictorio con los derechos de los pueblos originarios. No hemos decidido aún cómo votar, pero es evidente que la disyuntiva es que si votamos en contra, entonces no hay cupos reservados. Esto demuestra una vez más que la derecha actúa con ventaja frente al proceso constituyente. El quórum de 2/3 para aprobar las materias constitucionales es un gran escollo para el pueblo y sus demandas, como lo ha sido desde la vuelta a la democracia.

¿Cómo ve la negativa del gobierno a indultar a los jóvenes detenidos durante la revuelta social y desconocerles la categoría de presos políticos?

El gobierno niega la violación a los derechos humanos, apoya los actos represivos, logró aprobar leyes de criminalización de la demanda social y se apresta a castigar con altísimas y desmedidas penas a los detenidos durante las protestas, niega la existencia de presos políticos y rechaza toda posibilidad de su liberación. Es la impronta de este gobierno de derecha. No cabe otra cosa que seguir luchando por su libertad.

¿Qué postura tienen desde el Partido Comunista respecto a la representación de independientes en la elección de convencionales?

El Partido Comunista, el Frente Amplio, la Federación Regionalista Verde Social, votamos a favor de los pactos de listas de independientes con partidos políticos. Espero estos tengan en consideración quiénes fueron los que rechazaron esa posibilidad. Acorde a nuestra postura estamos en conversaciones con independientes y con dirigentes sociales posibilitando sus candidaturas en nuestra lista.