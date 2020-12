Compendio de decenas de artículos, en un trabajo de LOM-Ediciones. La presentación con Camila Vallejo y Faride Zerán.

Hugo Guzmán. Periodista. 11/12/2020. “No lo vieron venir”. La recopilación de decenas de artículos escritos por Daniel Jadue entre 2005 y 2020, en libro de LOM-Ediciones, ordenados en temas de política nacional, ciudad y desarrollo sustentable, municipalismo e internacional. Ciento sesenta y un páginas para conocer el pensamiento y posicionamiento del alcalde de Recoleta, miembro del Comité Central del Partido Comunista (PC) y potencial candidato presidencial que, a la fecha, ocupa los primeros lugares de respaldo ciudadano.

“Es un libro que invita a que todos y todas tengamos la posibilidad de reflexionar”, afirmó el propio Jadue. Sobre las realidades profundas de Chile que muchos, en palabras del alcalde, quisieron ocultar y que derivaron en el 18 de octubre de 2019, pero que vienen desde los “acuerdos” de sectores de la oposición con la dictadura.

Presentando el texto, la periodista Faride Zerán, Premio Nacional de Periodismo y académica de la Universidad de Chile, refrendó: “Se trata de un libro que reúne un conjunto de hechos, temas, reflexiones, escritas desde las antípodas de la elite. Es decir, con premisas, puntos de vista y lógicas que contravienen los discursos formales que han circulado en las últimas décadas, pero que sintonizan más con un Chile real que irrumpió el 18 de octubre”.

En ese camino, Camila Vallejo, diputada y dirigenta del PC, expresó que el libro que reúne las columnas del alcalde, “ayuda a visibilizar el debate que, muchos lo desconocen, comenzó a desarrollarse hace décadas atrás. El debate sobre las injusticias, las desigualdades, las inequidades”.

Abundó Faride Zerán: “Estas páginas contienen parte de las razones que impulsaron a todo el país a protagonizar un hecho histórico, cuyo correlato, si bien está en el aplastante triunfo del 25 de octubre, aún sigue debatiéndose entre la esperanza y la incertidumbre”.

En una contextualización y apelando al título del texto, Daniel Jadue apuntó que “aquí hay un recordatorio para los que afirman que no lo vieron venir. Para que se den cuenta que no es que no lo vieran venir, y es que el espacio de confort en que se sentaron saliendo de la dictadura, el poder al que se acercaron tanto que terminaron fundiéndose con el, la comodidad, la burbuja, los terminó comiendo y anulando”.

Una presentación del libro “No lo vieron venir” en el espacio de Cultura de la Municipalidad de Recoleta, donde el alcalde estuvo acompaño por Faride Zerán (vía on line), Camila Vallejo y Paulo Slachevsky, editor de LOM. Junto a personalidades de la cultura, de municipios, dirigentes sociales y la prensa.

Faride sintetizó que el libro “recoge el pensamiento de una figura clave de las izquierdas chilenas, en un momento crucial de la historia de nuestro país, (donde) no podía faltar el drama originado por la pandemia, la opacidad de la información oficial, las polémicas originadas por el uso del interferón, y donde el tema internacional, particularmente la lucha del pueblo palestino en contra del Estado de Israel y la de los saharauis y el Frente Polisario en contra del reino de Marruecos, destacan por la cercanía del autor con por esa, también, su, nuestras, lucha”.

“Cómo no lo vieron”

Camila Vallejo sostuvo que “nos indignó cómo era posible que una elite política, incluso los medios de comunicación hegemónicos, dijeran ‘no lo vimos venir’. Bueno, el libro dice ‘no lo vieron venir’, no es que nosotros no lo vimos venir”.

La diputada del PC enfatizó: “Cómo no lo vieron venir si hubo tantas manifestaciones, reiteradas y consecutivas, desde finales de la década de los noventa, hasta hoy. De estudiantes, de profesores, de trabajadores de la educación, por garantizar en nuestro país ese derecho fundamental a educarnos de manera integral. Cómo no lo vieron venir si hubo tantas manifestaciones por el derecho al agua, contra la contaminación medioambiental que hasta hoy tiene padeciendo a muchas comunidades. Cómo no lo vieron venir con tantas movilizaciones de trabajadores y trabajadoras demandando derechos laborales, salarios justos, ante la tremenda desigualdad en nuestro país que genera escándalo mundial. Cómo no lo vieron venir si adultos mayores tuvieron que salir a manifestarse con sus bastones, hasta en sillas de ruedas, para reclamar pensiones dignas. Cómo no lo vieron venir si las pobladoras y los pobladores han estado tomándose los terrenos permanentemente para reclamar viviendas justas y dignas. Cómo no lo vieron venir si las mujeres han estado en la calle gritando para exigir el respeto a sus derechos sexuales y reproductivos y vivir en una sociedad de igualdad entre hombres y mujeres”.

Apuntó: “La verdad es que no quisieron verlo. Negaron esa realidad de manera permanente, la censuraron, la omitieron, censuraron a quienes quisieron plantearlo en los medios de comunicación…No quisieron reconocer que nuestro país vivía una situación de olla a presión”.

Camila Vallejo recordó episodios anteriores a la revuelta social y que tuvieron que ver con el enojo, con la rebeldía, que provocaron ministros y personeros políticos. “No sólo hicieron un consenso de elite permanente, sino que se burlaron de la gente -dijo-. Por qué la gente no sale más temprano para ahorrarse el pasaje; la gente va a hacer vida social a los consultorios; van a poder comprar flores porque están más baratas. Eso fue burlarse del pueblo de Chile y eso genera indignación. La indignación no solo por la desigualdad material, por la falta de acceso a derechos fundamentales, sino porque hay una elite, con el aval de los medios de comunicación, que se burla permanentemente de nuestro pueblo”.

La congresista expresó sobre el texto con artículos de Jadue que “quiero rescatar que este libro no solo habla de la denuncia, sino también propone una mirada distinta, una perspectiva distinta, una posibilidad de construir una sociedad alternativa, un modelo de desarrollo alternativo, desde el plano socioeconómico, desde el plano territorial, de los derechos sexuales y reproductivos, desde el plano cultural”.

“ Seguir discutiendo y construyendo el país que queremos”

Daniel Jadue reafirmó que la idea fue un compendio temático que tiene que ver con lo que ocurrió desde el pacto con la dictadura hasta la revuelta social que develó una realidad/verdad que estaba en las sombras, en las omisiones, en las censuras, en los eufemismos.

De lo expuesto en el libro, saltó a la contingencia, sin dejar de lado contextos de la historia reciente del país.

“Leí las propuestas constituyentes de Unidad Constituyente (conglomerado que integran el PS, PR, DC, PPD, PRO y Ciudadanos) y la verdad es que me dio pena”, declaró.

Prosiguió: “Leer un conjunto de propuestas constituyentes que parten de la base de que el modelo neoliberal no puede cambiar, de que sólo puede corregirse. Cuando lo leí, me di cuenta que no han entendido nada. Son los mismos que no lo vieron venir, que hasta el día de hoy no entienden, que acusaron al PC de un error supuestamente histórico de no firmar el acuerdo del 15 (noviembre de 2019, firmado por un grupo de partidos), (y) todavía no se dan cuenta que el error histórico fue la salida pactada que ellos definieron con la dictadura donde le mintieron a todo Chile, porque prometieron cambiar el modelo y no lo cambiaron, porque creían en el, lo profundizaron porque creían en el, habían tenido un proceso de convergencia económica con la dictadura militar y lo habían ocultado, entre comillas, porque hubo quienes no lo quisieron ver”.

El desafío del arco opositor de hoy, de cara a las elecciones de integrantes de la Convención Constitucional (órgano que redactará la nueva Constitución), y también de gobernadores, de alcaldes, de concejales. En la presentación de su libro el alcalde de Recoleta recalcó que “la verdad es que este esfuerzo por construir unidad tiene que ser de verdad centrado y enfocado en las necesidades, las demandas, los sueños, los dolores, las angustias de nuestro pueblo. Que no son de ahora”.

Añadió que “uno entiende que tenemos una tarea titánica por delante, que demanda unidad, pero no cualquier unidad. Se hace cuesta arriba construir unidad con gente que está convencida de que el modelo neoliberal no se puede cambiar. ¿Cómo lo hacemos? Ellos dicen que el 80% del plebiscito (por nueva Constitución), no fue para cambiar el modelo, y no entienden que el modelo está enraizado, hecho uno, con la Constitución, que está hecha para mantener este modelo a cualquier costo”.

Daniel Jadue insistió en que se trata de cambiar el modelo neoliberal, de contar con una real nueva Constitución y de responder a lo que fueron las demandas instaladas desde el 18 de octubre. Tal como lo planteó en artículos escritos hace tiempo, sostuvo la necesidad de construir un proyecto, “hasta ser capaces de ser una alternativa de gobierno democrático y popular que vaya de la mano con nuestro pueblo. Porque si alguien es capaz de gobernar no considerando las angustias y los dolores de nuestro pueblo, sencillamente no se merece gobernar”.

Sostuvo que una idea es “que podamos seguir discutiendo y construyendo el país que todos queremos y también el mundo que todos queremos. Porque es entender también lo que pasa en otras latitudes y como en todas partes el adversario es el mismo, ese capital infame”.