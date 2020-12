Candidata del PC triunfó en proceso inédito en la comuna. Exhortó a dejar de lado las políticas “antiguas, por arriba, cupulares” y llamó a co-gobierno en el municipio.

Hugo Guzmán. Periodista. 07/12/2020. Medio centenar de organizaciones sociales y políticas participaron este domingo 6 de diciembre en las primarias ciudadanas para elegir a la o el candidato a alcalde de la comuna de Santiago, en un hecho inédito. La triunfadora fue la representante del Partido Comunista (PC), Irací Hassler, actual concejala de la comuna, economista de profesión.

“Estoy muy contenta, estamos muy contentos en la alcaldía constituyente, porque ha triunfado el pueblo de la comuna de Santiago, hemos podido construir una primaria ciudadana, un programa común desde las comunidades, que pone el buen vivir en el centro y que quiere empoderar a las comunidades organizadas, a los barrios de Santiago”, indicó Irací Hassler ante la prensa.

Contó que “logramos hacer una impecable primaria ciudadana con más de dos mil 600 votos en un momentos histórico para las transformaciones. Muy contenta y muy agradecida del tremendo apoyo y del cariño que hemos recibido”.

La candidata del PC y de varias fuerzas sociales y vecinales, obtuvo mil 444 votos, lo que le otorgó el 55% de la votación general. Con esto, quedó en un lugar privilegiado para competirle la alcaldía de Santiago al conservador Felipe Alessandri, actual jefe comunal.

Irací Hassler manifestó que lo ocurrido fue “un proceso inédito de participación ciudadana. Desde la construcción del programa, abierta a la ciudadanía, 52 organizaciones de Santiago dijimos, ya no queremos más que vengan candidatos y candidatas de afuera, que vean Santiago como un botín, que no conozcan las realidades. Quisimos construir un programa desde abajo, desde la comunidad, y hoy estamos con mucho orgullo diciendo que ese programa avanzó, que hemos tenido un proceso inédito con esta primaria ciudadana, una tremenda participación y se hizo sin el Servel (Servicio Electoral), sin los medios de comunicación, sino con trabajo en la calle, trabajo colectivo, y eso hoy nos tiene en un momento muy especial, con muchas ganas de ir a disputar con todo la alcaldía de Santiago”.

La concejala sostuvo que “partimos de un primer apoyo de las organizaciones territoriales, Juntas de Vecinos, de mujeres, de disidencias, del patrimonio, de una amplitud política, en un espacio donde confluye todo Chile Digno, además del Pro (Partido Progresista), Partido Liberal, de todo el Frente Amplio, del Partido Igualdad, es decir, hay una construcción amplia aquí y vamos con todo a disputar el municipio de Santiago.

Consultada sobre qué pasará ahora y si será posible un acuerdo con Unidad Constituyente (integrada por colectividades de la ex Concertación, entre otras), respondió: “Bueno, el Pro que está en ese espacio es parte de este proceso, y esperamos que pueda avanzar un proceso unitario. Que podamos entender que son las organizaciones, es la comunidad, la que está dispuesta a ese proceso, así que esperamos que puedan sumarse a apoyar una candidatura unitaria que viene respaldada desde las organizaciones y desde la base social de Santiago.

Las primarias ciudadanas en Santiago fueron un buen ejemplo de la experiencia que están desarrollando en esa línea otras comunas como La Reina y El Quisco, y contrastó con lo que ocurrió en Ñuñoa donde el fin de semana se reportó desde la Democracia Cristiana (DC) que llevarán de candidato a alcalde al presidente del partido, Fuad Chain, pasando por encima de un proceso de primarias que estaba en desarrollo.

Preguntada acerca de ese episodio, Irací Hassler planteó que “es lamentable”. Y enfatizó que “eso tiene que ver con la vieja política, con lo que ya no queremos más. Chile ha despertado, hemos tomado consciencia, las y los estudiantes saltaron los torniquetes, salieron a decir que necesitamos un nuevo modelo. Y vienen lógicas tradicionales, antiguas, por arriba, cupulares, y eso ya no lo queremos, en la comuna de Santiago eso no se acepta”.

Abundó: “Nunca más candidaturas impuestas, sin arraigo territorial, que piensan que nuestra comuna es cualquier lugar donde llegar a buscar o generar una conducción o un cargo. Lo que queremos es una construcción participativa y eso hemos demostrado que se puede hacer. Desde la comuna de Santiago y esperamos que en otras comunas del país.

Sobre objetivos principales a logra en la comuna, siendo electa alcaldesa, Urac{i Hassler declaró: “Construir gobiernos participativos en los barrios. Una alcaldesa sola no va a poder impulsar todas las transformaciones que necesitamos. Lo vamos a hacer confiando en las organizaciones y en la gente. Por eso hemos dicho, co-gobierno del municipio con las organizaciones sociales y con los vecinos y vecinas de la comuna. Un programa que también ponga la seguridad en el centro desde la perspectiva de la prevención y un programa feminista. Las mujeres, las disidencias, ya hemos tenido un gran avance y necesitamos que eso implique una transformación en nuestra comuna para terminar con la violencia de género y para que hombres y mujeres con las distintas orientaciones sexuales e identidades de género podamos desarrollarnos libre y plenamente”.

Iracía Hassler recibió este lunes la visita de las diputadas Karol Cariola, Camila Vallejo y Marisela Santibañez y del diputado Amaro Labre, todos del Partido Comunista.

En relación a los resultados, donde la concejala del PC obtuvo el 55% de los votos, quedaron de la siguiente manera: Cynthia Vivallo (207 votos, 8%), del Partido Liberal; Gustavo Pacheco, del Movimiento Dignidad Popular (454 votos, 17%) y José Osorio, de la Asociación Chilena de Barrios Patrimoniales (489 votos, 19%).