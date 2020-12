Planteó la necesidad de “seguir permeando” discusión de nueva Constitución. Junto a Camila Vallejo reivindicó conformar una alternativa antineoliberal en los procesos que se viven.

Equipo El Siglo. 07/12/2020. Pese a las posturas del derechista conglomerado “Chile Vamos” y de la ex Concertación, el alcalde Daniel Jadue y la diputada Camila Vallejo, ambos dirigentes del Partido Comunista (PC), reivindicaron la necesidad de la unidad de todos los partidos políticos y fuerzas sociales antineoliberales, así como las movilizaciones en torno del proceso constituyente, incluido el momento que inicie sus trabajos de redacción de nueva Constitución la Convención Constitucional.

El jefe comunal insistió en que como lo señaló Guillermo Teillier, presidente del PC, “vamos a seguir llamando a las movilizaciones pacíficas para, de una u otra manera, seguir permeando esta discusión hasta que tengamos el país que queremos la mayoría, y que no sea una minoría la que defina cómo se vive, qué se come, dónde se trabaja, cuánto se gana. No, queremos ser parte de la discusión”.

En tono crítico respecto a propuestas que aparecieron desde la ex Concertación, Jadue sostuvo que “da un poco de pena que aquellos que gobernaron 20 años sigan diciendo que el modelo neoliberal no se puede cambiar y que sólo hay que hacer correcciones, que fue lo mismo que prometieron el año ’90 cuando diseñaron la salida pactada y le propusieron a Chile salir de la dictadura con la Constitución de la dictadura, con el modelo económico de la dictadura, con el modelo organizacional de la dictadura, pero además, con impunidad para los crímenes de la dictadura y ocultándole a Chile que habían tenido un proceso de convergencia ideológica en lo económico con la dictadura”.

Explicó que “cuando se discute de política de discute gobierno-oposición, como si fueran dos polos. La verdad es que no, hay un polo en la oposición que no es contrario al modelo neoliberal, y que aspira solo a humanizarlo, que es lo que nos plantearon en los noventa. Hay otros que somos contrarios al gobierno y al modelo, y es confundir meterlos a todos en un espacio político” común.

Daniel Jadue comentó: “Por ejemplo, uno no ve un mínimo común de los partidos que se prestaron en los setenta para ponerse a disposición de un gobierno extranjero para derrocar a su propio gobierno. Nunca le han dicho a Chile si están dispuestos a renunciar a esa herramienta política, nunca le han dicho a Chile si están verdaderamente arrepentidos de haber recibido financiamiento para torcer la voluntad popular y para derrocar a su propio gobierno. Sería bueno que hubiera esos mínimos comunes trascendentales para la defensa de la democracia”.

El alcalde de Recoleta insistió en reivindicar una postura antineoliberal y de avanzar en derechos sociales de la población, y en ese camino dijo que “vamos a seguir trabajando para que se logre la unidad más amplia posible, pero para transformar al país”.

La importancia de “constitución de un polo de izquierda”

En relación a la renuncia de dos diputados a Revolución Democrática (RD) y la salida del Partido Liberal del Frente Amplio, Jadue expresó que “no me voy a meter a las diferencias internas de compañeros que cuando dicen algo no sé si actúan en consecuencia. Lo que sí puedo decir es que cuando el Frente Amplio nació, nació enfrentando a lo que ellos llamaban el duopolio neoliberal y por tanto el antineoliberalismo era parte de la esencia de su nacimiento. Y muchos vimos con mucha alegría y con mucha frescura el nacimiento del Frente Amplio para refrescar la política”.

Sin embargo, agregó, “hoy nos damos cuenta que después de esas posiciones tan claras, algunos de los miembros del Frente Amplio -legítimamente, porque tienen todo el derecho-, se convierten al neoliberalismo y quieren abrazar a las fuerzas que son neoliberales, más allá de si son socialdemócratas neoliberales o de derecha neoliberales, porque hoy está confundido ese espacio. Unos vienen de la ultraderecha y son socialdemócratas y otros son socialdemócratas y se comportan como si fueran de derecha”.

En un punto de prensa realizado después de la presentación de su libro “No lo vieron venir”, una recopilación de columnas de su autoría, enfatizó que “lo que es importante para el país es la constitución de un polo de izquierda que estén comprometido con la superación del neoliberalismo”.

En ese sentido, el alcalde y dirigente del PC sostuvo que la derecha y sectores de la ex Concertación están realizando acciones para evitar el cambio de modelo neoliberal y acotar la participación social y ciudadana.

“La extrema derecha se resiste a soltar este modelo”

Expresó que “la extrema derecha se resiste a soltar este modelo, se resiste a dejar que el pueblo de Chile cambie la Constitución y por lo tanto va a seguir haciendo todo lo posible porque este modelo -y tiene cómplices en el centro y la centroizquierda- no cambie mucho”.

Apuntó que “ellos no creen en la participación de los pueblos originarios, no creen en la participación de los independientes. Negaron la posibilidad de que los partidos hiciéramos pactos con los independientes -que nos parece un error garrafal-. Pero tiene una intencionalidad que es dificultar la presencia de los independientes y de los sectores sociales, además de la negación permanente a que el soberano sea el pueblo”.

Daniel Jadue precisó que “tenemos una Convención Constitucional que es un poder delegado del soberano, pero según la derecha y algunos que firmaron el 15 de noviembre (el acuerdo político entre algunos partidos), el soberano es el Congreso, y ellos ven que la Convención tiene poderes acotados y creemos que eso no es correcto”.

En ese marco, volvió a reivindicar la movilización social y la participación popular en todo el proceso constituyente, junto a la labor que realice la Convención.

Camila Vallejo: Articular fuerzas marcadamente anti neoliberales

En el mismo punto de prensa, y después de acompañar a Daniel Jadue en la presentación del libro, la diputada Camila Vallejo recalcó que “espero que podamos ir consolidando una articulación de partidos y de fuerzas sociales marcadamente anti neoliberales y eso es lo que se requiere en este momento”.

Añadió que “el modelo neoliberal no da para más, hay que superarlo, hay que construir una alternativa real, y para eso requerimos disposición y claridad de las distintas fuerzas”.

La legisladora comunista detalló que “en esa línea hemos estado conversando con el Frente Amplio, hay (otros) partidos que todavía están trabajando en esa dirección, y es importante aprovechar ciertas posiciones para construir una alternativa en el proceso constituyente, en los contenidos de la nueva Constitución, para los gobiernos locales, el futuro Congreso, y el futuro gobierno”.

Camila Vallejo manifestó que “no basta con el cambio de la Constitución para cambiar las reglas del juego, sino también necesitamos gobiernos locales, que tengan disposición a construir una alternativa y no solo maquillar este modelo. De maquillaje hemos tenido mucho y aun así hay problemas en vivienda, en salud, en educación, en las pensiones, problemas en trabajo, en cuanto a recursos naturales, y los maquillajes, ante eso, no sirven”.

También sostuvo que “en eso es importante definir desde dónde construimos y creo que es desde una alternativa antineoliberal que proponga un modelo democrático, que garantice un Estado de derecho, con derechos sociales fundamentales, solidarios y, por cierto, antineoliberal”.