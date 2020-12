Joyitas y broches de oro de las y los concejales de la derecha en La Florida. Irregularidades, abultamientos de deudas, cierres de escuelas…

Marcela Abedrapo Iglesias. Concejala de La Florida. 02/12/2020. El viernes 20 de noviembre, en un Concejo Extraordinario, renunciaron a sus responsabilidades Marcelo Zunino (el ex futbolista y chico reality) y Eulogia Lavín (la hermana de Joaquín Lavín). Ambos no podían repostularse en el Municipio por exceder el tiempo de tres periodos consecutivos como concejales, por lo que deciden retirarse para seguir “nuevos desafíos electorales”. Según el autodeclarado amigo de ambos, Orlando Vidal, ellos renuncian para postularse a diputados.

Pero, ¿cuál fue el aporte de estos concejales en 12 años en sus cargos? ¿Llevaron adelante iniciativas propias para el desarrollo comunal? Nulas o escasas, al menos que se conozcan públicamente, muchas veces adjudicándose como logros propios acciones desplegadas por la administración o incluso proyectos con financiamiento de organismos externos como del gobierno regional.

El ex futbolista varias veces criminalizó la protesta social, diciendo que los llamados a manifestarse son llamados a delinquir. Negó además, igual como lo hiciera Cárter, que Carabineros haya ejercido torturas, pese a que dos efectivos policiales de La Florida se encuentran procesados, insistiendo en que éramos “malintencionados” los concejales que pedimos cuenta al municipio sobre personal de seguridad ciudadana que podría haber actuado fuera de protocolo.(1)

Evidentemente este asunto no fue de su interés como sí lo eran las capacitaciones municipales en el extranjero. Ya el año 2011 fue denunciado por viajar a Italia aprovechando unos pasajes financiados por el municipio para asistir a un encuentro medioambiental que se desarrollaría en Francia. Sin embargo, no fue al evento ninguno de los cinco días que duró, es más, reconoció que ni siquiera pisó Lyon, la ciudad del evento. (2)

Más tarde en el año 2013, el municipio vuelve a financiar una gira para Zunino, con los siguientes objetivos: “El primero, fue obtener un conocimiento de la cultura ciclística en Holanda y Dinamarca. El segundo, fue conocer los sistemas de reciclaje y tratamiento de la basura. El tercero, conocer el sistema de tratamiento del espacio público en iluminación, mobiliario urbano, infraestructura y transporte público. Y finalmente el último, fue generar iniciativas de inversión posibles de ser emuladas en la comuna”, a través de las experiencias observadas en Holanda, Dinamarca y República Checa. (3)

Podríamos mencionar un largo listado de viajes menores que incluyen Argentina y diversas ciudades chilenas, pero el más llamativo de los viajes siguientes fue el que el Concejo Municipal le financió para asistir a un encuentro sobre educación en Cuba (4), apoyado incluso por un concejal de su mismo partido, Renovación Nacional, que dijo que terminaría con el abuso de los viajes, pero que al momento de votar se olvidó. (5)

Por su parte, la hermana del presidenciable, es tan poco lo que conoce la comuna, que en contexto de pandemia dijo estar sorprendida porque no sabía que había tanta pobreza en La Florida, similar a los dichos de Mañalich que le valió un repudio generalizado.

Supuestamente, ella debiera conocer muy bien las precariedades que origina la desigualdad, pues durante dos periodos fue presidenta de la Comisión de Seguridad, en la comuna que más portonazos tiene en Chile y que rankea en cifras delictuales alarmantes. Los vecinos no le perdonan a Eulogia que en 8 años no haya convocado a sesión de la comisión que presidía, pese a reiteradas solicitudes de funcionamiento. Poco se escuchó su voz en el Concejo y no será recordada por las cosas que hizo sino por las que dejó sin hacer.

Prontamente asumirán en reemplazo de Zunino y Lavín dos mujeres que han saltado de puesto en puesto en la administración pública, acomodadas en ese sector político donde se encuentra la UDI y RN.

¿Y los otros cuatro concejales de Chile Vamos?

Oscar Aguilera, ejerció como jefe de gabinete y brazo de confianza del ex diputado Gustavo Hasbún, investigado por cohecho “para obtener determinados beneficios” (6). Cuando se postuló a concejal por La Florida por primera vez, era conocida su enemistad con Rodolfo Cárter, tanto así que toda su campaña la desplegó con Hasbún obviando al candidato a la alcaldía. Ahora Aguilera es el jefe del equipo del diputado Álvaro Cárter, conocido tan sólo por ser el hermano del alcalde y por presentar el proyecto de reducción del peaje interregional en plena pandemia, cuando justamente no había que incentivar el traslado. Demás está decir que votó por no bajarse el sueldo, al igual que toda la bancada de la UDI a la que pertenece.

Verónica Fuller, ex encargada del área de salud de COMUDEF, preside desde que asumió como concejala la Comisión de Salud, y pese a que en innumerables ocasiones le solicitamos que convocara a sesión para tratar los temas que aquejan a la comuna se negó a hacerlo, incluso en periodo de pandemia. Fue nominada, además, para acompañar a Eulogia Lavín como representante del Concejo Municipal en el Consejo de Seguridad Comunal, pero al igual que Eulogia, nunca dio un informe al respecto.

Felipe Mancilla se ha caracterizado en estos cuatro años de defender los valores conservadores en el Concejo. El 2017 hizo un reclamo a la institución por izamiento de la bandera de la diversidad y solicitó formalmente que la Municipalidad recibiera el bus naranjo de la discriminación que desparramó odiosidad por las calles de Chile. En otras de sus brochas de oro, insultó públicamente a Greta Thunberg por su cuenta de Twitter, siendo ella una adolescente que lideraba una lucha mundial en defensa del medioambiente, diciendo: “16 años y su cara ya es insufrible”. (7)

Orlando Vidal, por su parte, se autorresponsabiliza de cada una de las políticas propuestas por Cárter. Asegura que el actual alcalde, imputado por malversación de fondos públicos y posible apropiación indebida, es el mejor edil que ha tenido la comuna, en su acostumbrada adulación al alcalde de turno en sus 16 años de concejal. Conocido es su deambular político, que pasó de dirigente sindical socialista, luego democratacristiano en el tiempo de Duarte, a ser ahora ferviente evangélico y de Renovación Nacional.

Estos seis concejales han votado sin cuestionamiento cada una de las propuestas del alcalde que han endeudado a la municipalidad, entre las que destacan:

-Paseos al resort Rosa Agustinas, por $210 millones aproximadamente por cada actividad, más los buses.

-Celebraciones en Espacio Riesco, $200 millones aproximadamente cada una.

-Fuegos artificiales de año nuevo, durante 3 años seguidos, por $90 millones cada noche.

-Contratos costosos para shows con Américo, Francisca Huidobro y otros personajes de farándula para diversas fiestas.

-Un campanario gris que costó $230 millones con campanas traídas de España.

-Un cohete con ceremonia incluida, que hace loas a Estados Unidos.

-Vallas florales contratadas por $349 millones al año.

-Viajes reiterados al exterior de algunos concejales, donde destacan los tours de Marcelo Zunino.

-Varios viajes de grupos de directores de las áreas de salud y educación, junto al alcalde a Nueva York.

-Viaje a China con un contingente de personal de la administración de la Corporación Municipal para comprar bicicletas, que luego no se adquirieron porque se dieron cuenta que salía más barato comprarlas en Chile.

Podría mencionar, sin exagerar, decenas de otras iniciativas de este tipo (8), que no se condicen con una población que vive tantas precariedades en sus barrios, ni con una comuna que por años mantuvo deudas previsionales con sus trabajadores, así como mantiene hasta el día de hoy deudas con números proveedores del área de la salud que no permite asegurar la entrega de insumos básicos a los vecinos. Hasta el paracetamol ha faltado varias veces en algunos CESFAM de La Florida y ya se hizo costumbre, lamentablemente, que cada cierto tiempo los choferes de las ambulancias paralicen las funciones por no pago de sueldos, pues la corporación adquirió, al parecer, la mala costumbre de cíclicamente acumular meses sin pagarle a la empresa que provee el servicio.

Estos seis concejales son responsables también del cierre de escuelas públicas y venta de inmuebles municipales. El 2012, como regalo de navidad aprobaron el cierre de los colegios Cataluña, Villas Unidas, Áreas Verdes y República Dominicana. Luego de la férrea lucha llevada adelante por las comunidades educativas y vecinos se rescataron los dos últimos con los nombres Anexo Bellavista y Sol de Illimani. El 2017 aprueban nuevamente la propuesta del alcalde de cerrar establecimientos, esta vez las escuelas: Anexo Bellavista (en su segundo intento, aunque había aumentado al doble su matrícula), Liceo de Adultos Francisco Vergara, Jardín Infantil Cataluña, y la Escuela Básica Los Quillayes. Al no poder realizar su maniobra, los años consecutivos no se abrieron los cursos menores de esta última escuela, para que no ingresaran nuevos alumnos, con la idea de que poco a poco desapareciera.

En cuanto a la pérdida de patrimonio municipal podemos contabilizar una triste lista. Cada uno de estos terrenos o inmuebles fueron enajenados por aprobación del Concejo Municipal. En su tiempo los concejales que no estuvimos de acuerdo, junto a la diputada Camila Vallejo, acudimos a Contraloría, donde nos respondieron que el acto administrativo cumplía con la legalidad. Fue así como se vendieron:

-Terreno de calle Las Perdices.

-Terreno de calle Hernan Fischer (sector Vicente Valdés)

-Casona de Estilo Colonial más 4.000 mts2, ubicados en sector centro de Vicuña Mackenna Poniente con Serafín Zamora.

-Terreno de 4.000 mts2, que era la fachada principal de la Municipalidad y que servía de estacionamiento y atención de servicios sociales, ubicada en Vicuña Mackenna Oriente 7100.

-5 oficinas ubicadas en Serafín Zamora.

-Casona y terreno de calle Rupanco (pdo. 12 de Vicuña Mackenna Poniente)

Otros dos inmuebles se encuentran en la actualidad susceptibles de ser vendidos porque fue aprobada también su enajenación: dependencias de Av. Perú y terreno en Walker Martínez al oriente.

Los miles de millones recaudados por estas ventas se han gastado principalmente en pago de deudas que, en su mayoría, esta misma administración en algunos casos ha generado y en otros ha acrecentado. Hablamos de deudas previsionales de trabajadores municipales, pago a empresas de residuos domiciliarios, mantención de áreas verdes, ENEL, Aguas Andinas, proveedores de insumos médicos, entre las principales que se pueden observar.

Las consecuencias son un endeudamiento a largo plazo, puesto que en la medida que el municipio vende, se ve en la obligación de arrendar otros edificios, y hoy por este concepto se gasta al año $7.553.463.864 (7 mil millones y medio). Ahora que el alcalde ha anunciado que se gastarán en otras cosas los recursos asignados para la construcción del esperado Edificio Consistorial, el municipio deberá enfrentar una deuda todavía mayor, puesto que el contrato con la empresa constructora ya está firmado y sólo podría aplazarse pero no anularse. Cárter y sus seis concejales dijeron que del dinero del edificio se gastarían 3 mil millones en cámaras y 3 mil millones en cajas de mercadería. Ósea, está diciendo que se abultará la deuda en otros 6 mil millones, porque a la constructora tarde o temprano deberá pagarle igual antes de ir a juicio.

No se trata de decir que “toda la culpa la tienen los otros” ni que “nosotros somos buenos en tanto ellos son malos”, pero aquí hay responsabilidades concretas que asumir. Hubo seis concejales que mientras sonreían en reuniones vecinales tomando té o en un cartel publicitario, actuaron en contra de los intereses de la comuna que decían representar. Ahora dos de ellos van por nuevos cargos, ¿pero cómo podrán limpiarse de su pasado?

