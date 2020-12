Casos diarios podrían llegar a entre 3 mil y 9 mil, con más de 4 mil pacientes críticos, según Minsal. Presidenta del Colmed llamó a “cortar la cadena de transmisión”.

Patricia Quiroz. Periodista. 01/12/2020. Más allá del debate si de aún no termina la “primera ola” y vendrá una “segunda ola”, desde el sector Salud hay voces preocupantes que, en definitiva, llevan a plantear que el país podría estar próximo a un alza de contagios del Covid-19 colocando a la población en una nueva situación de alto riesgo. Eso provocaría una nueva saturación de “camas críticas” y el aumento de fallecimientos. El Ministerio de Salud hizo ver proyecciones de lo que puede pasar, mientras desde el Colegio Médico insistieron que la tarea primordial es evitar el contagio masivo. Este cuadro se da cuando se insiste en un “agotamiento” del personal de Salud, sobre todo en el sector público, que lleva al menos nueves meses ininterrumpidos de atenciones a decenas de miles de pacientes producto de la pandemia del nuevo coronavirus y debiendo, diariamente, tomar medidas de resguardo. Un tema fundamental es la actitud de la ciudadanía, ya que se observan situaciones que apuntan a una bajada de guardia en la prevención y toma de medidas, lo que podría agudizarse en las fiestas de navidad y Año Nuevo, y en la temporada veraniega y de playa. Lo que está muy claro, es que el Covid-19 no se ha ido y acecha peligrosamente.

Minsal: Proyecciones “catastróficas”

El ministro de Salud, Enrique Paris, advirtió sobre escenarios difíciles que se pueden producir en los próximos meses, a partir del análisis de situaciones que se vivieron en Europa y Estados Unidos con los llamados rebrotes de contagios, independiente de si se hable de primera o segunda ola. Ante eso, el titular de Salud indicó que se están afinando estrategias para atender una situación crítica.

Para el Ministerio de Salud (Minsal), el cuadro más positivo es no superar los 3 mil casos de contagios diarios. Actualmente, los reportes hablan arriba de mil los casos al día. Con esa cantidad de alza, la camas a usar, de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), llegarían a 2 mil 453. En otra proyección matemática, se podría alcanzar más de 6 mil casos diarios, con 3 mil 500 camas a usar. Considerando la experiencia vivida en Estados Unidos, una proyección “catastrófica” apunta a tener 9 mil 500 casos con coronavirus al día, lo que implica contar con 4 mil 500 camas para pacientes críticos.

Frente a eso, el Ministro Paris indicó ante la prensa que “queremos ponernos en la situación más compleja y eso significa aumentar en más de mil camas el número que tuvimos en la peor época de la pandemia”.

Respecto al tema, la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, dijo que “por las palabras del Ministro de Salud, queda la apreciación de que nuevamente estamos poniendo los énfasis en las camas críticas y no en contener la pandemia, cortar la cadena de transmisión y evitar la cantidad de contagiados”.

La doctora llamó a que el Minsal, más allá de las proyecciones que hace de una situación crítica y de cómo atender a pacientes graves, clarifique la estrategia que tiene, sobre todo para evitar el aumento de contagios.

Citado por el Portal Web Emol, Tomás Regueira, presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, indicó que “si tenemos que llegar a 4 mil (camas críticas) es algo muy malo que se va a asociar a mucha mortalidad por pérdida de la calidad de atención”.

Así, considerando análisis que se hacen desde el Minsal, Regueria sostuvo que es necesario “instalar una percepción de riesgo y que la gente no piense que zafamos” respecto a la pandemia.

Planteó: “Comparto que el Ministerio se ponga en el peor escenario posible, porque uno de cada tres pacientes UCI siguen siendo Covid-19. No llueve, pero gotea, y va a haber que echar mano a personal no capacitado, por lo que los pacientes no van a tener la calidad de atención que se merecen y por lo tanto vamos a tener mortalidad asociada a personas que queremos, y es terrible decirlo”.