Junto a Marisela Santibañez, Irací Hassler, Nicolás Hurtado y Dafne Concha llamaron a desestimar recurso del gobierno contra proyecto de retiro del 10% desde las AFP.

Santiago. 30/11/2020. Las diputadas Camila Vallejo y Marisela Santibáñez, acompañadas del alcalde de Recoleta Daniel Jadue, la concejala por Santiago, Irací Hassler, el concejal de La Florida, Nicolás Hurtado, y la Presidenta de CORPADE, Dafne Concha, llegaron hasta el Tribunal Constitucional (TC) para presentar un escrito en el que solicitan desestimar el recurso de inconstitucionalidad ingresado por el gobierno sobre el proyecto de retiro del segundo 10%.

Al informar a la prensa, indicaron que expusieron los argumentos para que el TC tenga presente a la hora de pronunciarse sobre la solicitud hecha por el gobierno, indicando que la reforma constitucional cumple estrictamente con las normas de procedimiento, único ámbito que puede ser examinado por el Tribunal Constitucional.

Hicieron ver que el objeto del requerimiento es abiertamente antidemocrático, en tanto pretende ubicar al Tribunal Constitucional como un órgano que está por sobre del poder constituyente derivado.

Nicolás Hurtado, concejal de La Florida, expresó que “consideramos que lo que está haciendo el gobierno es una jugada política de baja monta, en la cual que lo que está logrando a través de este proceso de ingresar este requerimiento fue simplemente bajar diputados para que no votaran dentro de este proyecto”.

“Esto es una paradoja, por cuanto el Presidente Piñera en el primer retiro lo firmó, suscribió el decreto promulgatorio y eso evidentemente, si es que fuera así, entonces en este proyecto que no es tan distinto, estaríamos ante un acto flagrantemente inconstitucional por parte del mismo Presidente si es que este proyecto también fuera inconstitucional”, expresó Hurtado.

El concejal por La Florida agregó que se trataría de una “jugarreta política por parte del Ejecutivo, esto no tiene argumentos jurídicos y en este caso se está poniendo al debe la necesidad del pueblo, la necesidad de la gente de acceder a una autoayuda para poder recibir el aporte del 10% y de poder salir un poco de la situación de pandemia y grave que se encuentran por la situación derivada de ella”.

En la misma dirección, Irací Hassler, concejala por Santiago, sostuvo que lo que se debe defender es “el derecho de las personas a sobrevivir ante la crisis y ante la pandemia, acá hay un gobierno y un Presidente que han dejado a las personas en la absoluta desprotección por parte del Estado y hoy día además quieren impedir que las personas puedan retirar sus propios recursos para sobrevivir en este momento tan duro”.

La diputada Marisela Santibáñez, una de las firmantes de este segundo proyecto de retiro del 10%, recalcó que con la iniciativa del gobierno, los niños y niñas de Chile quedarían en la desprotección, esto, al no asegurar el pago de las deudas de pensión de alimentos. “Personalmente quiero emplazar a la Ministra del Trabajo y decirle que efectivamente nosotros no solo legislamos con transparencia, sino que con verdad. El proyecto presentado por el Ejecutivo no contempla realmente a los niños y niñas con los que estamos al debe, estamos en deuda con ellos y con su mantención; el derecho de los niños y niñas se ve trastocado en este proyecto presentado por el Presidente de la República”, recalcó la parlamentaria.

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, emplazó al gobierno sobre el pago de impuesto por que contempla el proyecto presentado por el Ejecutivo, indicando que se trataría de “un sufrimiento adicional para las familias”.

“Hacerle un llamado al Presidente de la República que se ponga la mano en el corazón, su familia ha tratado de no pagar impuestos o pagar la menor cantidad de impuestos toda su vida y hoy día, las familias que sufren -claramente él no pertenece a ese segmento-, les quiere imponer un sufrimiento adicional y un pago adicional. Esos dineros ya pagaron un tributo cuando se pagaron como renta, como salario, por lo tanto, es absurdo que el Presidente siga insistiendo en obtener recursos de las familias que son las que finalmente han terminado financiando esta pequeña reactivación de la economía en esta crisis”, insistió.

Jadue lamentó las equivocaciones del gobierno y emplazó a que deje de presentar proyectos con letra chica. “El gobierno tiene que hacer lo que tiene que hacer y yo lamento que se siga equivocando a cada día, demorando la ayuda y no haciendo lo necesario, además, siempre llegando tarde y de manera insuficiente y tratando de ponerle letra chica a cada paso que da”, puntualizó.