Presidente del PC insistió en argumentos respecto a quórum en la Convención Constitucional. Planteó que más allá de dirigentes políticos, “la gente se está dando cuenta de lo que significa”.

Equipo El Siglo. 23/11/2020. Guillermo Teillier, presidente del Partido Comunista (PC), insistió en argumentos para que se impida la aplicación del quórum de 2/3 en la Convención Constitucional y enfatizó que eso fue producto del acuerdo de algunos partidos, no de todos, y que los dirigentes de esas colectividades (derecha, ex Concertación y varios del Frente Amplio) están preocupados de que el debate se instale entre la gente y se exija un cambio en cuanto a democratizar el órgano que redactará la nueva Carta Fundamental.

Los planteamientos los hizo Tellier en el programa “De domingo a domingo. Sin restricción” de Radio Nuevo Mundo, y los siguientes son párrafos destacados:

“Lo de los 2/3 es algo que impuso la UDI, dijeron que no firmaban el acuerdo sino quedaban establecidos los 2/3, que es lo que ha primado en el último tiempo (en el Parlamento) con quórum calificado. Hay que ver lo que pasó en el Senado con los escaños reservados para pueblos originarios. Se votaba por los 3/5, que es un quórum más bajo, y a pesar de tener amplia mayoría la postura que plantea 25 escaños por sobre los 155 convencionales (integrantes de la Convención Constitucional), se impuso la minoría, y no pudo ser aprobado. Eso puede pasar en la Convención, donde el quórum es más alto.

“Han puesto el grito en el cielo, sobre todo la derecha, porque es para ellos favorable tener los 2/3. Y eso de la política de los consensos y llegar a acuerdo, y que es posible con los 2/3, en realidad ya hemos visto lo que realmente pasa: la derecha aplica los quórum y no acepta nada. Eso puede ocurrir en la Convención. Por eso estamos dando con tanta fuerza esta pelea para que se eliminen los 2/3 y para que la Convención fije sus quórum.

“Se pusieron de acuerdos varios de los que firmaron ese acuerdo que fijó los 2/3, para defenderlo, pero algunos que firmaron ahora están de acuerdo con nosotros. Hemos hecho esta propuesta para informarle a la población, a los electores, a la ciudadanía, para que sepan a qué atenerse en este tema. Es importante dar esta batalla y no se diga después que no se dio.

“En el Parlamento todavía hay dos posturas, una que no quiere que se discuta ni siquiera en la Comisión de Constitución (de la Cámara de Diputadas y Diputados) y otra que plantea que el tema hay que debatirlo. Algunos de la derecha quieren que se discuta para matarlo luego, en la comisión. Lo que pasa es que les preocupa que esta discusión prenda en la ciudadanía, aunque ya están prendiendo, la gente se está dando cuenta de lo que significan los 2/3.

“Ojalá que el Parlamento acoja este proyecto, se ve difícil por las opiniones que se ven y, precisamente, porque se necesita -otra vez- un quórum muy alto para aprobar esta reforma. Pero nos interesa que esto llegue al pueblo, a la población, a la ciudadanía, para que conozca este tema, para que informadamente vaya a votar por los convencionales, y para que el pueblo plantee que la Convención actúe con autonomía y pueda ella misma hacer posible una normativa para su funcionamiento y se desprendan de este amarre pinochetista, que es de la actual Constitución.

“Estamos planteando que haya distintos quórum en la Convención, y hay que ver que incluso la actual Constitución tiene varios quórum según la materia que se trate, no solo los 2/3, hay varios que son menores. Pero se quiere imponer a la Convención un solo quórum, el más difícil para aprobar cualquier ley o materia que podría estar en la nueva Constitución.

“Así que se está actuando con extrema dureza ante este tema. Lo que pasa es que es el instrumento que tiene, sobre todo la derecha, para evitar que se cambie la Constitución, en el fondo es eso.

“Salieron con el argumento de que el pueblo votó por los 2/3, incluso algunos de la oposición, pero en ninguna parte se votó por eso, nadie ha votado por eso. Eso de los 2/3 es un acuerdo de algunos partidos políticos, de algunos, no de todos. Y de los que firmaron ese acuerdo, ahora hay algunos que están peleando por eliminar los 2/3. Los 2/3 no fue un acuerdo popular, la ciudadanía en realidad no se ha manifestado sobre eso. Yo digo, por qué no hacemos un plebiscito respecto del quórum, antes de la Convención, ese es un tema. Quien debería dirimir esta discusión es el pueblo de Chile.

Acordémonos que a raíz de ese acuerdo que se insiste hoy, una parte del Frente Amplio se fue de ese conglomerado, y esa parte está hoy junto a nosotros, y actualmente hay sectores del Frente Amplio que firmaron el acuerdo y que hoy plantean que está claro que el quórum de los 2/3 es demasiado alto.