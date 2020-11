Convocado por la FENATS por precariedad laboral e incumplimientos de derechos. Más de 60 mil funcionarios en paralización, con turnos éticos.

Equipo El Siglo. 22/11/2020. Desde este lunes, más de 60 mil funcionarios del sector salud comenzarán un paro indefinido ante la falta de respuestas del gobierno, y específicamente del Ministerio de Salud, ante una extendida situación de precariedad laboral, no cumplimiento de derechos y ausencia de aumentos presupuestarios y de apoyo en ingresos a las y los trabajadores.

El paro indefinido fue convocado por la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats) y viene después de otras movilizaciones y de conversaciones fallidas con las autoridades. Habrá turnos éticos y no se dejará de prestar atención en hospitales a los casos más urgentes. Desde esa organización se pidió “comprensión y apoyo” de parte de la ciudadanía. “No estamos luchando solo por nuestro reconocimiento, sino también por el presupuesto para atender al 80% de la ciudadanía que se atiende en el sistema público”, se dijo. Hay que recordar que hasta los parlamentarios objetaron el presupuesto asignado a Salud por el gobierno para el 2021.

Patricia Valderas, presidenta de la Fenats:

“Lamentamos la mala disposición de las autoridades a buscar acuerdos en temas tan relevantes como los que hemos planteado; sin respuestas concretas no nos queda más que declararnos en guerra, hasta que se mejoren las condiciones de trabajo de nuestros trabajadores y se aumente el presupuesto per cápita para el próximo año; el ministro es médico y sabe que con lo que ofrecen no alcanza y menos para enfrentar la cantidad de enfermos de Covid-19, que de seguro habrá a partir de marzo”.

“El día 19 de noviembre el ministro de la cartera presentó una minuta ante el Parlamento, donde desecha la posibilidad de entregar el Bono de Trato al Usuario en tramo 1 para todos los trabajadores, como se había conversado. Anteriormente, Enrique Paris habló de pagarlo en igual modalidad que los dos últimos años, cancelando la diferencia con los tramos dos y tres en el mes de diciembre; sin embargo, la minuta argumentaba que el momento para su tramitación había caducado. La minuta tampoco menciona nada sobre el bono de reconocimiento o Bono Covid, para los trabajadores de la Salud, por su dedicación durante la pandemia. La noticia cayó como balde de agua fría sobre los funcionarios de la Salud, trasladando la discusión y posible aprobación de ambos montos a la Mesa del Sector Público, con cargo al presupuesto del reajuste”.

“La falta de insumos y recursos suficientes para el resguardo de la vida de los funcionarios; la mala gestión, y la inminente orden a todos los trabajadores de volver a sus puestos de trabajo sin la posibilidad de cumplir protocolos mínimos de prevención, como el distanciamiento, suman ya la alarmante cifra de 30 mil trabajadores contagiados de Coronavirus, con numerosos muertos a su haber”.

“El Gobierno nos ha mentido, ocho meses de mentira. El ex subsecretario (Zúñiga) nos mintió en la cara, en reuniones donde estábamos frente a él, le hacíamos preguntas y le proponíamos soluciones al tema, y el siempre tiró la pelota, el dijo: ‘tenemos que conversarlo con Hacienda, porque involucra presupuesto’. “El ministro (Paris) también es culpable, porque ha sido cómplice del ex subsecretario de Redes, pero el ministro tiene que responder ante las mentiras”.

