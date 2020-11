Conglomerado “Unidad para el Cambio” dio a conocer nombres en varias regiones. La RM está pendiente. No se cierran a primarias convencionales y acuerdos con otras fuerzas opositoras.

Equipo El Siglo. 19/11/2020. Candidatas y candidatos a gobernadoras y gobernadores en casi todas las regiones del país presentó el conglomerado “Unidad para el Cambio”, integrado por el Partido Comunista (PC) y la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), para la elección que se efectuará en abril próximo.

En la lista de candidaturas dadas a conocer este día, se encuentran: En la Región de Tarapacá, por el Partido Comunista, Enzo Morales Norambuena; Región de Antofagasta, el regionalista y ex gobernador del Loa, Claudio Lagos Gutiérrez; Región de Atacama el Core del PC, Javier Castillo, y el presidente del Colegio de Psicólogos de Atacama, Marco A. Maturana por la FRVS; en Coquimbo, el Core PC, Javier Vega, y el dirigente regionalista verde Jorge Monsalve; en O’Higgins el ex diputado y ex alcalde de Rancagua, el regionalista Esteban Valenzuela Van Treck; en el Maule, los Consejeros Regionales Manuel Améstica del FRVS y Gabriel Rojas del PC; en Biobío, la Core y dirigenta comunista Tania Concha Hidalgo; en La Araucanía, el regionalista Vicente Painel; en Los Ríos, la abogada PC, Paola Peña; Los Lagos, el dirigente regionalista Tomás Pizarro Menconi; en la Región de Aysén el Presidente Regional del FREVS Orlando Orellana; Región de Magallanes los CORES Emilio Bocazzi (ex alcalde de Punta Arenas y dirigente regionalista) y el médico psiquiatra Juan Felipe Vukusich del PC; en la Región de Arica y Parinacota se estudia apoyar la candidatura independiente de Orlando Vargas.

En un comunicado, desde “Unidad para el Cambio” se informó que por el momento está pendiente la designación de candidata o candidato en la Región Metropolitana, y se adelantó que pronto habrá nombres para esa zona. También se indicó que en las regiones de Valparaíso y Ñuble, el conglomerado “ha decidido no presentar candidaturas a la gobernación, como un gesto de unidad hacia la oposición que desarrolla primarias legales en la misma”.

Conocida la lista de candidaturas a gobernadoras y gobernadores de parte del PC y la FRVS, los presidentes de ambas colectividades, Guillermo Teillier y Jaime Mulet, respectivamente, apuntaron que eso no cierra la posibilidad de primarias convencionales o acuerdos con otras fuerzas en regiones, específicamente partidos del Frente Amplio y de “Chile Digno”, para finalmente contar con candidatos de unidad.

Mulet planteó que en este camino se debe ser lo más unitario posible dentro del mundo progresista y transformador y por tanto hay tiempo para despejar candidaturas definitivas. Añadió que “no podemos permitir que la derecha, siendo minoría, se instale en muchas regiones”.

Teillier agregó que en este proceso se contempla la redacción de programas regionales, y la construcción de una mirada muy clara de lo que se aspira en las regiones, sobre todo en relación a proyectos de desarrollo en todo el país.

En el comunicado de “Unidad para el Cambio”, se dijo que “tenemos la profunda convicción que con autoridades regionales autónomas se nos abre una gran oportunidad para ser los gestores de nuestros territorios e influir en nuestro destino libres del centralismo autócrata y asfixiante”.